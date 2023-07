„Hier geht es nur um ein Wort: Freiheit“: Politiker verliest Geschichte der Epoch Times im US-Kongress

Die Geschichte der Epoch Times hat einen US-Abgeordneten inspiriert. Die Zeitung sei ein Beispiel dafür, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und sich nicht zum Schweigen bringen zu lassen. Es sei an der Zeit, genau das zu tun, „nur so können wir als freie Nation überleben“.

Der amerikanische Abgeordnete Ralph Norman sprach am 13. Juli im Repräsentantenhaus über die Ursprünge der Epoch Times und die Mission der Zeitung, trotz Verfolgung und Repressalien durch die Kommunistische Partei Chinas (KPC) unzensierte Informationen für Leser in aller Welt bereitzustellen.

Norman begann seine Rede mit der Geschichte von John Tang, dem Gründer der Publikation, der 1999 an der Technischen Hochschule Georgia einen Doktortitel in Physik anstrebte, bis er durch eine unerwartete Wendung der Ereignisse beschloss, eine Zeitung zu gründen.

„Er hätte sich nie vorstellen können, dass er 20 Jahre später die viertgrößte amerikanische Zeitung gemessen an der Abonnentenzahl leiten würde“, sagte Norman.

Die Geburt der Epoch Times

Am 20. Juli 1999, genau vor 24 Jahren, startete die KPC eine brutale Kampagne gegen die spirituelle Kultivierungsschule Falun Gong. Sie besteht aus meditativen Übungen und einer anleitenden Lehre, die auf den Grundsätzen der Wahrhaftigkeit, des Mitgefühls und der Toleranz beruht.

Schätzungsweise 70 bis 100 Millionen Chinesen praktizierten zu dieser Zeit Falun Gong. Die KPC betrachtete die Popularität der Praxis als Bedrohung für ihre Macht, obwohl Falun Gong unpolitisch und friedlich ist. Sie versuchte, Falun Gong in Verruf zu bringen, indem sie staatliche Medien nutzte, um „ununterbrochen Hasspropaganda gegen die friedliche Gruppe zu verbreiten – mit dem Ziel, die Verfolgung zu rechtfertigen“, so Norman.

Tang, der in die USA ausgewandert war, beobachtete aus der Ferne mit Entsetzen, wie Freunde von ihm in China wegen ihres Glaubens verfolgt wurden, während westliche Medien die Propaganda der KPC abschrieben. Tang fühlte sich gezwungen, etwas zu unternehmen, sagte Herr Norman.

Ohne jegliche Erfahrung oder Ressourcen gründete Tang in seinem Keller in Atlanta die chinesischsprachige Ausgabe der Epoch Times „Dajiyuan“. Tangs Ziel war es, unzensierte Informationen nicht nur für die Menschen in China, sondern auch für alle Menschen weltweit bereitzustellen.

Schon bald gaben andere Amerikaner chinesischer Herkunft – auch solche mit höheren Abschlüssen – ihre gut bezahlte Arbeit und Karriere auf, um sich Tang bei „diesem scheinbar unmöglichen Unterfangen“ anzuschließen, so der Abgeordnete weiter.

China-Reporter gingen in den Untergrund

Der Kongressabgeordnete sprach weiter über die erste Reportergruppe der Zeitung, die im Jahr 2000 in China gegründet wurde und hauptsächlich über Menschenrechtsverletzungen der KPC berichtete.

Die unabhängige Berichterstattung über solch sensible Themen war der KPC nicht recht, die versuchte alle unliebsamen Informationen zu zensieren. Innerhalb weniger Monate führte die chinesische Polizei Razzien in der Redaktion durch und verhaftete alle Reporter und Redakteure.

Einige von ihnen wurden zu harten Strafen verurteilt und gefoltert, erzählte der Abgeordnete. Die beiden Epoch-Times-Mitarbeiter Zhang Yuhui und Shi Shaoping wurden jeweils zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt.

Das China-Geschäft der Epoch Times ging in den Untergrund. Trotz des Rückschlags florierte die chinesische Ausgabe außerhalb Chinas und wurde mit Millionen Lesern zur führenden Website für aktuelle und unabhängige Chinanachrichten.

