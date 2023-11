Hunter Biden bereit, vor dem Kongress auszusagen

Der Sohn von US-Präsident Joe Biden hat sich bereit erklärt, vor dem Kongress auszusagen, wie einer seiner Anwälte am Dienstag, 28. November, mitteilte.

Die Anhörung ist Teil eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in die Auslandsgeschäfte seines Sohnes und anderer Familienmitglieder mit Unternehmen unter anderem in China, Russland und der Ukraine.

Hunter Biden werde vor dem Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaftspflicht des US-Repräsentantenhauses (US House of Representatives Oversight Committee) Rede und Antwort stehen, schrieb sein Anwalt Abbe Lowell in einem Brief an dessen Vorsitzenden.

„Unser Mandant wird gleich zur Sache kommen. Er erklärt sich bereit, jede sachdienliche und relevante Frage zu beantworten, die Sie oder Ihre Kollegen haben“, schrieb Lowell an James Comer.

Lowell stellte jedoch die Bedingung, dass der Auftritt öffentlich stattfindet. „Ein öffentliches Verfahren würde selektive Lecks, manipulierte Abschriften, gefälschte Beweisstücke oder einseitige Presseerklärungen verhindern“, so Lowell.

Comer erteilt dem Anwalt von Hunter Biden einen Korb

Comer hatte im November Hunter Biden, Joe Bidens Bruder James Biden sowie andere Personen vor den Kongress geladen. Der Präsidentensohn soll am 13. Dezember in Washington erscheinen.

Comer betonte jedoch am Dienstag, dass der Auftritt hinter verschlossenen Türen stattfinden werde.

Hunter Biden versucht, nach seinen eigenen Regeln zu spielen, anstatt die Regeln zu befolgen, die für alle anderen gelten“, schrieb Comer der Epoch Times in einer E-Mail. „Das werden die Republikaner im Repräsentantenhaus nicht hinnehmen.“

„Wir erwarten, dass Hunter Biden unserer Vorladung Folge leistet, sind aber auch der Meinung, dass er die Möglichkeit haben sollte, zu einem späteren Zeitpunkt in einem öffentlichen Rahmen auszusagen“, fügte Comer hinzu.

Die Missachtung einer Vorladung kann strafrechtliche Folgen haben. Mehrere Mitarbeiter der Trump-Regierung – darunter Trumps ehemaliger Chefstratege Steve Bannon – wurden wegen Missachtung des Kongresses verurteilt, weil sie sich einer Vorladung widersetzt hatten.

Netzwerk von Briefkastenfirmen der Biden-Familie

In einem Begleitschreiben zu der Vorladung wies Comer darauf hin, dass unter anderem Kontoauszüge und Finanztransaktionen belegen, dass der Präsident „aktiv in das Netz involviert war, das die Familie Biden mit ausländischem Geld verbindet“. Er wies darauf hin, dass viele der Transaktionen stattfanden, als Präsident Biden Vizepräsident unter Barack Obama war.

Comer zufolge habe der Präsidentensohn die beste Kenntnis darüber, „ob und wie Präsident Biden in die Geschäfte seiner Familie verwickelt war“, schrieb er an Lowell. Hunter Biden soll auch dazu Stellung nehmen, wie sein Vater zu seinen Ukraine-Geschäften und andere Angelegenheiten gehandelt hat.

Finanzunterlagen, die von den Republikanern beschafft und veröffentlicht wurden, zeigen ein Netzwerk von Briefkastenfirmen, die von der Biden Familie eingerichtet wurden, als Präsident Biden Vizepräsident war. Das Netzwerk diene dazu, Zahlungen von Ausländern an die Familie zu verschleiern, sagen die Republikaner.

Die Familie, ihre Partner und ihre Unternehmen erhielten mehr als 24 Millionen US-Dollar aus verschiedenen Quellen, darunter von Geschäftsleuten und Unternehmen in China, Russland und Kasachstan, so die Unterlagen.

Lesen Sie auch Analyse: Wie China die Biden-Familie mit Geld lockte und Einfluss auf Washington nahm

Die Republikaner sagten, dass ihre Untersuchung zur Ausarbeitung von Gesetzen über Ethik und finanzielle Transparenz beitragen wird; wobei ein Ziel darin bestehe, die Meldepflichten für Transaktionen mit Ausländern und Familienmitgliedern von Spitzenbeamten wie Vizepräsidenten zu verstärken.

Lowell sagte zuvor gegenüber Nachrichtenagenturen, dass die Vorladung „ein weiterer politischer Trick sei, der davon ablenken soll, dass es dem Abgeordneten Comer […] nicht gelungen ist, auch nur eine einzige ihrer wilden und inzwischen diskreditierenden Verschwörungen über die Familie Biden zu beweisen.“

„Dennoch ist Hunter erpicht darauf, in einem öffentlichen Forum und zum richtigen Zeitpunkt die Gelegenheit zu haben, diese Angelegenheiten mit dem Ausschuss zu besprechen“, sagte er damals.

Anwalt von Joe Bidens Bruder meldet sich zu Wort

Ein Anwalt, der James Biden vertritt, teilte der Epoch Times in einer E-Mail mit, dass es keinen Grund für die Vorladung des Bruders des Präsidenten gebe.

Das Weiße Haus hat die Amtsenthebungsuntersuchung der Republikaner kritisiert.

„Die Radikalsten ihrer Partei wie James Comer versuchen, von ihrem wiederholten Versagen beim Regieren abzulenken“, erklärte Ian Sams, ein Sprecher des Weißen Hauses.

Die Wahlkampagne von Präsident Biden sagte ebenfalls, dass die Untersuchung ein politischer Trick sei.

Weitere Vorladung gingen an George Bergès, der mit Kunstwerken von Hunter Biden handelt, an Hunter Bidens Ex-Mitarbeiter Eric Schwerin und Mervyn Yan sowie an die Investorin Elizabeth Naftali.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Hunter Biden Agrees to Testify to Congress“. (deutsche Bearbeitung nh)