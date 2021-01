Black Lives Matter-Aktivist wegen Sturm auf US-Kapitol angeklagt

Der Black Lives Matter-Aktivist, John Earle Sullivan, der dabei gesehen wurde, wie er am 6. Januar unbefugt ins US-Kapitol eingedrungen war, wurde jetzt angeklagt. Das gab das US-Justizministerium am Donnerstag (14. Januar) bekannt. Ihm wird Hausfriedensbruch, ordnungswidriges Verhalten und versuchte Behinderung der Strafverfolgung zur Last gelegt.

Laut einer Gerichtsakte hat Sullivan (26) gegenüber FBI-Agenten ausgesagt, dass er beim Sturm auf das Kapitol in Washington dabei war. Er sei durch ein Fenster ins Gebäude eingedrungen, das bereits herausgebrochen worden war. Er war auch anwesend, als Ashli Babbitt, eine Air Force-Veteranin, von einem US-Kapitol-Polizeibeamten erschossen wurde, als sie versuchte, durch ein Fenster in die Rednerhalle des Hauses zu klettern.

Sullivan zeigte den Agenten einige Aufnahmen, die er im Inneren des Gebäudes an dem Tag machte. Diese zeigen, wie Sullivan mit anderen die Barrikade durchbrechen und dabei riefen: „Da sind so viele Leute. Lasst uns ‚reingehen. Das [Schimpfwort] gehört uns! Ja. Wir haben das [Schimpfwort] geschafft. Wir haben das zusammen geschafft. Ja! Wir sind alle ein Teil dieser Geschichte. Lasst uns dieses [Schimpfwort] niederbrennen“.

Später hörte man, wie er die Demonstranten aufforderte, eine Mauer zu erklimmen, um zu einem Eingang des Kapitols zu gelangen – und man sah ihn, wie er das Gebäude betrat.

Sullivan gab an, dass er nur als Beobachter und Berichterstatter bei den Unruhen im Kapitol anwesend war. Ein Twitter-Nutzer kritisierte ihn: „Ich habe Videoaufnahmen von dir gesehen, wo du sagst: ‚Wir müssen es niederbrennen‘, als du drinnen warst. … Du warst offensichtlich mehr beteiligt als du angibst“. Darauf antwortete Sullivan, er habe sich „nur angepasst“, damit er nicht „verprügelt“ werde.

Laut der Gerichtsakte sagte Sullivan zu den Polizisten im Kapitol, dass sie zurückweichen sollen, damit sie nicht verletzt werden. Er schloss sich der Menge an, die versuchte, die Türen zu einem anderen Teil des Kapitols zu öffnen.

Er sagte den anderen: „Hey Leute, ich habe ein Messer“ und bat sie, ihn nach vorne zu lassen. Er schaffte es nicht bis zu den Türen. Später versuchte er, die Beamten, die die Rednerhalle bewachten, dazu zu bringen, nach Hause zu gehen und sagte ihnen: „Bro, ich habe gesehen, wie Leute da draußen verletzt wurden“.

Sullivan sagte, er sei in der Aktivisten-Community als ein Mitglied der linksradikalen, anarcho-kommunistischen Gruppe Antifa zwar bekannt, dementierte allerdings weiterhin, ein Mitglied des Netzwerks zu sein.

Sullivan wusste über die Pläne des Sturms Bescheid

Gegenüber Epoch Times sagte er, dass er von den Plänen wusste, das Kapitol zu stürmen und dass er sie in „Untergrundchats und solchen Dingen“ gesehen habe. Er veröffentlichte die Informationen über die Pläne auf seinen Konten in den sozialen Medien, informierte aber nicht die Strafverfolgungsbehörden. „Ich bin kein Spitzel“, sagte er.

Sullivan unterstützt ebenfalls die Black Lives Matter-Bewegung. Er verwendet den Spitznamen „Jayden X“ in den sozialen Netzwerken und ist der Gründer von „Insurgence USA“, einem Projekt, das „im Jahr 2020 als Reaktion auf die Tragödie von George Floyd“ gestartet wurde. Floyd starb, als er durch die Polizei verhaftet wurde. Ein Polizist kniete minutenlang auf seinem Hals.

„Die fehlende Rücksicht auf das menschliche Leben war inakzeptabel, also machten wir uns auf den Weg, um die Polizeibrutalität zu beenden. Wir haben uns dann auf den Weg gemacht, schwarze und indigene Stimmen zu stärken und zu erheben“, heißt es auf der Website der Initiative „Insurgence USA“.

Im Juli 2020 wurde Sullivan in Utah wegen angeblicher Unruhen, Androhung von Gewalt und kriminellem Unfug verhaftet, weil er an einem Protest beteiligt war, bei dem ein Autofahrer erschossen wurde.

(Mit Material von The Epoch Times USA/sza)