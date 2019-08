Verleumdungsbericht über die Epoch Times: NBC News wiederholt die Propaganda der Kommunistischen Partei Chinas

Angesichts des Erfolgs der Epoch Times als Amerikas am schnellsten wachsende Zeitung hat NBC News nun einen Verleumdungsbericht veröffentlicht, der mit Ungenauigkeiten, eklatanten Fehlern und falschen Darstellungen gespickt ist.

Beispielsweise liefert NBC News ein falsches Bild von den Abonnementkampagnen für die gedruckte Zeitung der englischen Ausgabe der Epoch Times. Bereits im Juni hat die Epoch Times dazu eine Stellungnahme an NBC abgegeben, um dies zu klären. Jedoch hat sich das Medium dazu entschieden, diese zu ignorieren – entgegen etablierten journalistischen Praktiken.

NBC News im US-Wahlkampf

Während die Epoch Times bei der Berichterstattung über die Aktivitäten von Beamten der Obama-Administration – die während der Wahlen 2016 auf die Trump-Kampagne abzielten – an vorderster Front stand, weigerte sich NBC News nachprüfbare Beweise zu berücksichtigen. Stattdessen wies das Medium faktenbasierte Berichte als „Verschwörungstheorien“ zurück – ausgerechnet die Nachrichtenagentur, welche die amerikanische Öffentlichkeit über zwei Jahre lang mit falschen Behauptungen irreführte, nämlich US-Präsident Donald Trump hätte mit Russland zusammenarbeitete, um die Wahl 2016 zu gewinnen.

Finanzielle Verflechtungen in China

Darüber hinaus greift NBC News bei dem Versuch, die Epoch Times zu diskreditieren, auf wiederholt auf die Propaganda des chinesischen kommunistischen Regimes zurück. Dies geschieht, da die Muttergesellschaft von NBC, NBC Universal, weiterhin mit einem Konsortium chinesischer Staatsunternehmen an einem Multimilliarden-Dollar-Projekt in Peking arbeitet.

Es ist traurig zu sehen, dass eine einst respektable Nachrichtenorganisation ein solches Verhalten an den Tag legt.

Pro-Regime-Berichterstattung

Die Realität ist, dass NBC News dem herrschenden Regime in Chinas irrtümlich Legitimität verleiht, während dieses gegen seine eigenen Bürger in Hongkong vorgeht.

Der Bericht von NBC schürt das Feuer der entsetzlichen und weiter anhaltenden 20-jährigen Verfolgung von Dutzenden von Millionen chinesischer Bürger durch die Kommunistische Partei Chinas. Diese Menschen werden verfolgt, weil sie Falun Gong – auch Falun Dafa gennant – praktizieren – eine alte chinesische Meditationspraxis, die auf den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Güte basiert.

Im Juni kam ein unabhängiges Volksgericht in Großbritannien unter der Leitung von Sir Geoffrey Nice QC, der zuvor die Strafverfolgung des ehemaligen jugoslawischen Machthabers Slobodan Milosevic geleitet hatte, einstimmig zu dem Schluss, dass die chinesischen Behörden Falun Gong-Praktizierende für ihre Organe „in erheblichem Umfang“ getötet haben. Im Jahr 2016 verurteilte das US-Repräsentantenhaus einstimmig die Zwangsentnahme von Organen an Falun Gong-Praktizierenden in China.

Mit Transparenz und Wahrheit gegen Lügen

Die Epoch Times war in der Tatsache, dass die Gründer der Zeitung selbst aus dem kommunistischen China geflohen sind und Praktizierende der spirituellen Praktik waren, stets transparent. Informationen dazu finden Sie in dem Video „Über uns“.

Die Epoch Times ist ein stolzes unabhängiges Medium, das auf den Prinzipien „Wahrheit und Tradition“ basiert und sich der Aufrechterhaltung der höchsten Standards des Journalismus widmet. Im Laufe der Jahre hat die Epoch Times fortwährenden Angriffen standgehalten. Dazu gehört auch die Verhaftung von zehn Mitarbeitern in China. Für ihr Engagement in unabhängigen Medien erhielten sie umfangreiche Haftstrafen.

Realität ist: die Epoch Times wächst schnell, eben auch deshalb, weil die Zeitung an das Prinzip der Wahrheit glaubt – eine Tugend die viele andere Medien aufgegeben haben.

Das Original erschien in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von ll)

Originalartikel: NBC News Repeats Chinese Communist Party Propaganda in Hit Piece on The Epoch Times



