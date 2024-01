Die Konzernmedien leben in Angst

Kurz nachdem Elon Musk Twitter übernommen hatte, begann ich mich für die Plattform zu interessieren. Sie schien mir als ein relativ freier Ort, um Nachrichten zu verbreiten und Meinungen auszudrücken. X beinhaltet einen Dienst namens Spaces, der es Menschen ermöglicht, ohne Zensur miteinander zu sprechen.

Das Zuhören war eine Offenbarung. Nach Jahren der strengen Kontrolle war es befreiend zu hören, was echte Menschen, darunter auch wirkliche Experten, zu Themen zu sagen hatten, und zwar in Echtzeit und ohne Einflussnahme. Heute wird der Dienst von vielen Organisationen und Podcasts für Live-Sendungen genutzt.

Damals – und es ist wahrscheinlich immer noch der Fall – konnte jedes X-Konto mit einer großen Fangemeinde die App öffnen und ein paar Hundert Leute anziehen, die zuhörten und kommentierten. Ich habe zu mehreren Gelegenheiten versucht, einen „Space“ zu eröffnen, und es war ein echter Rausch.

Eines Tages geschah etwas Interessantes

Ich folge der „New York Times“ (NYT) auf X und sah, dass die Zeitung eine Live-Sitzung zu einem bestimmten Thema veranstaltete. Es war allerdings ein lächerliches Thema, etwas über marginalisierte farbige Transmenschen oder Ähnliches.

Neugierig geworden, sprang ich auf. Zu meinem Erstaunen waren trotz einer Flut von Benachrichtigungen nur etwa ein Dutzend Zuhörer anwesend. Und selbst viele von denen verabschiedeten sich nach ein paar Minuten.

Vielleicht ist mir da zum ersten Mal klar geworden: Niemand interessiert sich für diesen Unsinn. Es gibt keinen wirklichen Markt für solche Themen. Jeder hat es satt. Die NYT kann tagein, tagaus über solche Dinge berichten, aber ein Publikum zu finden, ist eine ganz andere Sache.

An diesem Tag geschah etwas in meinem Bewusstsein, das bis heute anhält. Mir wurde klar, dass das „woke“ Geschwätz, das von diesen Medien verbreitet wird, nur aufgrund ihrer verrückten Ideologie (die von den Eliteuniversitäten kommt) und ihrer Konzernmacht überlebt. Abgesehen davon haben sie kein wirklich ernst zu nehmendes Publikum.

Ja, die NYT hat viele Millionen Anhänger auf X. Aber ihre Beiträge verzeichnen weit weniger Engagement, als man erwarten würde. Und ein Großteil des Engagements besteht lediglich darin, sich über sie lustig zu machen.

Ein Beitrag, den ich gerade gesehen habe, warnt vor dem heutigen eiskalten Wetter in den Südstaaten. Mehr als die Hälfte der Antworten waren spöttisch: „Ihr nennt das Klimawandel?“ „Na und: Es ist Winter!“ So etwas in der Art. Das ist alles ziemlich amüsant. Die Nutzer von X sind nichts anderes als respektlos.

Die NYT hat eine knallharte Regel. Keinem NYT-Mitarbeiter ist es erlaubt, auf Kritik auf X zu reagieren. Wenn Sie das tun, könnten Sie gefeuert werden. Es geht darum, so unnahbar wie möglich zu erscheinen. Sie tun so, als ob sie die Kommentare nicht lesen und sich nicht darum kümmern würden. Die Wahrheit sieht jedoch anders aus: Den Reportern liegt sehr viel daran. Es ist ihnen nur nicht erlaubt, zu reagieren.

Die Befreiung von X war eine Offenbarung

Es gibt einen Grund, warum Pfizer, das Weltwirtschaftsforum (WEF) und viele andere, die mit Regimepropaganda in Verbindung gebracht werden, die Kommentare abschalten. Das scheint ein Trend zu sein. Sie wollen es einfach nicht hören.

Ich habe versucht, meine Theorie zu überprüfen, dass etwa 70–80 Prozent der X-Nutzer eine Art Dissidentengruppe von Brüdern und Schwestern darstellen. Ich scheine keine Beweise für das Gegenteil zu finden. Wenn dies ein Anzeichen dafür ist, dann scheinen die Konzernmedien und alles, was damit zusammenhängt, in großen Schwierigkeiten zu stecken.

Mir ist aufgefallen, dass sich immer mehr Inhalte der NYT um Musik, Spiele, Rezepte und so weiter drehen. Das verkauft sich. Für die Politik und die irrsinnige Berichterstattung gibt es keinen Markt.

Können Sie sich vorstellen, wie es für das „Trust and Safety“-Team bei Twitter gewesen sein muss, als Inhalte noch stark zensiert wurden? Sie haben nicht nur ein paar Konten geschlossen, sondern viele, sogar die meisten. Wie schwierig muss es für eine Plattform gewesen sein, die zu Reichweite und Einfluss kommen will, die Hälfte oder mehr ihrer Nutzer zum Schweigen zu bringen? Muss das nicht ein seltsames Gefühl gewesen sein?

