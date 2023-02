Biden will neue Luftraum-Richtlinien und Gespräche mit Xi

In diesem vom südkoreanischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Handout-Bild sind B-1B-Bomber der US-Luftwaffe (r.), F-22-Kampfflugzeuge und F-35-Kampfflugzeuge der südkoreanischen Luftwaffe (unten) während einer gemeinsamen Luftübung am 1. Februar 2023 an einem unbekannten Ort in Südkorea zu sehen. Foto: Südkoreanisches Verteidigungsministerium über Getty Images