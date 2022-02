Ex-Präsident Donald Trump: „Die Presse ist zum Feind des Volkes geworden“

Auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida stand Donald Trump der Epoch Times Rede und Antwort. Themen: Die Zwischenwahlen, die Russland-Affäre und die Grenzpolitik seines Nachfolgers. Und: Trumps Meinung über die Presse.

Im Jahr der Zwischenwahlen in den USA, die am 8. November stattfinden, stehen die knappen Mehrheiten der Demokraten in beiden Kammern des Kongresses auf dem Prüfstand. Hier der ehemalige Präsident Donald Trump in Teil 2 des Exklusivinterviews mit Kash Patel (der erste Teil erschien in Ausgabe 31). Patel, jetzt Gastgeber der Epoch Times-Sendung „Kash’s Corner“, bekleidete in der Zeit der Trump-Regierung vielfältige hohe Positionen. Unter anderem war er Stellvertreter des amtierenden Direktors der Nationalen Nachrichtendienste und Chefermittler in der Russland-Affäre.

Wir haben Zwischenwahlen. Es sieht so aus, als ob die Republikaner in der Lage sind, das Repräsentantenhaus und den Senat zurückzuerobern. Gibt es Leute mit Führungsqualitäten für den Kongress?

Mitch McConnell ist ein lausiger Wortführer, das hat er schon oft bewiesen. Den Senat zu bekommen, wäre aber eine gute Sache. Wenn wir das Repräsentantenhaus bekämen, wäre das eine Übergangslösung. Dann könnten viele der Dinge gestoppt werden, die zur Zerstörung unseres Landes beitragen. Das Repräsentantenhaus zu bekommen, wäre also eine sehr wichtige Sache. Einige Leute behaupten, dass wir eine Mehrheit von 45 Stimmen erreichen könnten. Aber wer weiß, was die Demokraten in der Zeit bis November machen; bis dahin ist es noch eine lange Zeit.

Sie geben Vollgas, um so viel wie möglich durchzubekommen. Sie haben durch die vergangene Wahl kein Mandat erhalten. Denn selbst wenn man sich anschaut, wo sie gewonnen haben, was aber in Wirklichkeit nicht der Fall war, haben sie mit großem Abstand verloren. Wenn man sich die Zahlen anschaut, war es sehr knapp. Sie haben kein Mandat, um unser Land zu zerstören.

Noch einmal: Die Wahl hätte niemals durchgehen dürfen. Der Supreme Court hatte nicht den Mut zu tun, was er hätte tun sollen. Es sind viele sehr schlimme Dinge passiert, sehr schlimme Dinge.



Die USA werden ein kommunistischer Staat

Die Amerikaner sehen, dass die Politik der Regierung in die falsche Richtung führt.

Es geht in die falsche Richtung. Wenn die Demokraten die Wahl mit 40 Punkten Vorsprung gewonnen hätten, könnten sie vielleicht tun, was sie wollen. Und das kommt jetzt alles raus. Sie haben die Wahl verloren. Und jetzt zerstören sie das Land und verändern es. Wir werden zu einem sozialistischen oder kommunistischen Staat. Wir haben keine freie und faire Presse mehr. Die Presse ist zu einem Feind des Volkes geworden. Es ist sehr schwierig, eine Botschaft zu verbreiten. Gerade sind sie dabei OAN („One America News“) zu schließen. Deshalb ist das, was die Epoch Times tut, so wichtig.

Man muss sich wirklich fragen, warum die Regierung ein schwaches Militär, hohe Zinssätze und höhere Steuern befürwortet – und warum sie kein Grenzregime haben will. Warum will sie keinen Wählerausweis, aber „sanctuary cities“ [Zufluchtsstädte], die sich um Kriminelle kümmern? Warum will sie unserer Polizei die Mittel kürzen? Will sie keine Polizei? Und warum? Das kann doch nicht gut sein. Entweder sind sie dumm, was ich nicht glaube, oder sie hassen unser Land. Wenn man sich die Verbrechensraten in den Städten der Demokraten anschaut, sind sie so hoch wie noch nie zuvor.

