mRNA-Impfstoffe: Zusammenhang mit Prionenerkrankungen durch Ablesefehler?

Im Dezember 2023 zeigten Wissenschaftler aus Oxford, dass der Körper in acht Prozent der Fälle kein Spike-Protein aus den mRNA-Impfstoffen von Pfizer herstellt, sondern stattdessen abweichende Proteine bilden kann. Dies veranlasste Forscher, die potenziellen Risiken einer solchen ungewollten Bildung zu untersuchen.

Am 12. Januar veröffentlichte der pensionierte französische Biomathematiker Jean-Claude Perez eine Preprint-Studie, in der er erörterte, ob solche Fehler zur Bildung von prionenähnlichen Proteinen führen könnten. Darin kam er zu dem Schluss, dass die Bildung prionenähnlicher Proteine möglich ist.

Eine frühere, von Fachleuten überprüfte Arbeit von Perez und seinen Mitautoren aus Januar 2023 verzeichnete 26 Fälle der Ceutzfeld-Jakob-Krankheit (CJK). Die Betroffenen berichteten, dass ihre ersten Symptome innerhalb von einem bis 31 Tagen nach ihrer letzten COVID-19-Impfung oder -Infektion auftraten.

Bei allen Patienten verschlechterte sich der Zustand in den folgenden Monaten rapide und sie starben.

Was sind Prionen?

Prionen sind Proteine, die natürlicherweise im Gehirn vorkommen. Sie erfüllen wichtige Aufgaben und sind für die menschliche Gesundheit notwendig.

In seltenen Fällen kann sich jedoch ein gesundes Prion zu einem pathogenen Prion verfalten. Diese Fehlfaltung ist irreversibel, von da an wandelt das pathogene Prion alle gesunden Prionen, auf die es trifft, in pathogene Prionen um. Mit der Anhäufung pathogener Prionen können Menschen beginnen, Prionenkrankheiten wie CJK und Rinderwahnsinn (BSE) zu entwickeln.

Andere Forscher vermuten zudem, dass Parkinson und Alzheimer Prionenkrankheiten sein könnten, da beide durch eine Anhäufung fehlgefalteter Proteine gekennzeichnet sind.

Prionen werden durch ihre Aminosäuresequenzen definiert. Prionenähnliche Sequenzen sind reich an Glutamin- und Asparagin-Aminosäuren, und bei menschlichen oder fremden Proteinen, die viele solcher Regionen enthalten, besteht das Risiko, dass sie Prionenerkrankungen auslösen.

„Die Aminosäuresequenz kann uns sagen, ob ein Protein potenziell als Prion agieren kann und prionenähnliche Funktionen aufweist“, so Vladimir Uversky, PhD und Professor an der University of South Florida mit Schwerpunkt Molekularmedizin. „Nicht alle Proteine mit prionenähnlichen Sequenzen werden zwangsläufig als Prionen wirken. Auch das Prionenprotein selbst wird nur in den seltensten Fällen eine Prionenkrankheit auslösen.

„Wenn man jedoch solche Proteine hat, dann besteht die Möglichkeit, dass sie eine Krankheit auslösen können. Es ist nicht klar, wann, wie und mit welcher Wahrscheinlichkeit dies geschehen kann, aber die Wahrscheinlichkeit, etwas Schwerwiegendes zu bekommen, ist definitiv erhöht“, sagte Uversky gegenüber The Epoch Times. Er verglich das Prionenprotein mit einer „Zeitbombe mit einem dysfunktionalen oder stochastischen Zeitzünder“.

Wie können mRNA-Impfstoffe Prionenproteine bilden?

Man kann sich mRNA-Impfstoffe als Anweisungen zur Herstellung von Proteinen vorstellen. Im Falle der COVID-19-Impfstoffe enthalten die mRNA-Impfstoffe einen hohen Prozentsatz an Pseudouridin, das im menschlichen Körper weniger häufig vorkommt. Das zusätzliche Pseudouridin macht den Prozess der Prionenbildung anfälliger für sogenannte „Frameshift-Fehler“.

