Das Gehirn wächst an seinen Aufgaben – Finden Sie alle Quadrate? In unter 30 Sekunden?

Von klein auf lernen Menschen, wie man Formen – Quadrate, Dreiecke oder Kreise – erkennt. Meist noch lange bevor sie die ersten Buchstaben und Zahlen kennen. Doch nur, weil wir älter werden, bedeutet das nicht, dass wir über diese Art von Übung hinausgewachsen sind.

Im Gegenteil, Formen können zu anspruchsvolleren Rätseln verbunden werden, die den fortgeschrittenen kognitiven Fähigkeiten entsprechen – und darüber hinausgehen. Das glauben Sie nicht? Probieren Sie es aus!

Es ist korrekt, dass das Gehirn Formen besser erkennt als beispielsweise Buchstaben oder Zahlenfolgen, aber auch kombinierte Formen stellen so manches Gehirn vor schier unlösbare Aufgaben. Und dafür müssen wir noch nicht einmal die zweite Dimension verlassen.

Finden Sie alle Quadrate – in unter 30 Sekunden?

Dieses Suchbild ist mit seinen versteckten Formen hoffentlich auch für Rätselfreunde eine Herausforderung. Schauen Sie sich die geometrischen Formen an, und versuchen Sie, alle darin enthaltenen Quadrate zu identifizieren und zu zählen. Es ist viel schwieriger, als es aussieht.

Natürlich werden Sie einige oder sogar die meisten der Quadrate zählen, aber können Sie sie alle erfolgreich zählen? Wenn Sie sich sicher sind, alle zu finden, machen Sie es doch etwas spannender und treten Sie gegen die Uhr an. Finden Sie alle Quadrate in unter 30 Sekunden?

Foto: ts/Epoch Times Finden Sie alle Quadrate?

Sie haben alle Quadrate gefunden? Ausgezeichnet. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, gibt es in diesem Rätsel unterschiedlich große Quadrate, und es gibt Kleinere, die Größere bilden.

Es mag immer noch relativ einfach erscheinen, sie alle zu finden, aber Sie wären überrascht, wie gut einige von ihnen ineinander verborgen sind. Und selbst wenn Sie nur eines übersehen, ruiniert das jede noch so perfekte Zählung.

Niemand hat gesagt, dass sich die Quadrate nicht überlappen dürfen …

Um keine Quadrate zu übersehen, beginnen wir bei den kleinsten und arbeiten uns zum Größten vor. Wenn wir also mit den kleinsten Quadraten beginnen, sehen wir, dass es in der Mitte eine Gruppe von vier kleinen Quadraten gibt, aber sind das alle? Wenn Sie den Rest des Puzzles absuchen, sehen Sie links oben in der Ecke zwischen den größeren rechtwinkligen Formen noch ein weiteres verstecktes Quadrat. Da waren es schon fünf.

Foto: ts/Epoch Times Fünf kleine Quadrate sind nur der Anfang.

Die nächst größeren Quadrate weisen die doppelte Kantenlänge der fünf kleinen auf. Davon gibt es gar keine? Schauen Sie genau hin. Diese größeren Quadrate stehen oberhalb, unterhalb, links und rechts des kleinen Quadrathaufens in der Mitte. – Niemand hat gesagt, dass sie sich nicht überlappen dürfen.

Oben, unten, links und rechts der Mitte befinden sich also vier weitere Quadrate. Aber sind das alle? Nein, auch in der Mitte mit den vier kleinen Quadraten versteckt sich eines. Der Zähler steigt also auf zehn. Aber das ist noch nicht das Ende.

Das größte Quadrat ist am besten versteckt

Nun suchen wir nach noch größeren Quadraten. Die meisten werden das große Quadrat – es gibt nur eins – recht schnell finden. Es versteckt sich oben links in den kleinen und mittleren Quadraten. Ein schneller Blick auf die Gesamtform zeigt uns, dass es keine übergroßen Quadrate gibt, die vier kleine quadratische Einheiten breit sind, und das bedeutet, dass wir fertig sind!

Wenn wir die kleinen, mittleren und großen Quadrate zusammenzählen, erhalten wir insgesamt elf. Das sind alle, oder? Nicht ganz, denn der Rahmen des Rätsels ist auch ein Quadrat. Es sind also zwölf bunte Quadrate in diesem Rätsel versteckt.