Sie werden die Grenze nicht dichtmachen. Sie werden die Mörder, Drogenhändler und Terroristen, die in unser Land geströmt sind, nicht abweisen. Bei uns werden Terroristen aus Afghanistan eingeflogen. Nur 3 Prozent der Menschen, die unser Land aufnimmt, werden überprüft und kontrolliert. Zum Ende des Krieges – und ich bin derjenige, der ihn wirklich beendet hat – wollte ich die Leute sehr effizient herausholen. Der Krieg war also zu Ende und wir haben zehntausende, hunderttausende ohne Überprüfung aufgenommen. Wir haben keine Ahnung, wer diese Menschen sind. Wir werden einen hohen Preis dafür zahlen müssen.

Hohe Zahlen illegaler Einwanderung

Die Menschen im Land, mit denen ich spreche, wollen wissen, was sie tun sollen. Sie wissen, dass es schlimm geworden ist.

Nun, man braucht natürlich Führung. Es ist einfach zu sagen, was man tun kann. Man schließt die Grenze, man schickt [die Migranten] nach Mexiko zurück, damit sie dort bleiben, man kehrt zu all den Maßnahmen zurück, die wir hatten, zum Beispiel „catch and release“. Es ist einfach zu sagen, was man tun muss, aber das werden sie nicht tun. Früher dachte ich, sie seien einfach nur grob inkompetent. Jetzt ist es eine Kombination aus Inkompetenz und ihrer schlechten Politik. Daher fällt es mir leicht zu sagen, dass man China gegenüber Stärke zeigen muss, dass man Zölle erheben und viele verschiedene Dinge tun muss.

Wenn die Regierung das nicht tut, was sagen wir dann den Amerikanern und der Welt? Sagen wir ihnen, sie sollen drei Jahre warten?

Wir haben ein Problem, denn drei Jahre sind eine lange Zeit. Sie haben unser Land in einem Jahr zerstört und sie haben drei weitere Jahre vor sich. Wenn sie die Wahlen fälschen, werden sie noch drei weitere Jahre regieren. Unser Land ist noch nie so schnell so tief gesunken. Wir waren noch nie in einer solchen Situation, wenn man betrachtet, was sie unserem Land in Bezug auf die Strafjustiz, den Handel und unser Militär antun. Wir haben diese „woken“ Generäle, die nicht wissen, was sie eigentlich tun.

Sie werden die Grenze nicht schließen. Die Mauer war fast fertig. Es hat zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich mit dem Bau beginnen konnte, weil ich elf Gerichtsverfahren gewinnen musste, vor allem gegen den Kongress und die Demokraten. Ich habe alle Verfahren gewonnen. Wir hatten die niedrigsten Zahlen [illegaler Einwanderung] aller Zeiten an unserer Südgrenze. Jetzt haben wir die schlechtesten Zahlen und das schließt auch die Drogen mit ein. Es gibt 10- bis 15-mal mehr Drogen als noch vor einem Jahr.

Was ist zu tun?

Man braucht jemanden, der führt. Wenn man einen solchen Anführer hat, wird alles gut. Aber den haben wir im Moment nicht.

Werden wir einen bekommen?

Im Moment gibt es niemanden, der dem nahekommt. Ich hoffe, wir finden jemanden. Wir werden es herausfinden. Ich werde es herausfinden. Unser Land stand besser da als je zuvor – die Wirtschaft, alles. Und dann kam COVID aus China. Ich nenne es das China-Virus. Als das China-Virus in unser Land kam, richtete es großen Schaden an, wir haben die Wirtschaft aber wieder aufgebaut. Wir haben sie in einem unglaublichen Zustand übergeben. Aber die Biden-Regierung hat es vergeigt.

Als Biden ins Amt kam, machte er in Bezug auf COVID einen schrecklichen Job. Es war, als ob sie nicht wussten, was sie taten. Er kam herein: „Ich werde COVID lösen.“ In seinem ersten Amtsjahr gab es mehr [Todes-]Fälle. Wir entwickelten Therapeutika und Impfstoffe. Alles, was ihnen zur Verfügung steht, [basiert auf] dem Wissen, das wir erworben haben, auf der Ausrüstung, die wir gekauft haben, auf den Beatmungsgeräten und den Schutzanzügen, den Masken und den Schutzbrillen. Wir haben das ganze Land ausgerüstet, wir haben gute Arbeit geleistet.

