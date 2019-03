Frank Hennig über „Teachers for Future“ – grünes Biedermeier im Windschatten

Die fortschreitende Gretaisierung unserer Kinder und Jugendlichen belebt die öffentliche Diskussion. Neben den interessierten Kreisen von Grünen, NGO`s, MLPD, Linksjugend und anderen Trittbrettfahrern, die sich tatkräftig einreihen und anfeuern, werden auch die Lehrer unruhig. Dabei handelt es sich neudeutsch um „Lehrende“, was impliziert, dass sie nicht immer eine pädagogische Grundausbildung genossen haben. Die zunehmende Zahl von Quereinsteigern, Ausdruck gleichsam einer erfolglosen Arbeit von Bildungspolitikern und Schulbehörden wie auch ungeregelter, nicht vorhersehbarer Zuwanderung, rechtfertigt durchaus die inhaltliche Wandlung des Lehrerbegriffs zum „Lehrenden“.

Die ZEIT, das Blatt zur Selbstvergewisserung des arrivierten linken Großbürgertums, kündet in ihrer Ausgabe vom 15. März nun vom Aufbruch der Lehrendenschaft.

„Sie scharren mit den Füßen, endlich selbst etwas zu tun“, heißt es in einem Interview. Eine vorgebliche Angst vor dem Arbeitgeber lässt sie klagen, in ihrem Fall wäre die Teilnahme an den Kinderdemos tatsächlich eine Arbeitsniederlegung, also ein Streik, für den sie gemaßregelt werden könnten. Vermutlich gelingt es nicht in jedem Fall, die Klassenzimmer freitags restlos von Schülern zu befreien, was ihre Teilnahme mangels Arbeitsgegenstand problemlos möglich machen würde. Offenbar gibt es noch Schüler mit einem gewissen Maß an Selbstdisziplin und Weitsicht, die auch freitags nach 12 etwas lernen wollen und Bankhocken dem Happening vorziehen.

Warum scharren die Lehrenden erst jetzt mit den Füßen? Was haben sie bisher „fürs Klima“ getan? Die Proteste der Schüler sind doch auch ein Protest gegen die Lehrenden, die diese Gesellschaft über Jahre und Jahrzehnte bildeten und formten? Nun verstecken sie sich hinter Kindern, um ihr oft linksgrünes Weltbild auf die Straße zu tragen. Sie wollen mehr „Klimaschutz“ im Unterricht vermitteln. Das besteht bekanntermaßen darin, die schlichte Weisheit „je mehr CO 2 , desto wärmer“ zu propagieren.

Einer auch nur flüchtigen Betrachtung der Erd- und Klimageschichte hält diese These nicht stand. Gleichwohl wird der Eindruck erweckt, dieser populistisch dargebrachte Zusammenhang und die darauf basierenden Computerprognosen seien so sicher, eindeutig und unangreifbar wie das Gravitationsgesetz.

„Klimaunterricht“ als Klimaschutzfolklore

Leider sind die Vorgänge in der Erdatmosphäre, beeinflusst von vielen Faktoren, sehr kompliziert. Eine seriöse Darlegung im Unterricht der höheren Klassen baut auf dem vermittelten und vorhandenen Wissen der naturwissenschaftlichen Fächer auf. In vielen Lehrplänen ist das Thema Klima bereits enthalten, meist im Fach Geographie. In den unteren Klassen bedeutet „Klimaunterricht“ nichts anderes als Klimaschutzfolklore.

Nun kommen die Lehrenden ängstlich aus der Deckung, durch den medial wohlwollenden Schatten der Schülerdemos geschützt. Die „ZEIT“, das neue Fachblatt für grüne Empörungskommunikation, dient immer weniger der Information als der Vermittlung von Haltung, wenn beispielsweise eine „Umweltaktivistin“ von einer anderen interviewt wird.

Im oben angeführten Artikel zur Lehrermobilisierung wird dramatisch verlautbart, ein Nichtlehrer müsse an der Spitze der Pädagogen-Erweckungsbewegung stehen, weil ein aktiver Lehrer gemaßregelt werden könnte. Im Interview mit diesem Nichtlehrer ist die Rede von zunächst sechs Interessenten, was sich angesichts der bereits von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften (GEW) auf die Beine gestellten Aktivitäten sehr bescheiden ausnimmt.

Sicherlich hängt es mit der schillernden Persönlichkeit dieses „Nichtlehrers“ zusammen, ein offenbar dynamischer und im wahrsten Sinne des Wortes zupackender Typ. Ulf Ralfs, heute Rentner, war früher urgrüner Kommunalpolitiker in Schleswig-Holstein. Einer von echtem Schrot und Korn, der eine zweifelhafte Bekanntheit erlangte, als er im Streit mit einem vermeintlichen Falschparker im Auto saß, das diesen anfuhr und auf der Motorhaube acht Kilometer „mitnahm“, auch für einige schnelle Autobahnkilometer.