Als Musk alle entließ, den Code auseinandernahm und den Dingen einfach freien Lauf ließ, stieg die Nutzung sprunghaft an und die gesamte Unternehmenskultur änderte sich. Heute ist X ein wichtiger Konkurrent für die Konzernmedien.

Die Zensur geht bei Facebook, LinkedIn, YouTube, Google und jeder anderen Plattform nach wie vor weiter. Dort gibt es einen mächtigen und komplizierten Apparat, der die Regierungspropaganda über die Interessen der tatsächlichen Nutzer stellt. Mit anderen Worten: Diese Plattformen funktionieren nicht nach dem Modell der freien Marktwirtschaft. Sie sind Teil des Staates selbst.

Genau deswegen ist Mark Zuckerbergs Threads, das eine Alternative zu X sein sollte, völlig gescheitert. Der Dienst wurde anfangs von allen Mainstream-Medien bejubelt, konnten aber wegen der extremen Zensur nicht Fuß fassen und einen echten Markterfolg haben. Jetzt ist es eine Geisterstadt.

Alternativen zur alten Garde

Mittlerweile gibt es Alternativen zu dieser alten Garde und ihren Zensurpraktiken. Sie nehmen an Größe und Reichweite zu. Die Epoch Times ist ein ernsthafter Konkurrent für die ehemals größte Zeitung in den Vereinigten Staaten. Ich weiß es mit Sicherheit. Alle namhaften Journalisten, die für die großen Medienhäuser in den USA arbeiten, lesen sie täglich. Ich habe es von jemandem gehört, der bei der NYT angestellt ist. Sie werden es nie zugeben, aber sie tun es.

Das Gleiche gilt für Rumble und viele andere Anbieter da draußen. Vielleicht denken Sie, dass Sie zu einer Randgruppe gehören, wenn Sie sich in diesen Bereichen des Internets aufhalten. Das ist vielleicht nicht ganz richtig. Diese Orte werden mehr und größer, während die etablierten Medien schrumpfen.

Diese Entwicklung bereitet der alten Garde der Konzernmedien große Kopfzerbrechen und ist vielleicht auch traumatisch für sie. Sie wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Während des letzten Jahrhunderts hatten sie jahrzehntelang das Sagen. Sie haben die Tagesordnung bestimmt. Sie hatten hervorragende Beziehungen zur Regierung.

Als die Behörden während der Corona-Pandemie und vor allem nach Trumps Wahl im Jahr 2016 Plattformen aufforderten, bei der Zensur abweichender Meinungen zu helfen, haben zu viele von ihnen das bereitwillig mitgemacht. Und warum?

Weil sie ihr Monopol bewahren wollen. Sie wollen mit „bewährten Praktiken“ die Konkurrenz unterdrücken und stempeln alle anderen als „rechts“ ab oder beschuldigen sie der „Hassrede“, der „Desinformation“ oder was auch immer gerade angesagt ist.

So haben die Regierung und die großen Medien jahrelang zusammengearbeitet, um der Öffentlichkeit eine einzige Denkrichtung aufzudrängen. Sie gingen davon aus, dass sie so die Kontrolle über die Geschichtsschreibung behalten könnten. Diese Praxis hält bis heute an. Aber wie lange kann es wirklich so weitergehen? Es scheint nicht mehr lange.

Wir sind die Mehrheit

Der Oberste Gerichtshof der USA wird sich in diesem Jahr wahrscheinlich mit der Frage befassen, ob die Regierung direkt mit Medienunternehmen zusammenarbeiten darf, um sie hinsichtlich Zensurpraktiken zu beraten, die möglicherweise gegen den ersten Verfassungszusatz verstoßen.

Wenn das passiert und das Gericht richtig entscheidet, wäre das ein verheerender Schlag für das ganze Unterfangen. Wir könnten unser Recht auf freie Meinungsäußerung zurückerhalten und sie auf mehr als nur einer Handvoll freier Plattformen ausüben.

Allmählich begreifen wir, dass Menschen, die wie wir denken, in der überwältigenden Mehrheit sind. Während die abgehobenen und seltsamen Ansichten, die täglich von den Massenmedien verbreitet werden, die Ansichten einer winzigen Elite darstellen. Bitte bedenken Sie das. Die Bösewichte werden aufmerksam, und wir haben sie in die Enge getrieben – vorerst.

„Vor nicht allzu langer Zeit“, sagte die Chefredakteurin des „Wall Street Journal“ Emma Tucker letzte Woche beim WEF in Davos, „gehörten uns die Nachrichten. Wir waren die Torwächter und auch die Fakten gehörten uns“.

Diese Zeiten sind vorbei. Im Spätstadium der imperialen Dekadenz geht es nicht mehr so sehr darum, was wahr ist. Die wirkliche Kluft besteht zwischen denen, die bereit sind, die Wahrheit zu sagen, und denen, die es nicht tun. Die etablierten Medien sind immer noch auf der Seite derjenigen, die die Wahrheit nicht sagen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Corporate Media Lives in Fear“. (deutsche Bearbeitung nh)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.