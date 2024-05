15,7 Milliarden Euro: Amazon kündigt massive Investitionen in Spanien an

Der US-Versandhändler Amazon hat eine Milliardeninvestition in Spanien angekündigt. Für seinen Cloud-Anbieter AWS seien neue Rechenzentren in der autonomen Gemeinschaft Aragonien für 15,7 Milliarden Euro geplant, erklärte der Konzern am Mittwoch. Indirekt sollen so in der Region im Nordosten des Landes 17.500 neue Arbeitsplätze entstehen.

Cloud-Dienste ermöglichen das Auslagern von Unternehmens-IT wie Datenspeicherung oder die Verwaltung von Datenbanken auf virtuelle Server. Amazon Web Services (AWS) ist Weltmarktführer in dem Bereich. Weitere wichtige Anbieter sind Microsoft und Google, die im Zuge des Aufkommens von breiten Anwendungsmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz ebenfalls massiv in den Ausbau ihrer Infrastruktur investieren.

Die Entscheidung von Amazon „unterstreicht die Attraktivität unseres Landes als strategisches Technologiezentrum in Südeuropa“, erklärte Spaniens Digitalminister José Luis Escrivá. Es handelt sich um „die größte wirtschaftliche Investition in der Geschichte unserer Region“, erklärte Aragoniens Regionalpräsident, Jorge Azcón. (afp)