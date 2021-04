14 Nationen stellen Glaubwürdigkeit von WHO-China-Studie zur Herkunft des Coronavirus in Frage

Das Logo der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Foto: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Die Zoonosen-These zum Ursprung des Coronavirus, auf die sich die KP Chinas und die WHO bislang berufen, scheint unglaubwürdig und nicht fundiert. Wissenschaftler und Experten zweifeln an der These und sprechen von einem vertuschten Laborausbruch in Wuhan. Stimmen, die eine unabhängige Prüfung fordern, werden immer lauter.

14 Nationen schlossen sich jüngst zusammen, um ihre Bedenken über die Richtigkeit der Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Herkunft des Coronavirus zu äußern. Die Staaten wiesen unter anderem auf die erhebliche Verzögerung des WHO-Berichts und das Fehlen von wichtigen originalen Daten und Proben hin.

„Gemeinsam unterstützen wir eine transparente und unabhängige Analyse und Bewertung, frei von Einmischung und unzulässiger Beeinflussung, zum Ursprung der COVID-19-Pandemie“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung, vom 30. März, die von den Regierungen Australiens, Kanadas, der Tschechischen Republik, Dänemarks, Estlands, Israels, Japans, Lettlands, Litauens, Norwegens, Südkoreas, Sloweniens, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten unterzeichnet wurde.

„Wir teilen diese Bedenken nicht nur, um so viel wie möglich über die Ursprünge dieser Pandemie zu erfahren“, teilten die Staaten mit. Es gehe auch darum, ein transparentes Vorgehen für künftige Gesundheitskrisen zu etablieren.

Die Länder verzichteten in ihrer Erklärung jedoch darauf, die Staatsführung in Peking ausdrücklich zu kritisieren. Diversen Stimmen zufolge, hatte die Kommunistische Partei Chinas die Wahrheit über den Ausbruch des Virus absichtlich zurückgehalten und zugelassen, dass es sich zu einer globalen Krise entwickelt.

Forschung mit Hindernissen

Trotz Forderungen nach einer internationalen Untersuchung hatte Peking dies monatelang abgelehnt. Erst im Januar dieses Jahres durfte ein von der WHO geführtes Team ausländischer Experten eine zweiwöchige Studie in Wuhan, dem Epizentrum des Virusausbruchs, durchführen und Informationen mit ihren chinesischen Kollegen austauschen.

Das 10-köpfige Team wurde nach seiner Ankunft jedoch mit Hindernissen konfrontiert. Zwei Mitgliedern wurde die Einreise nach China aufgrund von Visaproblemen verweigert, was die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, auf ein „Missverständnis“ zurückführte.

Ein weiteres Teammitglied, der australische Mikrobiologe Dominic Dwyer, enthüllte, dass die Forscher Rohdaten angefordert hatten, aber letztlich nur eine Zusammenfassung von den chinesischen Behörden präsentiert bekamen. Ein Zugriff auf die Rohdaten der 174 Fälle, die von der chinesischen Gesundheitsbehörde im Dezember 2019 rund um den Wildtiermarkt in Wuhan identifiziert wurden, sowie weitere mögliche frühere Fälle wurde dem Forscherteam nicht ermöglicht.

Der finale WHO-Bericht zieht keine eindeutigen Schlussfolgerungen zum Ursprung der Pandemie. Die Theorie, dass das Virus aus dem Institut für Virologie Wuhan – einem Virenlabor, das mit der Coronavirus-Forschung beschäftigt ist – entwichen sei, schätzte das Forscherteam jedoch als „extrem unwahrscheinlich“ ein. Die Annahme, das Virus sei über ein Zwischentier von Fledermäusen auf den Menschen übergesprungen, stuften die Forscher der WHO hingegen als „sehr wahrscheinlich“ ein.

Am 4. März hatte eine Gruppe internationaler Forscher die WHO in einem offenen Brief dazu aufgerufen, eine gründliche und glaubwürdige Untersuchung in die Wege zu leiten. Die Laborunfall-Theorie sei von der WHO viel zu früh fallengelassen worden, so die Mikrobiologin und Mitunterzeichnerin des Briefes, Rossana Segreto.

WHO-Chef sieht Bedarf für weitere Untersuchungen

Unterdessen hat auch WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus zugegeben, dass die Untersuchung „nicht umfangreich genug“ war.

Er begrüße die Empfehlungen für weitere Nachforschungen, einschließlich einer vollständigen Analyse des Handels mit Tieren und Produkten auf Märkten in Wuhan, insbesondere jener, die mit den ersten Corona-Fällen beim Menschen in Verbindung stehen würden, sagte Tedros am 30. März in Genf.

Die Experten hätten zudem während ihres Aufenthalts in China Mühe gehabt, an wichtige Informationen heranzukommen, beklagte Ghebreyesus und bestätigte damit die Schwierigkeiten beim Zugriff auf Rohdaten. Er warf der KP Chinas mangelnde Kooperationsbereitschaft vor und stimmte einer weiteren Prüfung der Hypothese eines Laborunfalls in Wuhan zu.

Obwohl das Team einen Laborunfall als die am wenigsten wahrscheinliche These ausschließe, erfordere dies weitere Untersuchungen, so der WHO-Chef. Er sei bereit, zusätzliche Missionen in die Wege zu leiten und Spezialexperten einzusetzen.

Kritiker werfen der Weltgesundheitsorganisation vor, im Interesse des Regimes in Peking zu arbeiten und von der KP-Führung korrumpiert worden zu sein. Sie habe „einen Kniefall vor Generalsekretär Xi Jinping“ in China gemacht, sagte US-Außenminister Mike Pompeo in einem Interview mit „Fox-News“.

(Mit Material von The Epoch Times USA/aa)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!