Heute erreicht die gedruckte Zeitung Leser in mehr als 30 Ländern weltweit, darunter auch in den Vereinigten Staaten. Viele Chinesen umgehen die Internet-Firewall der KPC und greifen täglich auf die Website der Epoch Times zu.

Die KPC versucht seit der ersten Veröffentlichung der Epoch Times, die Zeitung zum Aufgeben zu zwingen.

„Die Partei hat die Anzeigenkunden der Zeitung bedroht, unaufhörliche Cyberangriffe gestartet und Verwandte von Mitarbeitern in China bedroht“, sagte Norman.

Schikanen sind nicht auf China beschränkt

Diese Schikanen sind nicht auf China beschränkt. Im Jahr 2006 brachen Angreifer in das Haus von Chefingenieur Peter Li in Atlanta ein, fesselten ihn an einen Stuhl und schlugen ihn, bevor sie seine Computer stahlen.

In Hongkong setzten Angreifer im Jahr 2019 die Druckmaschine der Zeitung in Brand. Im Jahr 2021 stürmten bewaffnete Männer das Gebäude und zertrümmerten die Druckmaschinen mit Vorschlaghämmern.

Trotz all dieser Angriffe geht die Zeitung weiterhin ihrer Mission nach, die Wahrheit zu verbreiten.

Die Epoch Times spielte auch eine wichtige Rolle bei der Initiierung der Tuidang-Bewegung (Austritt aus der KPC), so Norman.

Die Veröffentlichung der Epoch-Times-Serie „Neun Kommentare zur Kommunistischen Partei“ ist eine systematische Analyse der KPC seit ihrem Entstehen und zeigt das wahre Wesen der Partei. Infolgedessen haben sich mehr als 410 Millionen Chinesen von der KPC und den ihr angeschlossenen Organisationen öffentlich distanziert.

Auswirkungen auf die USA

Die Epoch Times erkannte Unterwanderungsversuche der KPC in den USA, insbesondere in den Medienorganisationen. Im Jahr 2003 führte sie eine englische Ausgabe ein und startete im Jahr 2004 mit einer Printausgabe in New York.

Die unabhängige Berichterstattung der Zeitung gewann schnell an Zugkraft. Heute ist sie, gemessen an der Zahl der Abonnenten, die viertgrößte Zeitung in den USA. Auch die Website zieht monatlich mehrere Millionen Leser an, so Norman.

Derzeit wird die Epoch Times in 36 Ländern und in 22 Sprachen veröffentlicht. Als Non-Profit-Organisation, die größtenteils von einzelnen Abonnenten unterstützt wird, bietet sie fundierte Nachrichten und Analysen zu wichtigen globalen Ereignissen.

Norman schloss seine Rede mit den Worten, dass die Zeitung „das Beste der Menschheit hervorheben will, um die Menschen zu inspirieren“.

„Jeder andere hätte aufgegeben“

„Hier geht es nur um ein Wort: Freiheit“, sagte er.

Der Kongressabgeordnete sagte der Epoch Times, dass er zu der Rede vor dem Kongress inspiriert wurde, nachdem er die Zeitung gelesen und etwas über die Ursprünge des Unternehmens erfahren hatte.

„Die Epoch Times steht für Freiheit“, sagte Norman. „Sie ist ein Beispiel dafür, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, eine Stimme zu sein und sich nicht zum Schweigen bringen zu lassen.“

„Jeder andere hätte aufgegeben, wenn bei ihm eine Hausdurchsuchung stattgefunden hätte oder man gefoltert worden wäre.“

Es sei an der Zeit, genau das zu tun, was die Epoch Times tut, denn „nur so können wir als freie Nation überleben“.

„Die Art und Weise, wie sie gegründet wurde und durch Widrigkeiten zustande kam, sollte in Amerika erzählt werden“, sagte Norman. „Denn wir könnten die nächste KPC werden, wenn wir die Geschichte der Epoch Times nicht erzählen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Congressman Reads History of The Epoch Times on House Floor“ (deutsche Bearbeitung nh)