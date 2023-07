Trans-Aussteiger: „Geschlechtsangleichende Behandlung NICHT für Kinder geeignet“

Nach seiner eigenen Erfahrung appelliert ein Trans-Aussteiger, Kinder vor geschlechtsangleichenden Behandlungen zu schützen. Die Risiken dieser Eingriffe werden oft unterschätzt, betont er.

Auf den ersten Blick würde man bei Matt Rey nicht vermuten, dass er ursprünglich als Frau geboren wurde. Im Alter von 24 Jahren vollzog Rey den geschlechtlichen Wechsel von Frau zu Mann.

Heute, acht Jahre später, sieht er sich mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen konfrontiert, die auf eine übermäßige Verschreibung von Testosteron und eine durchgeführte Mastektomie zurückzuführen sind.

Rey gehört zu einer wachsenden Gruppe von Personen, die sich „detransitionieren“, also zu ihrem von Geburt ursprünglichen Geschlecht zurückkehren. Sie warnen insbesondere junge Menschen, die eine „geschlechtsangleichende Behandlung“ in Erwägung ziehen.

Matt Rey: „Bitte gehe dieses Risiko nicht ein“

„Obwohl ich verstehe, dass ein Geschlechtswechsel nicht für alle problematisch verläuft, gibt es viele Transpersonen, die später im Leben mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Wenn du jung bist, bitte gehe dieses Risiko nicht ein. Geschlechtsumwandlungen sind NICHT für Kinder geeignet. Eltern, bitte setzen Sie Ihre Kinder nicht diesem Risiko aus! Die Gefahren sind zu groß“, teilte Rey auf Twitter mit.

Die „geschlechtsangleichende Behandlung“, die Hormontherapie und geschlechtsumwandelnde Operationen umfasst, wird von Befürwortern als lebensrettend bezeichnet. Allerdings könnte gerade diese vorgeschlagene Behandlung die hohe Sterblichkeitsrate innerhalb der Transgender-Gemeinschaft erklären.

Die Autoren einer aktuellen dänischen Studie zum Thema Suizid bei Transgendern stellten fest: „Transgender-Personen können mit systematischer Ablehnung konfrontiert werden, die sich in Mobbing, Diskriminierung, Ausgrenzung und Vorurteilen äußert. Dies kann wiederum zu Entfremdung und internalisierter Stigmatisierung, psychischen Gesundheitsproblemen und letztlich zu suizidalem Verhalten führen.“

Anreizsysteme und Risiken der „geschlechtsangleichenden Behandlung“

Rey kämpfte schon in jüngster Kindheit mit einer Geschlechtsidentitätsstörung (Geschlechtsdysphorie). „Mit fünf Jahren brachte mich meine Mutter in die Mädchenbekleidungsabteilung und betrachtete fröhlich weibliche Outfits. Doch ich schaute sehnsüchtig in Richtung der Jungenabteilung und fragte mich, warum wir uns nicht dort aufhielten“, teilte Rey der Epoch Times mit.

Als verwirrter und isolierter Jugendlicher suchte Rey im Internet nach Antworten. Fasziniert von den begeisternden Erzählungen von FTM-Individuen (FTM steht für „female-to-male“; deutsch etwa: weiblich-zu-männlich) über ihre Transition, war Rey zunehmend überzeugt, dass eine neue Identität das Geheimnis zum Glücklichsein sein könnte.

Bei der Kontaktaufnahme mit der Gender Identity Clinic des renommierten Tavistock Instituts in Großbritannien stellte Rey fest, wie unkompliziert der Zugang zur „geschlechtsangleichenden Behandlung“ war – ein Besuch beim Hausarzt, zwei Konsultationen in der Gender-Klinik und schließlich ein Bluttest, das war alles, was benötigt wurde, um den Übergangsprozess einzuleiten.

Reys Blutuntersuchungen ergaben hohe Testosteronwerte. „Einer der Ärzte behauptete aufgrund dieser Ergebnisse, ich sei ‚intersexuell‘, aber das ist nicht die richtige Art und Weise, diese Diagnose zu stellen“, stellte Rey klar. „Wahrscheinlich hatte ich ein PCOS (Polycystische Ovarialsyndrom), das damals nicht diagnostiziert wurde. Ich stellte es nicht infrage, denn wenn man zum Arzt geht, erwartet man, dass man die Wahrheit erfährt. Als sie mir sagten, ich sei intersexuell, fühlte ich mich noch stärker zur Transition hingezogen, weil es meine lebenslange Verwirrung zu erklären schien.“

Das „I“ in „LGBTQIA+“ steht für „intersexuell“, ein Überbegriff für Menschen, die sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale aufweisen. Dies kann Unterschiede in der Anatomie, den Hormonen, Chromosomen oder Fortpflanzungsorganen beinhalten. Eine adäquate Diagnose von Intersexualität erfordert in der Regel eine körperliche Untersuchung und genetische Tests, die in Reys Fall jedoch nicht durchgeführt wurden.

