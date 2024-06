Kann eine Autoimmunkrankheit geheilt werden?

Im Jahr 2001 machte der Immunologe Pere Santamaria eine Entdeckung, während er an Mäusen Diabetesforschung betrieb. Er verwendete Eisenoxid-Nanopartikel, um Immunzellen zu verfolgen. Daraus entwickelte er eine Therapie, die diese Partikel nutzt, um die Zellen, die Diabetes verursachen, gezielt anzugreifen, zu neutralisieren und sogar zu töten. Ein im Januar veröffentlichter Artikel in der Zeitschrift „Nature“ berichtete, dass Santamarias Studie mit Mäusen zeige, dass „sowohl die Kontroll- als auch die experimentellen Nanopartikel die Diabetes-Symptome umkehrten“.

Nun, über zwanzig Jahre später, wird Santamarias Therapie erstmals an Menschen getestet.

Seit über 50 Jahren versuchen Forscher, gezielte Therapien für Autoimmunerkrankungen zu entwickeln. Derzeit gibt es verschiedene Ansätze, um dieses Ziel zu erreichen. Einige Wissenschaftler wollen das Immunsystem dazu bringen, körpereigene Zellen zu ignorieren und nur fremde Zellen anzugreifen. Andere Forscher versuchen, die problematischen Zellen gezielt zu zerstören, während eine dritte Gruppe gentechnisch veränderte Immunzellen einsetzt, um unerwünschte Zellen zu erkennen und zu unterdrücken.

Diese Methoden könnten die Behandlung von Autoimmunerkrankungen auf eine neue Ebene bringen. Die meisten aktuellen Therapien unterdrücken das gesamte Immunsystem, anstatt gezielt die Zellen anzugreifen, die die Autoimmunreaktion auslösen. Zwar können diese Therapien die Symptome lindern, aber sie erhöhen oft das Risiko für Infektionen und Krebs.

„Diese Forschung ist sehr vielversprechend für die zukünftige Behandlung von Autoimmunerkrankungen. Wir müssen weg von der allgemeinen Immunsuppression hin zu einer gezielten Modulation des Immunsystems, um Autoimmunerkrankungen effektiver und sicherer behandeln zu können“, schrieb Dr. Menka Gupta in einer E-Mail an Epoch Times. Dr. Gupta ist Ärztin für funktionelle Medizin und spezialisiert auf die Behandlung von Autoimmunerkrankungen.

Wie Autoimmunerkrankungen den Körper beeinflussen

Autoimmunerkrankungen entstehen durch Fehlfunktionen des Immunsystems. Ein gesundes Immunsystem kann normalerweise zwischen körpereigenen und fremden Zellen unterscheiden. Bei einer Autoimmunerkrankung jedoch greift das Immunsystem irrtümlich gesunde Zellen, Gewebe oder Organe an. Diese schädlichen Angriffe variieren je nach spezifischer Autoimmunerkrankung. So attackiert der Körper bei Multipler Sklerose die Myelinscheide, die die Nerven umhüllt, während bei Zöliakie Gluten das Immunsystem veranlasst, die Darmschleimhaut anzugreifen.

„Autoimmunerkrankungen sind das Resultat der Unfähigkeit des Immunsystems, zwischen fremden und körpereigenen Antigenen zu unterscheiden, was zu Angriffen auf das eigene Gewebe führt“, erklärt Dr. Gupta. „Wenn Proteine in Krankheitserregern wie Viren oder Bakterien den körpereigenen Proteinen stark ähneln, kann das Immunsystem beim Angriff auf diese Erreger irrtümlich auch die ähnlichen körpereigenen Proteine attackieren und so eine Autoimmunreaktion auslösen.“

Diese Krankheiten können ernst und sogar lebensbedrohlich sein. Laut Dr. Gupta „können sie schwere Organschäden verursachen, zu erheblichen systemischen Entzündungen führen oder infolge der geschwächten Immunität durch Infektionen verschlimmert werden.“

„Typischerweise werden Autoimmunerkrankungen mit Immunsuppressiva, entzündungshemmenden Medikamenten und biologischen Wirkstoffen behandelt, die das Immunsystem modulieren“, erläutert Dr. Gupta.

Es sind über 80 verschiedene Autoimmunerkrankungen bekannt. Obwohl zahlreiche Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen, um die Symptome zu lindern, gibt es für die meisten dieser Krankheiten keine Heilung. Autoimmunerkrankungen können extrem belastend sein und viele Betroffene benötigen lebenslange Behandlungen, um die Symptome zu kontrollieren.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

