Der „alte weiße Mann“ ist schlecht fürs Klima und habe – absichtlich – 30 Jahre lang nichts unternommen, so ähnlich drückt sich die deutsche Klimaaktivisten Luisa Neubauer aus und kritisiert damit indirekt die demokratische Grundordnung.

Im Mittelpunkt stehen zwei Fragen, die weit über den Klimaschutz hinausgehen: Zum Schutz des Klimas dürfe nicht am demokratischen Grundgedanken festgehalten werden, wenn das nicht „gut genug […] klappt für die Klimakrise“ und wer privat Entscheidungen trifft, die klimaschädlich sind, sollte besser nicht selbst entscheiden.

Was nützt eine politische Mehrheit, wenn sie nicht das Klima schützt?

Geht es nach den Worten Neubauers, dann gibt es in der deutschen Bundesrepublik weit mehr Konflikte als die „Klimakrise“. In einem Interview mit der „taz“ sagte die Klimaaktivistin: „Ich sehe da schon eine Reihe von Konflikten, die sich zusätzlich zum Klimakonflikt so auftürmen, dass am Ende eine ratlose Jugend vor einem dickköpfigen älteren Entscheidungsträger sitzt und sich fragt, was da schiefgelaufen ist. Und wieso dieser Mensch unser Land regiert.“

Zu deutsch: Warum regiert da jemand, der die Konflikte nicht lösen kann (sondern sie verursacht)? Die Antwort ist einfach: Weil er demokratisch gewählt wurde.

Damit stellt sich jedoch die Frage, ob Klima(-schutz) wichtiger ist als die demokratische Grundordnung.

Wer diese Frage bejaht und eine „Öko-Diktatur“ fordert, muss damit rechnen, dass er oder sie auf Widerstand trifft, denn „gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand“, Art 20 (4) GG, meint Neubauer.

Wenn schon die Politik untätig ist, könnte man annehmen, dass jeder einzelne die richtigen Entscheidungen trifft. Doch das geschehe offensichtlich nicht, wie Luisa Neubauer indirekt feststellt. Denn die zweite Frage, die die Klimaaktivistin in den Raum stellt, wird sehr viel persönlicher.

Dürfen Menschen überhaupt private Entscheidungen treffen, wenn sie damit das Klima zerstören?

Natürlich fragte die „Deutsche Greta“, wie der Focus Fräulein Neubauer nannte, nicht direkt. Statt ein Thema direkt anzusprechen – und später für ihre Aussage gerade stehen zu müssen – nutzt Luisa Neubauer die Kunst der Suggestivfragen.

So formulierte die Klimaaktivistin ihre Kritik an der freien Entscheidung in ihrem Buch „Vom Ende der Klimakrise“ geschickt um und fragt: „Ist das Kinderkriegen unseren Mitmenschen gegenüber verantwortungsvoll, da statistisch gesehen nichts einen größeren CO2-Fußabdruck hinterlässt als ein Kind?“

Darin enthalten ist nicht nur die Schuldzuweisung an alle, die selbst eine Familie haben oder noch gründen wollen, sondern sie suggeriert auch die Frage, ob Menschen überhaupt private Entscheidungen treffen dürfen – schließlich ist das Kinderkriegen eine zutiefst persönliche Entscheidung.

Sowohl der deutsche Versuch, das Kinderkriegen mit finanziellen Anreizen zu fördern, als auch die chinesische Ein-Kind-Politik zeigen, dass ein staatlicher Eingriff in die Familienplanung auch viele negative Folgen haben wird.