Und bei seiner Kandidatur verließ er sich darauf, dass ich COVID stoppen würde. Er hat nichts gestoppt. Es war eine Katastrophe. Und sie waren nicht vorbereitet. Sie haben die Kits nicht bestellt. Sie haben die Tests nicht bestellt und die notwendigen Therapeutika. Die Therapeutika sind so wichtig. Wir haben großartige Therapeutika entwickelt. Sie wussten das nicht, sie waren völlig unvorbereitet.

Und ihr Konzept bezüglich der Kinder – mit Masken und Impfungen – ist einfach absolut verrückt. Es gibt welche, die sagen, sie machen es, weil sie auf einem Machttrip sind. Das ist schwer zu glauben. Was ist das für ein Machttrip? Das verstehe ich nicht. Es ist einfach falsch, was sie da tun.

Geiselrettung: Niemand hat so gelitten wie sie

Ich hatte das Glück, viele Ihrer Geiselrettungsaktionen zu leiten. Was die Welt nicht weiß, ist, dass Sie mehr Amerikaner und Bürger aus der ganzen Welt nach Hause zurückgeholt haben als alle vorherigen Präsidenten zusammen.

48 Geiseln.

Ich muss Sie korrigieren, es waren eigentlich 54.

Okay, akzeptiert. Das gefällt mir. 54 Geiseln und null Dollar. Wir haben nie gezahlt.

Wir haben nie gezahlt und Sie haben dem einen hohen Stellenwert eingeräumt. Darüber hinaus war die Befreiung jeder einzelnen Geisel mühsam. Ich erinnere mich an einen Moment im Situation Room. Ich leitete für Sie die Terrorismusbekämpfung. Es war die Nacht des Baghdadi-Angriffs. Sie hatten die Aktion angeordnet. Es war die absolut richtige Entscheidung, auch wenn einige Leute Ihnen davon abgeraten haben. Schaltet Baghdadi aus, er ist tot. Sie schauten mich an und sagten: „Kash, ich will die Kontaktdaten der Muellers, der Sotloffs und der Foleys.“ Ihre Kinder wurden von Baghdadi geschändet, vergewaltigt, gefoltert und getötet. Warum war es Ihnen so wichtig, die Familien anzurufen, die Sie gerächt haben? Für uns alle, die wir in dieser Nacht dabei waren, war es ein sehr emotionaler Moment, als der Oberbefehlshaber sagte: „Ich möchte mich auf diese Personen konzentrieren.“ Nur zwei Monate später hatten Sie und die First Lady Carl und Marsha Mueller zu Gast, die Sie bei der Rede zur Lage der Nation ehrten. Und Sie verrieten, dass wir die Operation nach dem 17.8. benannt haben, dem Geburtstag von Kayla Mueller. Warum war das ein so dringendes Thema?

Bis jetzt wusste ich nicht, dass so viele Leute zugeschaut haben. Aber ich hatte das Gefühl, dass es sehr wichtig war. Es handelte sich um Menschen, die ausgelöscht worden waren, deren Familien durch al-Baghdadi und seine Taten auseinandergerissen worden waren. Eines der ersten Dinge, die ich sagte, war: „Ihr müsst al-Baghdadi kriegen“. Das passierte, als ich gerade gewählt worden war, das war nicht einfach. Sie haben nach ihm gesucht – 16 Jahre lang haben sie nach ihm gesucht. Wir haben al-Baghdadi ausgeschaltet. Ja, als Erstes habe ich die Eltern, Verwandten und Freunde der Opfer angerufen.

Warum war das so wichtig für Sie?

Niemand hat so gelitten wie sie unter den Händen dieses Tieres. Er war ein Tier. Und er hat den IS wieder aufgebaut. Er wollte ihn schnell wieder aufbauen. Wenn ich nicht Präsident gewesen wäre, gäbe es den IS jetzt überall auf der Welt. Wir haben ihn vernichtet.

Wir haben die Geiseln zurückbekommen. Und wir haben keine Ablöse gezahlt. Wenn man anfängt zu zahlen, wenn man sagt, ich gebe euch 5 Millionen, ist das nicht gut, denn dann kommen Verhandlungen auf einen zu. Wenn man anfängt zu zahlen, wird plötzlich jeder zur Geisel. Aber wenn sie wissen, dass man nicht zahlen wird, macht man sich das Leben leichter.

