Forscher der Universität von Sydney haben eine Milliarde Jahre Plattentektonik rekonstruiert und als Zeitraffervideo veröffentlicht. Was heute die Antarktis ist, war schon überall, auch ein „tropisch warmes Urlaubsparadies am Äquator“.

Die Erde schiebt keineswegs „eine ruhige Kugel“ auf ihrer Reise durch Raum und Zeit. Dem Menschen fehlt jedoch entweder der räumliche oder zeitliche Bezug, diese Bewegungen zu erkennen. Ein Video von Geowissenschaftlern spult die Zeit weit zurück und zeigt eine Milliarde Jahre Plattentektonik binnen weniger Sekunden.

Das internationale Projekt unter Leitung der Universität von Sydney bietet, so die Aussagen der Forscher, einen wissenschaftlichen Rahmen für das Verständnis der Bewohnbarkeit des Planeten und für die Suche nach kritischen Metallressourcen für eine kohlenstoffarme Zukunft.

„Unser Planet ist einzigartig in der Art und Weise, wie er Leben beherbergt. Aber das ist nur möglich, weil geologische Prozesse, wie die Plattentektonik, ein planetarisches Lebenserhaltungssystem bereitstellen“, erklärt Prof. Dietmar Müller, Studienautor und akademischer Leiter der EarthByte-Gruppe für Geowissenschaften an der Universität Sydney. „Unser Team hat ein völlig neues Modell der Erdentwicklung über die letzten Milliarden Jahre erstellt.“

Gemeinsam mit weiteren Autoren veröffentlicht Müller das Video und die Studie in der März-Ausgabe 2021 der Fachzeitschrift „Earth-Science Reviews“.

„Zum ersten Mal“, sagte Koautor Dr. Michael Tetley, „wurde ein komplettes Modell der Tektonik erstellt, einschließlich aller Grenzen“. Weiter sagte er:

Auf einer menschlichen Zeitskala bewegen sich die Dinge in Zentimetern pro Jahr, aber wie wir in der Animation sehen können, haben sich die Kontinente überall in der Zeit bewegt. Ein Ort wie die Antarktis, den wir heute als kalten, eisigen, unwirtlichen Ort sehen, war tatsächlich einmal ein recht nettes Urlaubsziel am Äquator.“