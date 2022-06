Kinderärzte warnen vor Corona-Kinderimpfung

„Ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht“, heißt es im hippokratischen Eid. Das nehmen sich viele Kinderärzte zu Herzen und fordern das sofortige Ende der Corona-Kinderimpfung. Ihnen zufolge würden die Impfstoffe mehr schaden als nützen.

Kinder gegen Corona zu impfen, sei „das Entsetzlichste, was ich in der Medizin je gehört habe“, meinte die amerikanische Kinderärztin Dr. Reni Moon.

Sie sei ihre gesamte berufliche Laufbahn eine Verfechterin von Impfstoffen gewesen und habe den Eltern immer dazu geraten, ihre Kinder zu impfen. Der Grund war, dass sie vor der Pandemie immer den Regierungsbehörden vertraut und gedacht hätte, sie würden die nötigen Studien und Tests durchführen, um sicherzugehen, dass die Impfstoffe den Kindern nicht schaden. Doch dies sei nicht mehr der Fall.

Anstatt den Empfehlungen der US-Gesundheitsbehörde CDC ungeprüft zu folgen, verfolgte Moon die Sicherheitsdaten über die mRNA-Impfung selbst. Dabei habe sie entdeckt, dass es große Sicherheitslücken bei den Kinderimpfstoffen gebe.

„Die mangelnde Beachtung der Sicherheit ist höchst unethisch. Ich persönlich würde es als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnen“, meinte sie.

Kinder sind anfälliger für toxische Stoffe

Der Körper und das Gehirn von Kindern reagieren empfindlicher auf Umweltgifte als die von Erwachsenen, heißt es in der Publikation Environmental Toxicology – Children at Risk von 2012.

Da Kinder kleiner sind als Erwachsene, werden sie im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht stärker mit Giftstoffen belastet. Aus diesem Grund muss die Sicherheitsschwelle für die Verabreichung von Medikamenten, bei medizinischen Eingriffen oder Empfehlungen bei Kindern hoch sein, höher als bei Erwachsenen.

Corona verläuft bei Kindern mild

Das SARS-CoV-2-Virus ist vor allem für ältere Menschen und Erwachsene mit gesundheitlichen Problemen gefährlich. Jüngere und gesunde Menschen überstehen Corona im Allgemeinen gut und Kinder erkranken kaum daran.

Tatsächlich sind Corona-Todesfälle bei Kindern „unglaublich selten“, heißt es in einem Artikel in der Wissenschaftszeitschrift „Nature“, der von unabhängigen Experten begutachtet wurde.

„Alle Kinder, die in meine Einrichtung kamen, litten an Begleiterkrankungen“, erklärte ein pensionierter Arzt, Epidemiologe und Professor für Augenheilkunde und Pädiatrie in Colorado. Er hatte im größten Kinderkrankenhaus des Bundesstaates gearbeitet und wollte aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen seiner medizinischen Kollegen nicht namentlich genannt werden.

Der Kinderkardiologe Dr. Kirk Milhoan teilte diese Meinung. Obwohl er, wie andere Ärzte, mit denen wir sprachen, befürchtet, seine Karriere aufs Spiel zu setzen, wenn er die Wahrheit sagt, fühlt sich Milhoan moralisch verpflichtet, öffentlich über die mangelnde Sicherheit, Wirksamkeit und Notwendigkeit der COVID-19-Impfstoffe für Kinder zu sprechen.

Ihm zufolge schaden die Corona-Impfstoffe den Kindern mehr, als sie nützen. So sei es viel wahrscheinlicher, dass geimpfte Kinder sich infizierten als ungeimpfte.

Außerdem verlaufe die Krankheit bei Kindern sehr mild, so der Kardiologe, der die gemeinnützige Organisation „For Hearts and Souls“ leitet, die Kindern mit Herzfehlern auf der ganzen Welt hilft.

Er verwies dabei auf eine neue Studie aus der Türkei, in der untersucht wurde, wie viele Kinder wegen Corona und wie viele wegen der Grippe ins Krankenhaus eingewiesen wurden.

„Sie fanden heraus, dass Kinder, die wegen der Grippe eingewiesen wurden, häufiger auf die Intensivstation kamen und am Ende ein Beatmungsgerät brauchten als Kinder, die wegen Corona eingewiesen wurden“, so Milhoan.

Hohe Durchimpfung bei Kindern verhindert nicht die Ausbreitung

Weiter erklärte Milhoan, dass eine hohe Impfrate weder die Anzahl der Corona-Fälle noch die Schwere der Erkrankung verringere. Die Kinderimpfung habe sogar den gegenteiligen Effekt: Sie fördert die Ausbreitung des Virus.

