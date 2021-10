Eine Booster-Impfung gegen Covid-19 führt keineswegs zur „zehnfachen Schutzwirkung“, wie unter anderem von Karl Lauterbach auf Facebook verkündet. Sie ist viel mehr „ein kleiner Boost“, schreiben die Autoren der Unstatistik. Ein sehr kleiner, genauer gesagt: um +0,16 Prozentpunkte.

Im September wurde in den sozialen Medien eine im „New England Journal of Medicine“ (NEJM) veröffentlichte Studie zur Wirksamkeit einer dritten, sogenannten Booster-Impfung diskutiert. Dazu wertete man Daten von mehr als einer Million Beobachtungen von Personen im Alter 60+ in Israel aus, die eine dritte Dosis des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs gegen COVID-19 erhalten haben.

Dr. Eric Topol, Professor für Genetik und mit über 1.200 eigenen Veröffentlichungen einer der zehn meistzitierten Wissenschaftler im Bereich der Medizin, veröffentlichte auf Twitter Daten aus der NEJM-Studie:

This week, the @NEJM will be publishing these and more data on 3rd Pfizer shots for > 1 million Israelis age > 60, according to @CNN @elizcohencnn https://t.co/dMjTDbCYDo and @IsraelMOH’s Alory-Preis and @MiloLabWIS will be presenting @US_FDA’s advisory committee pic.twitter.com/2zORZKXw4p

— Eric Topol (@EricTopol) September 11, 2021