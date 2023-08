„Sensationell große Stammbäume“ liefern Familienporträt aus der Jungsteinzeit

Ein Traum wird wahr, zumindest für Archäologen und Anthropologen: Stammbäume geben Einblicke in eine Gemeinschaft, die vor fast 7.000 Jahren im heutige Frankreich lebte.

Jungsteinzeitliche Bestattungen aus dem heutigen Frankreich offenbarten gleich zwei unerwartet große Familienstammbäume und ermöglichen erste Einblicke in die Sozialstruktur frühbäuerlicher Gemeinschaften vor 6.700 Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team aus deutschen und französischen Forschern, das eines der berühmtesten Gräberfelder Frankreichs untersucht hat.

Unter 128 Individuen des Gräberfeldes fanden die Forscher sieben Generationen und Hinweise auf eine enge verwandtschaftliche Linie. „Generell stabile Zeiten“, so die Forscher, waren geprägt durch Monogamie und „Außenheirat“ mit Partnergemeinschaften.

Gräber mit und ohne monumentale Steinbauten

Die frühbäuerliche Lebensweise der Jungsteinzeit entstand vor mehr als 10.000 Jahren im Nahen Osten, von wo aus sie sich über ganz Europa ausbreitete und maßgeblich die Geschichte der Menschheit prägte.

Mit der Nahrungsproduktion und -lagerung entstanden allmählich Strukturen, die auf Gebietsanspruch und Besitzstand basierten und zur Herausbildung sozialer Hierarchien beitrugen. Nach der ersten Besiedlungsphase hatten sich schnell komplexe Gesellschaftsstrukturen etabliert, die sich auch in den Bestattungssitten widerspiegelten.

So ist das Pariser Becken im heutigen Frankreich bekannt für monumentale Steinbauten, die als Bestattungsstätten für die sozialen Eliten galten. In diesem Zusammenhang ist auch das Gräberfeld von Gurgy „Les Noisats“ von besonderem Interesse. Es ist einer der größten jungsteinzeitlichen Bestattungsplätze ohne Steinbauten, und es stellte sich die Frage, wer dort begraben wurde.

Mithilfe neuer Methoden zur Gewinnung und Analyse von alter DNA konnte ein Forschungsteam des PACEA-Labors in Bordeaux, Frankreich, und des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie (MPI EVA) nun zwei unerwartet große Stammbäume rekonstruieren. Gemeinsam liefern sie direkte Einblicke in die Lebenswelt dieser prähistorischen Gemeinschaft.

Stammbäume von beeindruckender Größe

In ihrer Studie stellen die Forscher die genomweiten Daten von 94 Individuen aus Gurgy vor, die sie in Verbindung mit Strontium-Isotopendaten und dem erweiterten archäologischen und anthropologischen Kontext wie etwa Sterbealter, biologisches Geschlecht, Lage im Gräberfeld ausgewertet haben. Der größere der beiden Stammbäume umfasst 64 Individuen über sieben Generationen, der kleinere zwölf Individuen über fünf Generationen.

„Von Beginn der Ausgrabung an fanden wir Hinweise darauf, dass der Bestattungsplatz sehr bewusst belegt wurde. Es gibt kaum überlappende Gräber, was bedeutet, dass die Nekropole von engen Verwandten verwaltet wurde, die wohl gut wussten, wer wo bestattet war“, erinnert sich Stéphane Rottier von der Universität Bordeaux. Der Archäologe und Anthropologe hat den Fundort zwischen 2004 und 2007 ausgegraben und dokumentiert.

Und tatsächlich, bei der jüngsten Auswertung zeigte sich ein starker Zusammenhang zwischen dem Abstand der Gräber zueinander und dem biologischen Verwandtschaftsgrad der Individuen: Wer näher bei anderen lag, war näher mit ihnen verwandt.

In Kombination mit Ergebnissen aus anderen Disziplinen wie beispielsweise zu Mobilität, Ernährung und Sterbealter böten diese „sensationell großen Stammbäume“ ein enormes Interpretationspotenzial. „Damit wird ein langgehegter Traum eines jeden Archäologen und Anthropologen wahr und die Tür zu weiteren Erkenntnissen zur Menschheitsgeschichte weit aufgestoßen“, ergänzte Wolfgang Haak vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und Co-Autor der Studie.

