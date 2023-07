Erste Fälle: Zuckerbergs neue „Threads“-App zensiert Meinung

Wer einmal ein Konto auf Threads einrichtet, kann es kaum mehr löschen. Viele Nutzer sind verärgert, denn mittlerweile sind erste Fälle von Zensur bekannt.

Kaum ist Mark Zuckerbergs neue App Threads, die von einigen als „Twitter-Killer“ bezeichnet wird, gestartet, heißt es schon, sie zensiere Sprache. Die neue Plattform hat innerhalb eines Tages nach dem Start 70 Millionen Anmeldungen verzeichnet und ist damit offenbar auf dem besten Weg, Elon Musks Vorherrschaft mit Twitter zu bedrohen.

„70 Millionen Anmeldungen bei Threads seit heute Morgen“, sagte Zuckerberg in einem Beitrag auf seinem Threads-Konto. „Das liegt weit über unseren Erwartungen.“

Einige Analysten sind überzeugt, dass Zuckerbergs neues Angebot Twitter große Kopfschmerzen bereiten könnte. Die Plattform wird auch als textbasierte Version der Foto-Sharing-App Instagram beschrieben.

Twitter hat Meta mit einer Klage gedroht, weil es die App als „Nachbildung“ bezeichnete. Zuckerberg soll von Ex-Twitter-Mitarbeitern Geschäftsgeheimnisse und geistiges Eigentum genutzt haben, um seine Entwicklung der App zu beschleunigen.

Kurz nach dem Start wurden bereits Fälle über Zensur von Zuckerbergs unterstützten App laut.

Autor und Enthüllungsreporter Michael Shellenberger sagte in einem Interview auf „Fox News“ am späten Donnerstag:

„Als Mark Zuckerberg […] Threads ankündigte, sagte er, dass es eine freie und offene Plattform sein würde. Tatsächlich gab es sofort Nutzer, die belegten, dass sie zensiert worden waren“, fügte Shellenberger hinzu. Zuckerberg ist Eigentümer von Meta, Facebook, Threads und WhatsApp.

Shellenberger ist einer von denjenigen, der mit den Enthüllungen der „Twitter Files“ den Zensurmechanismus innerhalb von Twitter ans Licht brachten.

Als Beispiel für Zensur nannte er den bekannten konservativen Kommentator Rogan O’Hanley. Dieser tritt bei Twitter unter dem Namen @DC-Draino auf.

Auf Twitter schrieb er: „Ich habe Threads heruntergeladen und nur einmal gepostet, dass ich Bidens korrupte Regierung entlarven will und schon haben sie mich zensiert.“

Ein Screenshot zeigt einen Warnhinweis auf seinem Threads-Profil.

„Bist du sicher, dass du dc_draino folgen willst?“, lautet die Warnung. „Dieser Account hat wiederholt Falschinformationen gepostet, die von unabhängigen Faktenprüfern überprüft wurden oder gegen unsere Community-Richtlinien verstoßen“.

Just downloaded and signed up for the new Meta app “Threads” meant to imitate Twitter

I posted once about wanting to expose Biden’s corrupt government and they’ve already flagged me for censorship

Great platform Zuck pic.twitter.com/2RhusHRo7v

— DC_Draino (@DC_Draino) July 6, 2023