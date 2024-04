Amtenthebung gegen Biden: US-Präsident verweigert Aussage

Wie das Weiße Haus am Montag, 15. April, mitteilte, wird US-Präsident Joe Biden nicht vor Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses aussagen, die Ermittlungen für Amtsenthebungsverfahren gegen ihn anstrengen.

Richard Sauber, Sonderberater des Präsidenten, teilte dem republikanischen Vorsitzenden des Ausschusses für Aufsicht und Rechenschaft, James Comer, mit, dass der Präsident an dieser „einseitigen Posse“ nicht teilnehmen werde.

Die angebliche ‚Amtsenthebungsuntersuchung‘ Ihres Ausschusses hat lediglich reichlich Beweise dafür erbracht, dass der Präsident tatsächlich nichts Falsches getan hat“, so Sauber in einem Brief an Comer.