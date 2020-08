Griechenland führt Maskenpflicht für Mykonos und Chalkidiki ein

Corona-Zwangstests an Flughäfen und Bahnhöfen, freiwillige Testprojekte in Schulen und Kitas. Mit unterschiedlichen Strategien wird durch Politiker versucht, die Anzahl positiv Getesteter in die Höhe zu treiben. Das veranlasst viele Menschen dazu, die Maßnahmen der Regierung und ein Vorhandensein der Corona-Pandemie zu hinterfragen. Die Apothekerin Jana Schwiek aus Sachsen sucht nun mit ihrem Offenen Brief Unterstützung beim Ethikrat. Mehr»