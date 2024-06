Von der Leyen kündigt „Bollwerk gegen Links- und Rechtsextreme“ an

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP) Manfred Weber applaudiert der Präsidentin der Europäischen Kommission und EVP-Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen (R) nach ihrer Wahl zum Europäischen Parlament in Brüssel am 9. Juni 2024. Foto: John Thys/AFP via Getty Images