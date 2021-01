JETZT LIVE: „Es könnte sich um die Antifa handeln“ – Rohrbombendrohung im Capitol – Büros geräumt

Am 6. Januar werden in der gemeinsamen Sitzung im US-Kongress die Stimmen des Electoral College (Wahlmännerkollegium) ausgezählt – dies entscheidet darüber, wer der nächste Präsident der USA sein wird. Epoch Times berichtet live.

Ab 14 Uhr Berliner Zeit berichten Epoch Times und NTD live mit zwei Livestreams aus Washington, DC. Donald Trump hielt eine lange Rede auf dem „March To Save Amaerica“. Es wurden nach Angaben des Veranstalters bis 1,5 Millionen Menschen erwartet.

Ein zweiter Livestream führt in den Kongress. Um 19 Uhr MEZ hat die gemeinsame Sitzung zur Auszählung der Wahlmännerstimmen begonnen. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi (D-CA) führt den Vorsitz. Die Staaten werden alphabetisch aufgerufen und besprochen.

Parallel kam es nach 20 Uhr MEZ vor dem Capitol zu Handgreiflichkeiten mit Tränengas. Zum anderen berichteten einige Abgeordnete von Rohrbomben-Drohungen. Daraufhin räumten sie ihre Büros. Trump rief die Menschen zu Ruhe auf: „Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!“



“ Die schwarze Kleidung ist jedenfalls charakteristisch für die Antifa“

Ein Reporter von The Epoch Times berichtet aus dem Capitol heraus: „Diese Männer haben die Barrieren durchbrochen und sind in das Capitol eingedrungen. Es ist zu Gewalt gekommen. Die Sitzung wurde unterbrochen. Es passiert jetzt, als es um die Wahlunregelmäßigkeiten in Arizona geht.“

Und weiter: „Es ist eine sehr ungewöhnliche Sache. Es könnte sich um Antifa-Mitglieder handeln. Sie haben so schwarze Sachen an, man kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Man kann aber sagen, alle diese Veranstaltungen, die vorher stattfanden, waren immer friedlich – bis auf diese hier.“

Auch auf Twitter und in den sozialen Netzwerken gehen die Überlegungen in diese Richtung: „Demonstranten sprühen innerhalb des Capitols mit Feuerlöschern. Ob das wirklich Trump-Unterstützer sind oder Antifas mit MAGA Kappen, wird sich erst später klären. Die schwarze Kleidung ist jedenfalls charakteristisch für die Antifa.“

Tom Graham twittert: „The US Capitol right now. pic.twitter.com/1gtIytS0Pn. — Tom Graham (@tom2badcat) January 6, 2021

Ein anderer:

Stehende Ovationen für den ersten Einspruch gegen die Wahlmännerstimmen

Mehr als 60 republikanische Repräsentanten des Repräsentantenhauses, angeführt von Republikaner Paul Gosar (R-Ariz.), und Senator Sen. Roger Marshall (R-Kan.) haben während der Gemeinsamen Sitzung des Kongresses Einspruch gegen die 11 Wahlmännerstimmen von Arizona erhoben.

Ihr Einspruch „entspricht dem Gesetz“, sagte Vizepräsident Mike Pence, der Präsident des Senats während der Gemeinsamen Sitzung des Kongresses.

Paul Gosar sagte, dass die GOP-Vertreter [Republikaner; Grand Old Party] und ein Senator widersprochen haben, „mit der Begründung, dass die Stimmen nicht unter allen bekannten Umständen, ordnungsgemäß abgegeben wurden.“ Sie erhielten stehende Ovationen.

Sen. Roger Marshall (R-Kan.) erklärte auch, er werde ebenfalls Einspruch gegen die Wahlmännerstimmen in Georgia und Pennsylvania einlegen, so CNN. „Das ist absolut richtig“, sagte er über den Einspruch gegen diese drei Staaten.

Livestream aus dem Kongress

Der Livestream switcht zwischen dem Repräsentantenhaus, dem Senat und dem Vorgehen auf den Straßen.

