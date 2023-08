„Turbo-Krebs“ nach COVID-19-Impfung?

Die Medizinwelt steht vor einem Rätsel: Bei Menschen unter 50 Jahren, die gegen COVID-19 geimpft wurden, wird vermehrt eine aggressive Form von Krebs diagnostiziert.

Ärzte stellen einen „überraschenden Zuwachs“ an Krebsfällen bei Personen unter 50 Jahren fest, der sich biologisch von Krebsarten, die üblicherweise im höheren Alter auftreten, unterscheidet. Einige meinen, dass diese steigenden Krebsraten auf langfristige Faktoren wie den Konsum von zuckerhaltigen Getränken, generelle Lebensgewohnheiten und Schlafprobleme zurückzuführen sind. Andere wiederum meinen, die kürzlich eingesetzten mRNA-COVID-19-Impfstoffe könnten zu einem Phänomen beitragen, das als „Turbo-Krebs“ bezeichnet wird.

Es existiert zwar keine offizielle medizinische Definition für den Begriff „Turbo-Krebs“, jedoch wird dieser üblicherweise verwendet, um aggressive und rasch auftretende Krebsarten zu bezeichnen, die nicht auf Behandlungen ansprechen. Diese treten vornehmlich bei jungen Menschen auf und manifestieren sich oft in einem fortgeschrittenen Stadium mit Metastasen, wobei sie rasch tödlich enden können.

Während Onkologen in einem Ende 2022 in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichten Review für die steigenden Krebsfälle bei Menschen unter 50 Jahren den derzeitigen Lebensstil – unter anderem Übergewicht, Konsum von Fast Food und die Umwelt – in der Verantwortung sehen, haben einige Mediziner eine andere Vermutung.

Was wir hier sehen, sind Krebserkrankungen, deren Wachstumsmuster und Verhalten gänzlich untypisch sind […] Turbo-Krebs ist etwas, das plötzlich und überall auftreten kann, obwohl es zuvor nicht vorhanden war“, erklärte Dr. Ryan Cole, ein Pathologe und CEO von Cole Diagnostics, in einem Interview mit „American Thought Leaders“ von EpochTV.

Dr. Cole berichtete, dass er erstmals eine Zunahme bestimmter Krebsarten nach Beginn der COVID-19-Impfstoffverabreichung im Dezember 2020 bemerkt habe und ist überzeugt, dass Forscher langsam beginnen zu verstehen, wie diese Art der Krebserkrankungen entstehen.

„Ärzte beobachten in ihrer täglichen Praxis vermehrt verschiedene Arten von Krebs – und das in jungen Patientengruppen, bei denen Krebs normalerweise selten ist. Obwohl allgemein die Zunahme von Krebsfällen auf versäumte Vorsorgeuntersuchungen zurückgeführt wird, wissen wir, dass dies hier nicht der Fall sein kann, da junge Menschen in der Regel nicht routinemäßig [auf Krebs] untersucht werden“, führte Dr. Cole aus.

mRNA-COVID-19-Impfungen und Krebs: Neue Erkenntnisse aus Studien und Fallberichten

In einer kürzlich im Journal „Frontiers Oncology“ publizierten belgischen Studie präsentierten Wissenschaftler den ersten Fall von bösartigem Lymphom bei Mäusen nach einer COVID-19-mRNA-Impfung.

Zwei Tage nach Erhalt einer Booster-Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer verstarb eine von 14 Mäusen plötzlich. Bei der Autopsie des 14 Wochen alten Tieres wurden überdimensionierte Organe sowie ein lymphatischer Krebs in Leber, Nieren, Milz, Herz und Lungen festgestellt. Obwohl die Bestimmung eines direkten Zusammenhanges komplex ist, betonen die Autoren, dass ihre Ergebnisse „frühere klinische Berichte über die Entwicklung von bösartigen Lymphomen nach Verabreichung des neuartigen mRNA-COVID-19-Impfstoffs“ untermauern.

