Ausland Bedenken waren zu groß

EU: Aus für Chatkontrolle – stattdessen Richtervorbehalt und Altersverifizierung

Eine überraschende Wende gab es in der Debatte über die anlasslose Chatkontrolle in der EU. Ursprünglich plante die Kommission unter dem Banner des Kinderschutzes weitreichende Eingriffe in private Kommunikation. Nun bleibt es beim Richtervorbehalt.