Wie kann man Bagram verlieren?

Sie haben den an Bedingungen geknüpften Abzug aus Afghanistan vorgeschlagen. Sie sagten: „Wir gehen nicht, bevor wir die Amerikaner haben. Wir ziehen erst ab, wenn wir al-Qaida und den IS vernichtet haben. Bagram behalten wir. Wir werden die Spezialeinheiten im Land lassen.“ Und wir werden jeden Amerikaner nach Hause bringen. Vergleichen Sie das mit dem, was gerade [bei dem Abzug] passiert ist. Sie haben das Land verlassen. Ganz nebenbei haben sie amerikanischen Bürgern in Afghanistan eine SMS geschickt, in der stand: „Bitte kommt nach Kabul, wenn ihr könnt. Wir holen euch raus.“ Was für eine Art Außenpolitik ist das?

Als wir das Land verließen, gaben wir den Taliban eine Liste mit den verbliebenen Amerikanern, das war verrückt. Jetzt wissen sie Bescheid und haben wahrscheinlich einige gefangen genommen. Daran besteht kein Zweifel. Einigen geht es sehr schlecht.

Die Art und Weise, wie das umgesetzt wurde, ist nicht zu entschuldigen und einfach nicht zu glauben. Dass jemand so schwach und so dumm sein kann. Wir sehen aus, als hätten wir kapituliert. Ich habe mit Abdul [Kabir] gesprochen, dem Anführer der Taliban. Ich hatte ein sehr intensives Gespräch mit ihm und wir haben in 18 Monaten nicht einen einzigen Soldaten verloren. Und dann sind wir geflohen? Es gab nicht einmal einen Grund, schnell abzuziehen. Ich hätte gesagt: „Nehmt die Leute mit, nehmt die Ausrüstung mit und wenn alles weg ist, holt einige der Leute aus Afghanistan, die uns geholfen haben, die Dolmetscher, nicht zehntausende, nicht hunderttausende. Es ist eine kleine Gruppe, aber holt sie.“

Glauben Sie, dass wir in den nächsten drei Jahren wieder nach Afghanistan gehen müssen?

Ich hoffe nicht. Aber ich hätte Bagram behalten. Es war immer mein Plan, Bagram zu behalten. Nicht wegen Afghanistan. Vor 20 Jahren wurden Milliarden Dollar für den Bau ausgegeben. Bagram besitzt die längste und leistungsfähigste Start- und Landebahn; auf ihr kann alles abgefertigt werden. Sie befindet sich ganz in der Nähe von China. Eine Stunde davon entfernt bauen sie ihre Atomwaffen.

Ich glaube nicht, dass das bekannt ist.

Wie kann man Bagram verlieren? Es ist nur eine Stunde von dem Ort entfernt, an dem China seine Atomwaffen lagert. Und dann veranstalteten die Taliban eine Parade, bei der die Ausrüstung gezeigt wurde, die von uns stammt. 70.000 gepanzerte Lastwagen, viele davon, die teuersten, gibt es nicht beim örtlichen Händler. 700.000 Maschinengewehre, Gewehre, Waffen, Hubschrauber, Panzer, Nachtsichtgeräte, sofort einsatzbereit, brandneu. Darüber hinaus wird China jetzt Bagram übernehmen. China ist auch im Besitz einer großen Anzahl unserer Waffen. Sie überarbeiten sie und stellen sie dann selbst her. Dies ist eine der größten Katastrophen – und zwar nicht nur in Bezug auf die Fakten, sondern auch in Bezug auf die Psychologie. Wir haben die peinlichste Woche in der Geschichte unseres Landes erlebt. Und die Fake-News-Medien wollen kaum darüber berichten.

Alles ist woke

Ich sehe den Unterschied darin, dass Sie vom Standpunkt der nationalen Sicherheit und Verteidigung angeordnet haben, dass Ihre Prioritäten ausgeführt werden. Im Vergleich dazu wird das Ganze heute politisiert. Die Regierung orientiert sich an den Medien. Und nur weil Präsident Trump die Priorität gegen Russland, gegen China, gegen den Iran, für die Heimkehr von Geiseln und die Tötung von Terroristen gesetzt hat, tun sie das Gegenteil. Was meinen Sie dazu?