Die Dienstleistungen im Bereich der „geschlechtsangleichenden Behandlung“ werden von öffentlichen und privaten Institutionen gleichermaßen gefördert. Doch Patienten wie Rey laufen Gefahr, aufgrund dieser Anreize in eine falsche medizinische Versorgung geleitet zu werden, was erhebliche Auswirkungen auf ihre psychische und physische Gesundheit haben kann. Institutionen, die „geschlechtsangleichende Behandlungen“ anbieten, können zur Verwirrung rund um Geschlechtsidentität, Sexualität und einer eventuellen Intersexualität – eine tatsächlich sehr seltene Erscheinung – beitragen.

Rey ist wie viele andere Mitglieder der LGBT-Community besorgt über die zunehmende Förderung von Transitionen bei Kindern durch die medizinische Fachwelt. „Therapeuten werden heutzutage dafür bezahlt, Geschlechteridentitäten zu bestätigen, anstatt umfassende Arbeit an der Psyche ihrer Klienten zu leisten“, sagte Rey.

Soziale Epidemie mit gravierenden Folgen

Dr. Miriam Grossman, renommierte Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Verfasserin des Werkes „Lost in Trans Nation: A Child Psychiatrist’s Guide Out of the Madness“, äußerte sich in einem Interview der Sendung American Thought Leaders kritisch zu der weitverbreiteten Vorstellung, im falschen Körper geboren zu sein. Sie betont, diese Vorstellung sei insbesondere für Kinder riskant und findet keinerlei Stütze in der Medizin oder Biologie.

Laut Grossman werden Kinder dazu erzogen, solchen Ideen Glauben zu schenken. Wenn Autoritäten, Lehrkräfte und Online-Influencer solche Behauptungen aufstellen, dann akzeptieren die Kinder diese oft ungefragt. „Das erklärt den dramatischen Anstieg um etwa 5.000 Prozent der Anzahl an Kindern, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren“, so Grossman und weiter:

Wir haben es hier mit einer sozialen Epidemie zu tun.“

Als soziale Epidemie bezeichnet man ein Phänomen, bei dem Gefühle oder Verhaltensweisen sich rasch in sozialen Kreisen, hauptsächlich unter Jugendlichen und überwiegend bei Mädchen, verbreiten, erklärte Grossman weiter. Die Psychiatrie kennt viele Beispiele für derartige Epidemien, etwa suizidales oder selbstverletzendes Verhalten und Essstörungen. „Das führt dazu, dass wir ganze Freundeskreise von Mädchen haben, die gemeinsam zu Einrichtungen wie Planned Parenthood oder Geschlechtskliniken gehen, um sich Testosteron injizieren zu lassen“, erläuterte sie.

Grossman ruft Eltern dazu auf, sich zu informieren und präventive Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Familien vor dieser zerstörerischen sozialen Epidemie zu schützen.

Indoktrination unter dem Deckmantel von Akzeptanz und Gleichberechtigung

Als ausgesprochener Kritiker der Geschlechterideologie ist Rey aktives Mitglied von Gays Against Groomers, einer Non-Profit-Organisation von Schwulen gegen die Sexualisierung, Indoktrination und medizinische Behandlung von Kindern unter dem Deckmantel von Akzeptanz und Gleichberechtigung.

„Erst wenn wir offen und ehrlich die Wahrheit aussprechen, die Geschlechterideologie aus den Schulen verbannen, Kinder nicht zu Drag-Shows mitnehmen und den Menschen keine Agenda aufzwingen, können wir uns erholen und verhindern, dass diese Gräueltaten geschehen“, betonte Rey.

Die gesellschaftliche Besessenheit von der Geschlechterfrage schadet laut Rey mehr, als sie nützt, denn sie zwingt die Menschen dazu, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um sich einer bestimmten Identität anzupassen, ohne die Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden zu bedenken. Im Jahr 2021 bemerkte Rey, dass Hollywood anfing, Transgenderismus zu propagieren, und kurz darauf folgten die Mainstream-Medien diesem Beispiel.

Der Hype um die Geschlechtsangleichung ist ein gesellschaftlicher Trend, der mit absichtlichen Manipulationstaktiken irreparablen Schaden anrichte, um verwundbare Menschen auszubeuten. Jeder, der dies anspreche, wird als „transphob“ bezeichnet, auch Rey, der Transgenderismus unterstützte.

Rey ist überzeugt, dass dieser radikale Druck die hohe Sterblichkeitsrate bei Transgendern vorantreibt. „Es herrscht eine fast sektenartige Mentalität vor, sich selbst als Opfer zu sehen und diese Ideologie zu romantisieren, was letztlich in einer Sackgasse endet. Die einzige Möglichkeit, Menschen wirklich zu helfen, besteht darin, die Wahrheit zu sagen. Die Lügen verursachen viel Schaden für tatsächlich transsexuelle Menschen“, sagte Rey. „Die Radikalen zwingen ihre Überzeugungen allen anderen auf, sodass die öffentliche Toleranz schwindet und Menschen mit tatsächlicher Geschlechtsdysphorie nicht die Hilfe bekommen, die sie benötigen.“

Unbeleuchteter Aspekt des Geschlechtstransitionsprozesses

„Möchten Sie lieber eine lebende Tochter oder einen toten Sohn haben?“ Diese provokante Phrase wird häufig als Druckmittel eingesetzt, um Eltern dazu zu bewegen, die „geschlechtsangleichende Behandlung“ ihrer Kinder zu unterstützen.

