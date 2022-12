Geheimtipp: Heißes Wasser stärkt die Gesundheit

Was dem einen sein Kaffee, ist dem anderen sein heißes Wasser. Dabei würde es den Europäern guttun, sich bezüglich der Trinkgewohnheiten ein Scheibchen von den Chinesen abzuschneiden – der Gesundheit zuliebe.

Tee, Kaffee oder hier und da ein Kakao. So startet der Durchschnittseuropäer in den Tag. Die Chinesen hingegen trinken wie besessen „rè shuǐ“ – heißes Wasser. Dabei ist die Außentemperatur irrelevant, bei winterlichen Minustemperaturen wie auch im schweißtreibenden Hochsommer wird abgekochtes Wasser getrunken.

In China gibt es heißes Wasser aus öffentlichen Zapfsäulen, in den Schulen Heißwasserspender und allgegenwärtig sind die dazugehörigen „heißes-Wasser-to-go-Becher“ und Thermoskannen. Was hat es damit auf sich? In der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) ist das Wasser mehr als nur ein Durstlöscher. Es wird als Lebenselixier gesehen.

Eine gesundheitsfördernde chinesische Tradition

Die traditionelle chinesische Medizin vertritt die Ansicht, dass das Trinken von heißem Wasser gut für bestimmte Funktionen ist und die Gesundheit tatkräftig unterstützt. Das körperliche Wohlbefinden wäre schlichtweg besser, wenn man heißes statt kaltes Wasser trinken würde. In der Tat wird den Menschen empfohlen, den Tag mit einem Glas heißen Wassers zu beginnen, um die Verdauungsprozesse in Gang zu setzen.

Während des Essens kaltes Wasser zu trinken, ist strengstens verboten, da das Essen selbst heiß serviert wird und das Konsumieren von zwei entgegengesetzten Temperaturen als schlecht für den Körper angesehen wird. Auf der anderen Seite soll kaltes Wasser die Funktionen der inneren Organe verlangsamen. Das ist auch einer der Gründe, warum heißes Wasser zu trinken von der traditionellen chinesischen Medizin empfohlen wird.

Heißes Wasser und seine Vorteile

Das Trinken von heißem Wasser hat sich wissenschaftlich als sehr vorteilhaft für den menschlichen Körper erwiesen. Der erste Vorteil liegt in der Leichtigkeit der Verdauung. Die Wärme des Wassers stimuliert die Verdauungsaktivität, sodass der gesamte Verdauungsprozess reibungslos abläuft. Die Wassertemperatur soll auch in der Lage sein, die Nahrung im Verdauungstrakt besser aufzulösen, während es gleichzeitig die Schadstoffausscheidung unterstützt. Im Gegensatz dazu führt das Trinken von kaltem Wasser während der Mahlzeiten zu einer Verhärtung der in der Nahrung vorhandenen Öle und ebnet so den Weg für eine Fettablagerung entlang des Darms.

Es gibt kaum eine Symptomatik, bei der nicht empfohlen wird, mehr heißes Wasser zu trinken. In der Erkältungszeit ist die erste Prophylaxe in China, den Wasserkonsum zu steigern. Durch heißes Wasser können laut traditioneller chinesischer Medizin unter anderem Halsschmerzen, Unterleibsschmerzen und Verstopfung gelindert werden. Bei Kopfschmerzpatienten verschafft die Inhalation von Wasserdampf Erleichterung.

Auch Menschen, die an Durchblutungsstörungen leiden, hilft laut TCM das Trinken von heißem Wasser. Durch dessen Wärme erhöht sich die Körpertemperatur zwar nur gering, aber Venen und Arterien weiten sich so etwas mehr und Fettdepots im Körper können leichter aufgelöst und beseitigt werden. Zirkulierende Toxine sollen ebenfalls herausgespült werden, wodurch der Blutfluss signifikant verbessert werden kann.

Geheimtipp zum Abnehmen

Aber es gibt noch einen großen Vorteil des Trinkens von heißem Wasser, über den nur sehr wenige Ernährungswissenschaftler sprechen. Es kann tatsächlich bei der Gewichtsabnahme helfen. Bei Diäten empfiehlt es sich, den Tag mit einer Tasse warmem Wasser zu starten. Aufgrund der erhöhten Körpertemperatur und des erhöhten Stoffwechsels kann der Körper mehr Kalorien verbrennen. Außerdem funktionieren die Nieren besser, wenn heißes Wasser getrunken wird.

Denjenigen, die ihr wahres Alter so lang wie möglich für sich behalten möchten, wird empfohlen, möglichst viel heißes Wasser zu trinken. Es verbessert nicht nur die Ausscheidung von Giftstoffen aus dem Körper, sondern fördert auch die Elastizität der Haut. Wer statt kaltem warmes Wasser trinkt, kann so länger ein jüngeres Aussehen bewahren.

Auch in der indischen Gesundheitslehre Ayurveda gibt es die Tradition, heißes Wasser zu trinken. Es heißt, die dem Wasser durch längeres Kochen zugeführte Energie könne vom Körper aufgenommen werden.

Die Chinesen trinken früh morgens und 20 Minuten vor jeder Mahlzeit heißes Wasser. Angesichts einer so großen Bandbreite von Vorteilen für die eigene Gesundheit kann es nicht schaden, es einfach mal auszuprobieren.

Dieser Artikel erschien im Original auf Nspirement.com unter dem Titel: „Warum die chinesische Art, heißes Wasser zu trinken, gut für einen ist“. (redaktionelle Bearbeitung sua)