In einem im Januar 2023 im Journal „Medicina“ veröffentlichten Artikel stellten Forscher den Fall eines 66-jährigen Mannes vor, der zehn Tage nach Erhalt der dritten Pfizer-Dosis geschwollene Lymphknoten entwickelte. Nach eingehender Untersuchung wurde bei dem Patienten ein Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) im Stadium 2 diagnostiziert. Eine Literaturauswertung brachte acht weitere Fälle von NHL zum Vorschein, die sich kurz nach einer COVID-19-Impfung entwickelt hatten. Von diesen Lymphomen traten fünf nach der Pfizer-Impfung auf, eines nach der AstraZeneca-Impfung, eines nach der Impfung mit Johnson & Johnson und eines nach der Verabreichung des Moderna-Impfstoffs.

In einem Brief, der im August 2022 an den Herausgeber des Fachjournals für Dermatologie und Venerologie der Europäischen Akademie gerichtet wurde, berichteten Ärzte über zwei Patienten. Diese Patienten entwickelten nach der Pfizer-COVID-19-Impfung eine spezielle Art von Krebs, genannt diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom. Die Krankheit zeigte sich zuerst durch geschwollene Lymphknoten.

Die Autoren der Studie stellten fest, dass das diffuse großzellige B-Zell-Lymphom „nach der Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer möglicherweise schnell wachsen kann“ und appellierten an Dermatologen, auf geschwollene Lymphknoten oder Knoten in der Nähe der Injektionsstelle zu achten.

Ein Jahr nach dem Beginn der Impfstoffverteilung veröffentlichten Forscher einen Fallbericht im „Journal of the American Medical Association“ (JAMA) über eine gesunde 39-jährige Frau, bei der nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff eine „impfassoziierte reaktive Lymphadenopathie“ diagnostiziert wurde. Sechs Monate später erhielt sie die Diagnose eines invasiven Brustkrebses in ihrer rechten Brust – also auf der Körperseite, an der sie die Impfung erhalten hatte und die geschwollene Lymphknoten bemerkt hatte.

Geschwollene Lymphknoten: „Nicht ernstzunehmende“ Nebenwirkung?

Geschwollene Lymphknoten, also Lymphadenopathie, gelten als eine übliche Nebenwirkung der COVID-19-Impfung und werden häufiger im Anschluss an die Immunisierung mit mRNA-COVID-19-Impfstoffen als bei anderen Impfstoffen beobachtet.

In den Informationsmaterialien der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) für medizinisches Personal wird Lymphadenopathie, also die Vergrößerung von Lymphknoten, bei den Ein- und Zweifachimpfstoffen von Moderna und Pfizer als „nicht ernstzunehmende“ Nebenwirkung der COVID-19-Impfung genannt. Trotzdem haben weder die Pharmaunternehmen noch die amerikanischen Regulierungsbehörden bis jetzt untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen einer durch die Impfung verursachten Lymphadenopathie und der Entwicklung von Krebs gibt.

Mögliche Ursachen für Turbo-Krebsarten

Der genaue Mechanismus, der zur Entstehung von Turbo-Krebs führt, ist bisher nicht bekannt. Es ist ebenso unklar, ob ein einzelner Mechanismus oder eine Vielzahl von Mechanismen für diese Krebsarten verantwortlich sind, erklärte Dr. William Makis, Onkologe, Krebsforscher und Facharzt für nuklearmedizinische Radiologie, in einer E-Mail an The Epoch Times.

Dr. Makis führte verschiedene Hypothesen auf, die seiner Ansicht nach erklären könnten, wie mRNA-COVID-19-Impfstoffe Turbo-Krebs verursachen können:

