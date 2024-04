Argentinischer Präsident Milei besucht Elon Musk in Texas: Freiheit, Fortschritt, Bevölkerungswachstum

Auf Einladung von Tesla-CEO Elon Musk flog Argentiniens Präsident Javier Milei am Freitag, 12. April, nach Texas. Zuvor hatte Milei in Florida eine jüdische Gemeinde besucht und dort eine Auszeichnung entgegengenommen. Auf dem Besuchsprogramm stand unter anderem eine Besichtigung des Tesla-Werks in Austin. Bereits im Vorfeld des Treffens hatte Musk erstmals den Internetzugang über sein Starlink-System auch argentinischen Kunden zugänglich gemacht.

Musk und Milei verbindet eine gemeinsame Zukunftsvision

Wie das „United Business Journal“ (UBJ) berichtet, haben der libertäre Präsident und der gleichgesinnte Unternehmer jedoch auch grundsätzlich Zukunftsfragen für die menschliche Zivilisation miteinander erörtert. Beide Persönlichkeiten verbindet eine gemeinsame Vision mit Blick auf weitere weltweite Entwicklungen in Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft.

Milei und Musk waren sich darüber einig, dass wirtschaftliches Wohlergehen und soziale Stabilität von drei wesentlichen Schlüsselfaktoren abhingen. Diese seien freie Märkte, technologischer Fortschritt und Bevölkerungswachstum. Gesprächsthema waren zudem die Lithium-Vorkommen in Argentinien. Diese könnten nicht zuletzt für Tesla selbst und die Mobilitätsentwicklung in den USA generell von Bedeutung sein.

Um Innovationen zu ermöglichen und Investitionen zu erleichtern, sei es erforderlich, bürokratische Hürden abzubauen, betonten sowohl der argentinische Präsident als auch der US-Unternehmer. Innovationen seien ein zentraler Faktor, wenn es um die Revolutionierung von Industrien und die Bewältigung globaler Herausforderung gehe.

Unterstützung mit Blick auf Unwägbarkeiten in Brasilien zugesagt

Deshalb sei es auch von besonderer Bedeutung, ein Umfeld zu fördern, das Wachstum und Entwicklung von Unternehmen begünstige. Übermäßige Regulierungen stünden diesen hingegen im Wege.

Sowohl Milei als auch Musk bekannten sich zudem zu einer Förderung höherer Geburtenraten, um auch perspektivisch noch wirtschaftliche Vitalität und soziale Stabilität erhalten zu können. Ein weiterer Rückgang der Geburtenrate hätte eine Überalterung der Gesellschaften zur Folge, die massive soziale Verwerfungen auslösen könne.

Milei bot seinem Gastgeber auch Unterstützung mit Blick auf die Schwierigkeiten an, mit denen Musk und sein soziales Medium X in Argentiniens Nachbarland Brasilien ausgesetzt sei. Ein Richter des Obersten Gerichtshofs versucht seit Wochen mittels der Anordnung von Strafzahlungen und Zugangssperren, die Dienstbetreiber zur Entfernung von Inhalten zu drängen.

Diese sollen von Anhängern des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro ausgehen und „Falschinformationen“ beinhalten. Musk sieht hingegen einen Versuch, gegen strafrechtlich nicht relevante Meinungsäußerungen Zensur auszuüben.

Folgetreffen zwischen Milei und Musk in Argentinien vereinbart

Milei kündigte zudem an, es werde in Argentinien eine große Veranstaltung geben, um die Werte Freiheit, Unternehmertum und technologische Innovation zu feiern und zu fördern. Elon Musk sei dabei eine Schlüsselrolle zugedacht. Der designierte argentinische Botschafter in den USA, Gerardo Werthein, kündigte an, auch dort würden Demografie, Technologie und Wirtschaftswachstum im Mittelpunkt stehen.

Wie „Mercopress“ mitteilt, unternehmen der argentinische Präsident und dessen Schwester und Sekretärin Karina Milei auch eine Probefahrt in einem Tesla-Pickup-Truck. Noch am Freitag vereinbarten Musk und Milei ein weiteres Treffen in Argentinien.

Dabei soll es um Geschäftsmöglichkeiten über Starlink hinaus gehen, insbesondere in der Automobilindustrie und im Kommunikationsbereich. Beide Persönlichkeiten zeigten sich entschlossen, ihre jeweiligen Plattformen und ihren Einfluss zugunsten ihrer gemeinsamen Vision von Wohlstand, Fortschritt und Freiheit zu nutzen.