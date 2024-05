China: KP.2 COVID-19-Variante mutiert

Die Gesundheitsbehörden der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) berichteten kürzlich, dass KP.2, der aktuell weltweit vorherrschende COVID-19-Stamm, in China mutiert sei.

Gleichzeitig teilten Bürger gegenüber der chinesischsprachigen Ausgabe der Epoch Times mit, dass die lokalen COVID-19-Ausbrüche schwerwiegender seien als von den Behörden angegeben. Die Beamten sollen weiterhin das wahre Ausmaß der Pandemie verschweigen.

Am 14. Mai gab das chinesische Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention bekannt, dass die KP.2-Variante erstmals am 11. März in der Provinz Guangdong nachgewiesen wurde. Bis zum 12. Mai wurden landesweit insgesamt 25 KP.2-Sequenzen gemeldet.

Die KPC-Gesundheitsbehörden erklärten jedoch, dass der Anteil von KP.2 sehr gering sei und dass die drei vorherrschenden Mutantenstämme in China derzeit JN.1, JN.1.16 und JN.1.4 seien.

WHO stuft KP.2 als beobachtungswürdige COVID-19-Variante ein

Seit Januar macht KP.2 einen zunehmenden Prozentsatz der weltweiten COVID-19-Fälle aus. Am 3. Mai stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) KP.2 als eine COVID-19-Variante „unter Beobachtung“ ein.

Am 13. Mai erklärte Zhao Wei, Direktor des Biosicherheitsforschungszentrums an der Southern Medical University in China, gegenüber chinesischen Staatsmedien, dass das Auftreten neuer Mutationsstämme von COVID-19 zeigt, dass das Virus in China nicht verschwunden ist.

Die KPC setzte alle COVID-19-Tests in Krankenhäusern aus, als sie im Dezember 2022 plötzlich ihre drakonische „Null COVID“-Politik und die Kontrollmaßnahmen aufgab. Dies führte zu einer massiven Welle von Infektionen und zahllosen Todesfällen im ganzen Land.

Das chinesische Regime führt die Wellen von Atemwegsinfektionen, die COVID-19-Symptomen ähneln, in China auf verschiedene Erreger und andere Ursachen zurück, wie Mykoplasmenpneumonie, Influenza A und Influenza B, während jede Erwähnung von COVID-19 vermieden wird.

KP.2 (auch bekannt als FLiRT) ist eine von Omikron JN.1 abgeleitete Variante, die unabhängig drei zusätzliche Mutationen im Spike-Protein entwickelt hat. Gesundheitsexperten sagen, dass diese Mutationen die Übertragbarkeit des Virus und die Fähigkeit, bestehenden Antikörpern aus früheren Infektionen oder Impfungen zu entgehen, erhöhen könnten. Erstmals wurde sie am 2. Januar in Indien gemeldet.

Bürger berichten über anhaltende COVID-19-Ausbrüche

Menschen aus verschiedenen Gebieten Chinas haben der Epoch Times berichtet, dass COVID-19 nie aus China verschwunden sei und dass die Behörden kontinuierlich die Wahrheit darüber verschleiert hätten. Dies habe zu einer hohen Inzidenz schwerer Krankheitsfälle und plötzlicher Todesfälle geführt.

Herr Yan, ein Dorfbewohner aus dem Landkreis Fangzheng in der Stadt Harbin im Nordosten Chinas, erklärte am 13. Mai, dass die lokale COVID-19-Epidemie ernst sei. Viele Menschen in seiner Umgebung hätten wiederholt Fieber und Erkältungen mit Symptomen ähnlich denen von COVID-19. Plötzliche Todesfälle aus unbekannten Gründen kämen häufig vor, sagte er.

„Ich hatte vor zwei Tagen auch Fieber und eine Erkältung. Das Krankenhaus hat es nicht getestet und als Erkältung behandelt, aber es konnte nicht geheilt werden. Heutzutage haben viele Patienten eine weiße Lunge entwickelt. In den letzten zwei Jahren sind viele Menschen gestorben“, sagte Yan der Epoch Times. „Wir leben in einem bergigen Gebiet, und meistens sind es Erdbestattungen. Es gibt überall neue Gräber.“

Im Südwesten Chinas, in der Provinz Guizhou, berichtete ein dortiger Bewohner namens Yang ebenfalls, dass seit dem Winter viele Menschen in seiner Umgebung wiederholt infiziert worden seien. Als er krank wurde, führte das lokale Krankenhaus keinen COVID-19-Test durch. Mit einem Heimtestkit testete er sich selbst, mit dem Ergebnis COVID-19 positiv. Er sagte, die Ärzte behandelten ihn dennoch wie bei einer Erkältung.

„Das hat zum Tod vieler älterer Menschen geführt und es gibt viele plötzliche Todesfälle bei Menschen, die um die 60 oder 70 Jahre alt sind“, sagte er der Epoch Times.

Herr Chen, ein Bewohner von Sanmenxia in der Provinz Henan, berichtete, dass es jetzt weniger Menschen mit Fieber und Erkältungssymptomen als im März gebe. Aber viele schwerkranke Patienten würden nach ihrer Infektion immer noch an einer „weißen Lunge“ leiden.

Frau Sun, eine Bürgerin der Stadt Baoding in der Provinz Hebei im Norden Chinas, sagte der Epoch Times, dass während des letzten Jahres viele Menschen, die sie kenne, an hartnäckigem Husten litten. „Viele Menschen sind gestorben, aber die Ursachen ihres Todes waren unklar. Das Krankenhaus teilte ihren Familien nur mit, dass sie an Grunderkrankungen gestorben seien“, fasst sie zusammen.

Herr Wang, ein Bürger der Provinz Jiangxi im Südosten Chinas, sagte: „In den letzten Jahren haben viele Menschen in meiner Umgebung wiederholt an Erkältungen und Husten gelitten. Viele meiner Klassenkameraden und Kindheitsfreunde haben Lungenknoten bekommen. … Sie sagen, dass ihre Gesundheit nicht mehr gut ist.“

Und weiter: „In den letzten Jahren sind viele Menschen gestorben und das Krematorium konnte sie nicht alle einäschern. Das örtliche Krematorium konnte so viele Leichen nicht bewältigen, daher wurde letztes Jahr ein neues eröffnet.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „KP.2 COVID-19 Variant Mutating and Spreading in China“. (deutsche Bearbeitung kr)