Äthiopien erklärt Ausnahmezustand nach Gewalt in nördlicher Amhara-Region

Amhara-Milizionäre, die an der Seite von föderalen und regionalen Streitkräften gegen die nördliche Region Tigray kämpfen, werden am 10. November 2020 in den Außenbezirken des Dorfes Addis Zemen, nördlich von Bahir Dar, Äthiopien, ausgebildet. Archivbild. Foto: EDUARDO SOTERAS / AFP über Getty Images

Die Zentralregierung in Äthiopien hat nach gewalttätigen Zusammenstößen in der Region Amhara im Norden des Landes einen Ausnahmezustand ausgerufen. Die Maßnahme sei nötig, „da eine Situation entstanden ist, in der es schwierig geworden ist, diese inakzeptable Bewegung nach geltendem Recht zu kontrollieren“, teilte das Büro von Regierungschef Abiy Ahmed in Online-Netzwerken mit.

Aus der Mitteilung vom Freitag ging nicht hervor, ob der Ausnahmezustand landesweit oder nur für die Region Amhara gilt. Die Regierung äußerte sich zunächst nicht weiter auf Anfragen.

In Amhara waren in den vergangenen Wochen Kämpfe zwischen Milizen und der Armee ausgebrochen. Mehrere ausländische Regierungen sprachen Reisewarnungen aus und einige Flüge der staatlichen Fluggesellschaft Ethiopian Airlines wurden gestrichen. Auslöser der Auseinandersetzung war die Ankündigung der Zentralregierung vom April, örtliche Milizen aufzulösen und in die Streitkräfte des Landes zu integrieren, um die „nationale Einheit“ Äthiopiens zu stärken. (afp/dl)