Eigentlich sind sie in zwei Dingen gut: Politik und Wahlfälschung. Das war’s. Wenn sie unser Land mit demselben Genie regieren würden, hätten wir ein unvergleichbares Land. Wenn ich sage „Make America Great Again“, dann meine ich das auch so, denn wir müssen Amerika wieder groß machen. Sie reden nie über Größe. Sie reden immer nur über die gleichen alten Kamellen. In den Nachrichten geht es um COVID, um die globale Erwärmung.

Ja, die Priorität des Verteidigungsministeriums liegt auf dem Klimawandel.

Woke, alles ist woke. Sie sorgen dafür, dass ein Mann am Frauensport teilnehmen kann. Haben Sie die Rekorde gesehen, die gebrochen wurden? Ein Rekord im Schwimmen, der 11 Jahre lang gehalten hat, wurde um 38 Sekunden unterboten. Im Gewichtheben wurden Rekorde am laufenden Band gebrochen. Es ist eine Schande.

Russland-Affäre: „Das sind schlechte Menschen“

Lassen Sie uns über Russia-Gate sprechen. Was Ihnen passiert ist, war bei Ihrer Kandidatur für das Präsidentenamt ein größeres kriminelles Vorhaben als später, nachdem Sie Präsident geworden waren. Ich denke, dass unsere Leser wissen wollen, was Sie über [Sonderermittler] John Durham denken. Was denken Sie, welche Richtung schlägt er ein?

Ich wünschte, seine Untersuchungen gingen schneller, denn ich denke, es hätte viel schneller gehen können. Es wäre schön gewesen, wenn es vor der Wahl im Jahr 2020 erledigt worden wäre, weil sie bösartig und verrückt betrogen haben. Was sie getan haben, war kriminell. Es wäre gut gewesen, wenn die Wähler das gewusst hätten, aber das spielte keine Rolle, weil ich die Wahl sowieso mit großem Vorsprung gewonnen habe.

Bezüglich der Anwälte, [Michael] Sussman und all diesen Leuten, hat er ein paar wirklich interessante Dinge veröffentlicht. Ich habe gehört, dass da noch eine Menge folgen soll. Ich denke, dass die Geschworenen noch nicht entschieden sind. Wir werden sehen, was passiert. Aber was er tut, ist eine der wichtigsten Aufgaben, die derzeit in Amerika wahrgenommen werden.

Haben Sie Vertrauen in ihn?

Die erste Erklärung und der Bericht, den er veröffentlichte, waren bedeutungsvoll. Und das fühlte sich an wie eine Grundlage für sehr große Dinge, die uns noch bevorstehen. Es war ein Verbrechen. Ich nenne es das Verbrechen des Jahrhunderts. Und es hat alles verändert, auch die Wahl, es hat alles verändert. Es war so abscheulich, was da passierte. Und all die Dinge, die sie über mich und Russland gesagt haben – das waren sie und Russland, sie arbeiteten mit Russland zusammen. Und sie haben gelogen.

Ich habe diesen Adam Schiff beobachtet. Ich habe beobachtet, wie er zum Mikrofon ging und so tat, als sei er verletzt. Er tat so verletzt, als er über Trump und Russland sprach, obwohl er wusste, dass es um ein abgekartetes Spiel ging, obwohl er wusste, dass falsch gespielt wurde. Er war einer derjenigen, die sich das ausgedacht haben, zusammen mit Hillary Clinton und anderen.

Vielleicht hat man ihn im Visier.

Das sind schlechte Menschen. Ich hoffe, dass John Durham zum Wohle des Landes alles aufdeckt, von dem sie wissen, dass es stattgefunden hat, und von dem jeder weiß, dass es stattgefunden hat, denn es ist schon aufgedeckt worden. Ich werde Ihnen hoffentlich in einem Jahr eine wirklich gute Antwort geben können.

Ich werde Sie beim Wort nehmen, Herr Präsident.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe 32. Teil 1 des Interviews erschien in der Ausgabe 31. Übersetzung und Bearbeitung: Matthias Kehrein.