Einblicke in die Sozialstruktur vor 6.700 Jahren

Die Stammbäume zeigen deutlich, dass sie fast ausschließlich über die biologischen Väter verknüpft sind. Gleichzeitig wurden jedoch nur zwei väterliche Linien nachgewiesen, die zu den beiden Stammbäumen führten. Im Gegensatz dazu findet sich aber eine große Vielfalt mütterlicher DNA, die in jeder neuen Generation aufgefrischt wurde. Sprich, die Söhne blieben in der Gemeinschaft und hatten Partnerinnen von außerhalb.

In der Tat fehlen in den Stammbäumen die erwachsenen Töchter, was bedeutet, dass diese gleichsam die Gemeinschaft verlassen hatten, um anderswo neue Bünde einzugehen, sehr wahrscheinlich im gegenseitigen Austausch. Weiter unterstützt wird diese These durch die Ergebnisse von Strontium-Isotopen-Analysen, die zeigen, dass die Mütter von verschiedenen anderen Orten stammten.

Interessanterweise waren einige der eingeheirateten Frauen entfernt miteinander verwandt, was darauf hindeutet, dass Gurgy mit einigen wenigen benachbarten Gemeinschaften in solchen Austauschbündnissen stand.

Gute Ernährung und monogame Beziehungen

„Wir sehen eine große Anzahl an Vollgeschwistern, die allesamt das Reproduktionsalter erreicht hatten“, erklärte Maïté Rivollat, Erstautorin der Studie, vom Anblick der Stammbäume beeindruckt. Weiter sagte sie:

„Wenn wir dann noch eine hypothetische Anzahl an Individuen für ein ausgleichendes Geschlechterverhältnis und eine gewisse Kindersterblichkeit dazurechnen, kommen wir auf ziemlich große Familien und eine hohe Fortpflanzungsfähigkeit oder Fruchtbarkeitsrate. Dies deutet auf einen insgesamt sehr guten Ernährungs- und Gesundheitszustand der Gruppe hin, was bemerkenswert für vorgeschichtliche Zeiten ist.“

Ein weiteres Phänomen ist das Fehlen von Halbgeschwistern, was einen direkten Hinweis auf monogame Beziehungen darstellt. Zum einen kann dies bedeuten, dass es seltener zum frühzeitigen Ableben eines Partners kam oder dass außereheliche Nachkommen aufgrund sozialer Sanktionen nicht auf diesem Friedhof bestattet wurden.

Stammbäume reichen vom „Gründervater“ bis zu den Urenkeln

Im Hinblick auf die Stammbäume sticht ein Mann hervor, der als „Gründungsvater“ ausgemacht werden konnte. Auch seine Bestattung ist außergewöhnlich, da seine Gebeine – tatsächlich nur ein Bündel der Langknochen (also Arme und Beine) – als Sekundärbestattung im Grab einer Frau niedergelegt wurden. Von ihr selbst konnten keine genetischen Daten gewonnen werden, was die Forscher bedauern.

Die Gebeine des Gründervaters wurden demnach vom ursprünglichen Siedlungs- oder Bestattungsort der Gruppe mitgebracht. „Er muss als Ahne von großer Bedeutung für die Gemeinschaft gewesen sein, um von seinen Verwandten nach Gurgy umgebettet zu werden“, erklärt Co-Autorin Marie-France Deguilloux von der Universität Bordeaux dieses außergewöhnliche Begräbnis.

Obwohl der Hauptstammbaum ganze sieben Generationen umfasst, deutet das demografische Profil darauf hin, dass die Örtlichkeit von Beginn an mit mehreren Generationen belegt wurde. Das Fehlen von Kinderbestattungen in den ersten Generationen lasse vermuten, dass die Gruppe frühzeitig verstorbene Kinder an einem vorigen Ort bestattet hatte.

Da auch Erwachsene in den letzten Generationen fehlten, ist zudem anzunehmen, dass sich dieses Prinzip wiederholte, als die letzte Elterngeneration zum nächsten Ort weitergezogen war.

Damit ergibt sich eine etwas kürzere Belegdauer des Friedhofes als zunächst angenommen: Obwohl sieben Generationen begraben wurden, erfolgten die Bestattungen vermutlich im Zeitraum von nur drei bis vier Generationen. Das wiederum passe gut zu der geschätzten Dauer von Behausungen zu dieser Zeit und der Erschöpfung lokaler Ressourcen wie Böden oder Brennholz, so die Forscher.

(Mit Material von MPI EVA und PACEA)