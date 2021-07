Großbritannien kündigt härtere Strafen für illegale Einwanderung an

Die britische Regierung hat einen Entwurf für ein neues Asylgesetz im Parlament eingereicht. Es sieht Haftstrafen für Schlepper vor und erklärt Migranten zu Kriminellen, die wissentlich auf illegalem Wege einreisen. Hilfsorganisationen kritisierten die Pläne als „rücksichtslos“.

Angesichts der Zunahme illegaler Einwanderung über den Ärmelkanal will die britische Regierung die Strafen für Migranten und Schleuser deutlich verschärfen. Die Höchststrafe für illegale Migration soll von sechs Monaten auf vier Jahre steigen, wie das britische Innenministerium am Wochenende mitteilte.

Das Vorhaben ist Teil einer Asylreform, die am Dienstag ins britische Parlament eingebracht wurde. Der Gesetzesentwurf sieht auch eine Anhebung der Höchststrafe für Schleuser von derzeit 14 Jahren auf lebenslange Haft vor sowie Anklagen gegen diejenigen, die wissentlich illegal eingereist sind, und Auffangzentren in Übersee.

Die britische Innenministerin Priti Patel bezeichnete die Pläne als „hart aber fair“. Großbritannien werde Flüchtlinge auf sicheren und legalen Wegen weiterhin willkommen heißen, wolle jedoch den Missbrauch des Asylsystems verhindern und gegen illegale Ankünfte vorgehen.

„Zu lange hat unser kaputtes Asylsystem die Taschen der abscheulichen kriminellen Banden gefüllt, die das System betrügen“, sagte Patel, die selbst die Tochter von Einwanderern aus Uganda ist. „Dies ist nicht fair gegenüber den verletzlichen Menschen, die Schutz benötigen, oder der britischen Öffentlichkeit, die dafür bezahlt. Es ist Zeit zu handeln.“

Today we're introducing the landmark 𝗕𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗕𝗶𝗹𝗹 into Parliament.

We're taking action to deter dangerous and illegal migration to the UK and create a new asylum system that’s fair for those in genuine need.

Firm but fair. #NewPlanForImmigration🇬🇧 pic.twitter.com/ZDUk0G9TaZ

— Priti Patel (@pritipatel) July 6, 2021