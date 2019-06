Dr. Markus Krall: „Keine Möglichkeit, den Crash zu vermeiden“

In einem Interview äußerte sich der Finanzexperte und Bestsellerautor Dr. Markus Krall am 05.06.2019 auf GOLD.DE zu der brennenden Frage, ob ein Crash unvermeidbar ist. Es wurde freigegeben für Epoch Times zur Zweitveröffentlichung im vollen Wortlaut:

Der promovierte Diplom-Volkswirt gilt nicht zuletzt deshalb als einer der profundesten Kenner der Finanzindustrie, da zwischen 1998 und 2006 unter seiner Federführung die Kreditrisikoanalyse-Systeme für den Großteil der Banken im deutschsprachigen Teil Europas entwickelt wurden. Zudem leitete er die Initiative zur Entwicklung einer Europäischen Ratingagentur. Dem breiten Publikum ist er auch als Bestsellerautor bekannt („Der Draghi Crash“, „Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen“).

GOLD.de: Herr Dr. Krall: Wir schreiben das Jahr 2019. Einer ihrer Buchtitel lautet: „Der Draghi Crash – Warum uns die entfesselte Geldpolitik in die Katastrophe führt“. Das ist mehr als deutlich. Es gibt Aussagen von Ihnen, wonach uns diese Geldpolitik schon in 2020 um die Ohren fliegen kann. Bleiben Sie bei ihrer zeitlichen Einschätzung?

Ja, diese zeitliche Einschätzung ist nach wie vor meine beste Schätzung. Sie beruht darauf, dass die gegenwärtig beobachtbare Erosion der Bankerträge und die damit nicht annähernd Schritt haltende Kostenentwicklung der Banken, zum Teil die Folge der Überregulierung des Sektors, zu einer Zerstörung der Profitabilität und damit der Innenfinanzierung führt. Nach den mir vorliegenden Daten führt dies Ende 2020 zu einer Erosion der Kapitalbasis. Wenn dieser Fall eintritt, dann wird eine Reduzierung der Risikotragfähigkeit und somit auch der Kreditvergabemöglichkeiten der Banken die Folge sein. Die resultierende Kreditrationierung wird die Zombieunternehmen, die sich dank der Nullzins-Subvention des Herrn Draghi mittlerweile auf 12 bis 15% aller Unternehmen angesammelt haben zum Kippen bringen. Die Folge wird eine Wirtschaftskrise und ein deflationärer Schock sein.

Es gibt natürlich Faktoren, die dies zeitlich nach hinten, aber auch nach vorn ziehen können. Ein Bankenrestrukturierungsgesetz, welches den Banken Kostenabbau bei deutlich geringeren Restrukturierungskosten, also Abfindungen für Entlassungen, ermöglicht, würde Zeit kaufen. Eine Rezession, wie sie jetzt wohl vor der Türe steht, würde den Prozess beschleunigen.

GOLD.de: Was genau befürchten Sie im Detail, und warum?

Wir können beobachten, dass die bei Null und teilweise unter Null am kurzen Ende flachgedrückte Zinsstrukturkurve das Geschäftsmodell der kommerziellen Banken ad absurdum führt. Es beruht letztlich darauf, kurzfristige Einlagen hereinzunehmen und langfristige Kredite herauszureichen. Dabei verdient die Bank an der Sparmarge, weil sie dem Sparer geringere Zinsen zahlt, als sich am Geldmarkt bekommt, sie verdient eine Transformationsmarge für die Umwandlung kurzfristiger Anlagegelder in langfristige Kredite und sie verdient eine Kreditmarge für die Übernahme des Kreditrisikos.

Diese drei Margen machen 80% der Erträge von kommerziellen Banken aus, der Rest besteht aus Gebühren zum Beispiel für Kontoführung und Überweisungen. In Europa macht das kommerzielle klassische Bankgeschäft 80% der Finanzierungen aus, das Investmentbanking nur 20%. In den angelsächsischen Ländern USA oder Großbritannien ist es genau umgekehrt.

Wenn dieses Modell nicht mehr funktioniert, weil die Sparmarge durch den Negativzins auch negativ wird, die Transformationsmarge risikobereinigt durch den flachen Verlauf der Zinskurve auch null oder sogar negativ wird und die Kreditmarge schrumpft, weil alle Banken gleichzeitig versuchen, dort zum Ausgleich zu wachsen und sich so einen ruinösen Wettbewerb liefern, dann steht das System in Frage. Diese Mechanismen sind nicht weniger als ein Teil unseres Geldsystems. Dieses System braucht eine Zinsbildung am Markt, eine daraus resultierende ansteigende Zinsstrukturkurve und daraus resultierend die Giralgeldschöpfung, deren Risiko mit einer Rendite verknüpft sein muss.

In der Realwirtschaft hat der Nullzins zu einer Abschaffung der Schumpeter‘schen kreativen Zerstörung geführt. Schlecht geführte, ineffiziente, unproduktive Unternehmen mit den falschen Produkten gehen nicht mehr bankrott, weil die Subvention des Nullzinses sie am Leben erhält. Das ist das was auch die Sowjetunion getan an: den Wettbewerb dadurch ausschalten, dass keiner mehr Pleite gehen darf oder kann. Die Planwirtschaft sollte es regeln. Das führt über kurz oder lang zur Verelendung ganzer Volkswirtschaften.

Soweit wird es aber wohl nicht kommen, denn wir haben Glück: Der Crash wird diesem Geldsozialismus ein Ende bereiten, wenn auch ein schmerzhaftes. Aber man kann sagen: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Was Herr Draghi und die EZB also machen ist nicht weniger, als an den Grundfesten unseres Geld- und Wirtschaftssystems herumzuschrauben, aber ohne eine Vorstellung davon zu haben, was sie da tun, denn ein anderes Geldsystem haben sie ja nicht gefordert, jedenfalls nicht offen. Schaut man sich allerdings die Thesenpapiere von Internationalem Währungsfonds und EZB zu der Frage an, wie man die Negativzinsen auf minus 5 oder sogar 10% senken könnte, dann kann man schon sagen: Das ist ein Systemwechsel, der da gefordert wird, und zwar nicht allein der Geldpolitik, sondern auch der Wirtschafts- und letztlich der Gesellschaftsordnung. Diese Art der Enteignung ist nämlich unvereinbar mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Dementsprechend sollte ihr auch entgegengetreten werden.