Laut Rey wird diese Behandlung als die einzig mögliche Lösung zur Verbesserung der seelischen Gesundheit von Menschen, die unter Geschlechtsdysphorie leiden, dargestellt. Doch paradoxerweise kann gerade diese Geschlechtsumwandlung psychische Probleme eher verschlimmern, statt sie zu lindern. „Wenn der Schein trügt und man erkennt, dass man das andere Geschlecht nie vollständig erreichen kann, zehrt das an einem. Es öffnet die Tür zu großen Enttäuschungen“, äußerte Rey.

Hinter dem schillernden gesellschaftlichen Bild der Geschlechtsumwandlung verbirgt sich die allzu häufige Realität postoperativer Depressionen. Nicht erfüllte Erwartungen und komplikationsreiche Operationen können Patienten in tiefe Depressionen stürzen. Rey durchlebte diesen dunklen Abschnitt nach einer Mastektomie, welche zu einer schweren Infektion und bleibenden Nervenschäden führte.

Die Branche der geschlechtsangleichenden Behandlung verspricht eine engagierte Betreuung. Doch sobald der irreparable Schaden entstanden ist, beginnt laut Rey die Vernachlässigung. „Es gibt eine intensive Betreuung während der Transition, aber sobald sie abgeschlossen ist, lässt man [die Ärzte] dich fallen.“

Der unterschätzte Schatten

Die Transition zu einem anderen Geschlecht bedeutet, dass man eine frühere Identität ablegt. Für Familie und Freunde kann es eine äußerst traumatische und verwirrende Erfahrung sein, eine geliebte Person durch diese Veränderung zu begleiten. „Der Prozess war für meine Eltern sehr schwierig, aber besonders für meine Mutter. Sie trauerte um ihr kleines Mädchen. Ich war ihr erstes Kind, das war sehr hart“, sagte Rey.

In einem Interview auf Social Media schilderte Rey die seelischen Qualen bei der Verarbeitung all dessen, was geschehen war und den zerstörerischen Einfluss auf die Familie. Rey drückte überwältigende Reue, Scham und Trauer aus.

Personen, die eine „geschlechtsangleichende Behandlung“ suchen, können so auf sich selbst konzentriert sein, dass sie die Auswirkungen auf ihr Umfeld übersehen. „Die Leute denken, es dreht sich alles nur um sie“, sagte Rey. „Ich sehe Beiträge von Männern im Internet, die Kinder und eine Frau haben und wütend sind, weil ihre Partnerin sie nicht als Frau ansehen will. Die Ideologie macht einen sehr egozentrisch.“

Mit Ehrlichkeit und Mut der Realität begegnen

Rey gehört zu den Personen, die die Realität einer Geschlechtstransition aus eigener Erfahrung kennen und äußert Bedenken gegenüber der immer häufiger eingesetzten „geschlechtsangleichenden Therapie“ bei Kindern, die von Eltern befürwortet wird. Dies kann oftmals zu irreversiblen Schäden und lebenslangem Bedauern führen.

Rey plädiert für einen offenen und ehrlichen Dialog zwischen Eltern und ihren Kindern, die eine Geschlechtsumwandlung in Betracht ziehen. „Ich würde Eltern raten, dass sie ihr Kind sich ausdrücken lassen müssen, besonders durch Gespräche. Es ist wichtig, mögliche Traumata zu identifizieren, da Geschlechtsdysphorie oft auf solchen basiert. Sie sollten die Risiken und tatsächlichen Konsequenzen dieser Eingriffe erläutern.“

Zudem spricht sich Rey deutlich gegen dauerhafte Geschlechtsveränderungen bei Kindern aus, die noch in der Entwicklung stecken. „Es ist bei Kindern oft eine vorübergehende Phase, die sie mit der Zeit überwinden. Dies bestätigen auch Studien des britischen Gesundheitsdienstes National Health Service. „Wenn Sie als Eltern die Geschlechtsumwandlung Ihres Kindes bejahen und ihm erlauben, eine irreversible lebensverändernde Operation zu durchlaufen, bevor es vollständig entwickelt ist, besteht die Gefahr, dass Ihr Kind Ihnen das auf lange Sicht vorwirft – auch wenn Sie meinten, ihm damit geholfen zu haben.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „The Hidden Side of ‘Gender-Affirming Care’ Driving Transgender Mental Health Problems and Suicide“ (Deutsche Bearbeitung kr)