Chilenische Kinder müssen wieder Masken tragen

Das Gesundheitsministerium verhängt Maskenpflicht nach Ausbruch der Erkältungskrankheit in dem lateinamerikanischen Land. Unterstaatssekretär ist nach dem Tod eines drei Monate alten Kindes zurückgetreten.

Nach einem angeblich massiven Ausbruch des Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) bei Kindern in Chile hat die Regierung wieder die Maskenpflicht verhängt. Sie gilt für Mädchen und Jungen ab dem schulpflichtigen Alter, schreibt die spanische Tageszeitung „El País“. Wie viele Erkrankte es gibt, schrieb die Zeitung nicht.

2.000 Kilometer bis zum nächsten freien Intensivbett

Gesundheitsministerin Ximena Aguilera informierte über die Maßnahme bereits in der vergangenen Woche. Schon vor gut einem Monat berichtete „El País“ von steigenden Infektionszahlen durch das Erkältungsvirus bei Kindern. Die nun verhängte Maskenpflicht ist das Resultat einer Regierungskrise, die der Tod eines drei Monate alten Säuglings vor gut einer Woche ausgelöst hat.

Das Kind starb laut „El País“ an einer Lungenentzündung infolge der Infektion. Es wurde in die Klinik von San Antonio (Valparaíso) eingeliefert und wartet dort auf die Verlegung in ein Krankenhaus, in dem ein Intensivbett für Kinder zur Verfügung steht. Die einzige Option sei zu dem Zeitpunkt eine Klinik in der 2.000 Kilometer entfernten Stadt Arica.

Als Konsequenz aus diesem Vorkommnis trat der Unterstaatssekretär für Hilfsnetzwerke, Fernando Araos, zurück. Ihm wird nun vorgeworfen, der Hauptverantwortliche für Probleme im Gesundheitsmanagement zu sein.

Regelung gilt bis zum 31. August

Nach Angaben des chilenischen Gesundheitsministeriums (Minsal) gilt die Maskenpflicht bis zum 31. August für alle Kinder ab fünf Jahren, die Schulen besuchen. Minderjährige sollten die Bedeckung auch tragen, wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Die Pflicht gilt auch an von Menschen stark frequentierten Plätzen und schlecht belüfteten Räumen. An Hochschuleinrichtungen gilt die Maskenpflicht nicht. Auch Erwachsene müssen keinen Mundschutz tragen. Ausnahme sind die Zugänge von Gesundheitszentren. Dort gilt die Pflicht seit der Corona-Krise dauerhaft.

Planspiel simuliert RSV-Ausbruch

Im vergangenen Herbst/Winter hatte es in Deutschland ebenfalls einen stärkeren Anstieg an Erkrankungen mit dem RS-Virus gegeben. Wie Epoch Times berichtete, hatten niederländische Wissenschaftler herausgefunden, dass die Anfälligkeit der Kinder auf eine verringerte Immunität zurückgeht. Verantwortlich dafür seien die Maßnahmen während der Corona-Pandemie.

Bereits im Oktober 2022 fand ein Planspiel statt, in dessen Verlauf die Teilnehmer den Ausbruch einer RSV-Infektion simulierten. Veranstalter war das Johns Hopkins Center in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Bill & Melinda Gates Foundation auf dem Grand Challenges Annual Meeting in Brüssel. Epoch Times berichtete auch darüber.

Ausgangspunkt dafür ist im Jahr 2025 Lateinamerika. Dazu gehören die Länder des amerikanischen Kontinents, in denen vorwiegend Spanisch gesprochen wird – unter anderem auch Chile.