Die derzeit genutzten mRNA-COVID-19-Impfstoffe enthalten eine spezielle Art von mRNA, die als „pseudouridinmodifizierte mRNA“ bezeichnet wird. Diese besondere mRNA könnte die Funktionsweise bestimmter wichtiger Proteine in unserem natürlichen Abwehrsystem, dem Immunsystem, stören. Diese Proteine, die als Toll-like-Rezeptoren bekannt sind, spielen eine wesentliche Rolle dabei, Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen. Sie helfen also dabei, die Bildung und das Wachstum von Tumoren zu verhindern. Wenn jedoch die Aktivität dieser Proteine durch die modifizierte mRNA beeinträchtigt wird, könnten sie ihre schützende Funktion möglicherweise nicht mehr so effektiv ausüben. Impfungen könnten die Art und Weise verändern, wie T-Zellen kommunizieren und funktionieren. Dies könnte eine wichtige Substanz, das Typ-1-Interferon, beeinträchtigen und somit die Fähigkeit des Körpers, Krebs zu überwachen, schwächen. T-Zellen sind eine Art von weißen Blutkörperchen, die eine wichtige Rolle des Immunsystems übernehmen, indem sie helfen, Krebs zu verhindern. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Mehrfachimpfungen die Menge eines speziellen Antikörpers, IgG4, im Körper erhöhen können. Dies könnte dazu führen, dass T-Zellen und Interferone unterdrückt werden und die Fähigkeit des Körpers, Krebs zu kontrollieren, verringert wird. Eine Veränderung des Antikörpers IgG4 durch wiederholte mRNA-Impfungen könnte eine Toleranz gegen das Spike-Protein hervorrufen und die Produktion der Antikörper IgG1 und IgG3 sowie die Krebsüberwachung beeinträchtigen. Das Spike-Protein, das der Körper nach einer mRNA-Impfung gegen COVID-19 produziert, könnte wichtige Tumorunterdrückungsproteine, wie P53, BRCA1 und zwei Tumorunterdrückergene, stören. Das Spike-Protein könnte die DNA-Reparaturmechanismen beeinträchtigen. Die RNA aus den COVID-19-Impfstoffen könnte rückübersetzt und in das menschliche Genom integriert werden. In den Fläschchen der Pfizer- und Moderna-Impfstoffe wurde eine Kontamination mit Plasmid-DNA festgestellt, die das Spike-Protein von SARS-CoV-2 enthält. Diese könnte sich in das menschliche Genom integrieren. Das Vorhandensein des Affenvirus 40 (SV40) in der DNA, die laut einem kürzlichen Bericht in mehreren untersuchten Fläschchen des Pfizer-mRNA-Impfstoffs entdeckt wurde, könnte zu Krebserkrankungen führen. Besonders betroffen wären das Non-Hodgkin-Lymphom und andere Lymphome, wie es bereits bei mit SV40 kontaminierten Polio-Impfstoffen der Fall war. mRNA-basierte Impfstoffe könnten die Freisetzung von Onkogenen auslösen. Hierzu zählen OncomiRs oder MicroRNAs, die die Krebsentwicklung fördern oder hemmen und an biologischen Prozessen des Krebses beteiligt sind, wie Zellteilung, Metastasenbildung, Neubildung von Blutgefäßen, Resistenz gegen Chemotherapie und Immunflucht.

Weiterer Forschungsbedarf

„Ich bin der Überzeugung, dass es dringend geboten ist, die grundlegenden Mechanismen von Turbo-Krebs zu erforschen. Derzeit haben Onkologen keine Behandlungsmöglichkeiten für Patienten, die an Turbo-Krebs erkrankt sind, und herkömmliche Krebstherapien zeigen minimale bis keine Wirkung“, erklärte Dr. Makis gegenüber The Epoch Times.

Dr. David Wiseman, Wissenschaftler in den Bereichen Pharmazie, Pharmakologie und experimentelle Pathologie, informierte The Epoch Times per E-Mail, dass weder Comirnaty – der COVID-19-Impfstoff von Pfizer – noch Modernas Spikevax hinsichtlich ihres Potenzials, Krebs zu verursachen, bewertet worden sind.

Am 30. März 2023 übergaben Dr. Wiseman und vier weitere Wissenschaftler ein 27-seitiges Dokument an den US-amerikanischen National Academies Committee, einen Ad-hoc-Ausschuss, der mit der Überprüfung relevanter Nebenwirkungen im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen betraut ist.

Unter Nutzung des Vaccine Adverse Event Reporting Systems (VAERS) – die amerikanische Datenbank für die Meldung von Impfnebenwirkungen – stellten Dr. Wiseman und seine Mitautoren fest, dass im Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 24. Juli 2023 im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen seit 1990 eine erhöhte Anzahl an Krebsfällen im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen aufgetreten sei.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „mRNA COVID Vaccines May Be Triggering ‘Turbo Cancers’ in Young People: Experts“ (Deutsche Bearbeitung kr)