Trotzdem wird überall auf der Welt darauf gedrängt, auch die kleinsten Kinder zu impfen. Selbst wenn der Impfstoff nicht notwendig ist oder sie nicht schützt, wird den Eltern geraten, ihre Säuglinge, Klein- und Grundschulkinder und Teenager zu impfen, um die anderen zu schützen.

Allerdings mutiert das Virus – es wird endemisch. Das bedeutet, es wird zwar immer ansteckender, verläuft dafür aber immer milder. Die US-Regierung musste ihre anfängliche Behauptung, der Impfstoff würde die Ausbreitung des Virus verhindern, sogar zurücknehmen, nachdem sich diese Behauptung als völlig unzutreffend erwiesen hatte. Dennoch wird der Impfstoff für Kinder weiterhin propagiert, mit der Begründung, die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Nebenwirkungen ernst nehmen

Wir sprachen mit über fünfundzwanzig praktizierenden Ärzten aus verschiedenen US-Bundesstaaten. Sie sagten uns, dass die Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe bei Kindern real und sehr ernst seien.

Ihre klinischen Erfahrungen werden durch eine wachsende Zahl von Artikeln in der wissenschaftlichen Literatur bestätigt, die von unabhängigen Experten begutachtet wurden.

Diesen Arbeiten zufolge können die Corona-Impfstoffe bei allen Altersgruppen, insbesondere aber bei jungen Männern, Myokarditis (Herzmuskelentzündung) und Perikarditis (Entzündung der beweglichen Umhüllung des Herzens) verursachen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Impfstoffe Gerinnungsstörungen, Gesichtslähmungen, Tinnitus und andere schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen können.

Wie ist es mit langfristigen Nebenwirkungen? Da Kinder erst am Anfang ihres Lebens stehen, könnten sie ihr Leben lang mit negativen Auswirkungen zu kämpfen haben, wenn man sie zu früh Umweltgiften, Umwelthormonen oder unsicheren Impfstoffen aussetzt.

Milhoan schrieb seine Doktorarbeit über Herzmuskelentzündungen. „Der Impfstoff ist für männliche Jugendliche gefährlich. Zweifellos ist es wahrscheinlicher, dass man mit einem Impfschaden ins Krankenhaus kommt als mit Corona“, sagte er. Für viele Kinder sei es ein reines Risiko ohne Nutzen. „Was machen wir bloß?“

Ärzte dürfen nicht länger schweigen

Wir können nicht ohne Beweise davon ausgehen, dass etwas für Kinder sicher ist. Wir berufen uns hier auf das Vorsorgeprinzip. Dem Prinzip zufolge kann ein neues Produkt (wie die Corona-Impfstoffe) nicht einfach als sicher angenommen werden, solange nicht endgültig bewiesen ist, dass es keinen Schaden anrichtet. Das Vorsorgeprinzip ist eine moderne Neuformulierung des hippokratischen Eides, an den sich alle Ärzte halten müssen: „Ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht.“

Nach dem Vorsorgeprinzip liegt die Beweislast bei den Herstellern der Corona-Impfstoffe. Diese Unternehmen haben die ethische Verpflichtung zu beweisen, dass die Impfstoffe sicher sind. Unter Verletzung dieses ethischen Grundsatzes wurden die Impfstoffe jedoch ohne angemessene Tests an die Öffentlichkeit gebracht. Da es klare Beweise dafür gibt, dass sie Kindern schaden, ist es an der Zeit, sie nicht mehr zu verwenden.

Erst diese Woche behandelte Milhoan einen 14-Jährigen, der bis zu seiner zweiten Corona-Impfung völlig gesund war. Jetzt hat dieser Jugendliche eine große Narbe an der linken Herzkammer. Eine solche Narbe, so Milhoan, kann bei diesen Kindern jetzt oder in Zukunft zum plötzlichen Tod führen.

Er sei beim Militär gewesen und habe alle nötigen Impfungen bekommen. Außerdem habe er als Wissenschaftler und Arzt den Nutzen von Impfungen bei Kindern gesehen. Doch die Corona-Impfung habe keinen Nutzen und berge nur Risiken, so der Arzt.

Angesichts der Schäden, die diese Impfstoffe verursachen, sei es für Ärzte unethisch zu schweigen, fügte Milhoan hinzu.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Doctors: COVID Vaccinations for Children Is Criminal, Must Stop (deutsche Bearbeitung von as)