Frameshift-Fehler oder Ablesefehler treten auf, wenn die Proteinproduktionsmaschinerie der Zelle versehentlich eine oder zwei Basen in der mRNA-Sequenz auslässt. Da mRNA-Basen in Dreiergruppen gelesen werden, unterbricht ein Frameshift die ursprünglichen Sätze der Sequenz und wirkt sich auf alle Sequenzen aus, die auf den Fehler folgen.

Bei seinen Untersuchungen stellte Perez fest, dass ein Frameshift um eine Base die prionenähnlichen Sequenzen beibehält, während ein Frameshift um zwei Basen sie eliminiert. Er fand auch heraus, dass die Frameshift-Sequenzen Ähnlichkeiten mit bakteriellen Proteinen haben, die in der Lage sind, DNA-Bindungen aufzubrechen.

Spike-Proteine und Prionenkrankheiten in der Literatur

Zahlreiche Veröffentlichungen in der Literatur bringen das Spike-Protein mit der Bildung von Prionen in Verbindung. Das Spike-Protein hat von Natur aus eine prionenähnliche Domäne in dem Bereich, in dem es an andere Rezeptoren bindet. SARS-CoV-2 ist das einzige bekannte Coronavirus mit einer prionenähnlichen Domäne in seinem Spike-Protein.

Im September 2023 veröffentlichten schwedische Forscher eine Vorabauflage, in der sie feststellten, dass Spike-Proteine die Entstehung von Alzheimer und Prionenerkrankungen beschleunigen können.

Die Autoren fanden heraus, dass bestimmte Spike-Protein-Sequenzen Amyloid-Sequenzen tragen, und extrahierten sie. Wenn diese Sequenzen mit menschlichen Prionen- und Amyloidproteinen ergänzt wurden, beschleunigten die Spike-Sequenzen die Aggregation der Proteine.

Die Neurologin Dr. Suzanne Gazda erklärte gegenüber The Epoch Times, sie sei sehr besorgt über die Auswirkungen der Beschleunigung und Entstehung von Prionenkrankheiten aufgrund von COVID-19-Impfungen und -Infektionen.

In einer anderen, im Oktober 2023 veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass das Spike-Protein an Alpha-Synuclein binden kann, ein ungefaltetes Protein im Gehirn, das möglicherweise mit Parkinson in Verbindung gebracht werden kann. Die Autoren fanden heraus, dass das Einbringen von Spike-Protein in Alpha-Synuclein auch dessen Aggregation erhöht.

In einer türkischen Fallstudie wurde der Fall eines 68-jährigen Mannes beschrieben, der Wochen nach Verabreichung eines COVID-mRNA-Impfstoffs Symptome der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit entwickelte. Etwa ein bis zwei Wochen nach der Verabreichung wurde er vergesslich; zwei Monate später begann er, an einer Wortfindungsstörung zu leiden. Im dritten bis vierten Monat entwickelte er eine fortschreitende Sprachstörung, Verwirrung, Unruhe und unwillkürliche Kontraktionen des linken Arms und Beins.

In einem italienischen Fallbericht aus dem Jahr 2022 wurde der Fall eines Mannes Anfang 40 untersucht, der zwei Monate nach einer mild verlaufenden COVID-19-Erkrankung an Creutzfeldt-Jakob-Krankheit erkrankte. Er begann zunächst, schwarze Schatten zu sehen, wenn er die Augen schloss, „gefolgt von Schwindel, Schwierigkeiten beim Lesen und einer Verschlechterung des Gleichgewichts“, schrieben die Autoren. Drei Monate nach der Infektion berichtete der Patient über den Verlust der Koordination in seinem linken Arm und den Verlust der Reflexe in seinen Beinen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „mRNA Vaccines Contain Prion Region, May Be Linked to Prion-Like Diseases“ (deutsche Bearbeitung jw)