„Ich denke, wir im Kongress haben die Pflicht, etwas dagegen zu tun; wir haben die Pflicht, die Integrität des demokratischen Systems zu schützen“, sagte Ted Cruz am Sonntag gegenüber „Fox Business“. Er bezog sich dabei auf zahlreiche Vorwürfe von Wahlbetrug und Unregelmäßigkeiten. Der republikanische Senator merkte an, dass zahlreiche Amerikaner nicht glauben, dass die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen vom 3. November gültig waren, da Trump und sein Team Gerichte und staatliche Gesetzgebungen aufgefordert haben, die Wahlergebnisse wichtiger Staaten zu kippen.

„Wir haben eine Verpflichtung gegenüber den Wählern“, sagte er am Sonntag, und fügte hinzu, dass die Senatoren „eine Verpflichtung gegenüber der Verfassung haben, um sicherzustellen, dass diese Wahl rechtmäßig war.“

Trump sprach bei der Kundgebung

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch vor einer großen Menge von Unterstützern in D.C. angekündigt, dass er nicht nachgeben wird.

„Wir werden niemals nachgeben. Das wird nicht passieren … wir werden es nicht hinnehmen. Nicht hinnehmen, wenn es um Diebstahl geht“, sagte Trump. Er fügte hinzu: „Wir werden den Diebstahl stoppen.“

Trump sagte, dass einige linksradikale Demokraten und die „Fake-News-Medien“ versuchen, die Wahl von ihm zu stehlen: „Das ist es, was sie getan haben und was sie tun.“

Die Organisatoren erwarteten, dass bis zu 1,5 Millionen Menschen an den Kundgebungen teilnehmen werden, wobei die „Ellipse“ ab 7 Uhr geöffnet war. Die „Save America Rally“ wird von Women for America First organisiert. Die Veranstalter erklärten, dass sie eine „America First Agenda“ unterstütze. Amy Kremer, eine der Organisatoren, sagte in einem Tweet am Dienstag, dass die Veranstaltung „die größte Kundgebung aller Zeiten“ sein wird.

Ein Blick auf den „March To Save America“

Bürgermeister drängte Einwohner zum Fernbleiben

Anfang dieser Woche drängte Washington Bürgermeister Muriel Bowser die Bewohner der Hauptstadt der Nation dazu, der Innenstadt, wo die Pro-Trump-Kundgebungen stattfindet, fernzubleiben. Bowser riet den Einwohnern, sich nicht mit Demonstranten einzulassen, „die in unsere Stadt kommen und die Konfrontation suchen, und wir werden tun, was wir müssen, um sicherzustellen, dass alle, die teilnehmen, friedlich bleiben.“

Bowser erinnerte die Öffentlichkeit und alle, die an der Kundgebung teilnehmen, dass Schusswaffen verboten sind – auch für diejenigen, die eine verdeckte Trageerlaubnis haben, berichtet „Fox News“.

Trump twitterte und veröffentlichte auf YouTube dieses kurze Video:



Redner gingen von hunderttausenden Zuschauern aus

RSBN twittert einen Blick auf die Zuschauer:

AMAZING! Aerial view shows the massive size and scope of the crowd here in DC for @realDonaldTrump. This isn’t even the full crowd! 🇺🇸 pic.twitter.com/NAMSGUczxy — RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) January 6, 2021

Wege für die Republikaner

In Washington trifft sich am Mittwoch der Kongress, um die Stimmen des Electoral College auszuzählen. Sieben Staaten schickten sogenannte Duell-Wahlmänner beziehungsweise zwei verschiedene Stimmzettel zur Auszählung – einen für Biden und einen für Trump, obwohl Biden in allen sieben Staaten als Sieger bestätigt wurde.

Die Bemühungen der Republikaner drehen sich um zwei mögliche Wege während der Sitzung. Der eine ist, Einspruch gegen die Wahlmännerstimmen aus umstrittenen Staaten zu erheben, was eine Debatte und Abstimmung in jeder Kammer auslösen wird. Da Einsprüche eine Mehrheit der Stimmen erfordern, wird nicht erwartet, dass sie aufrechterhalten werden. Die Demokraten kontrollieren das Repräsentantenhaus und die Republikaner-Führung im Senat hat die geplanten Anfechtungen kritisiert. Siebenundzwanzig republikanische Senatoren haben sich gegen die Strategie ausgesprochen.

Der zweite Weg betrifft Vizepräsident Mike Pence, der in seiner Rolle als Vizepräsident des Senats die Sitzung leiten wird. Pence könnte Stimmen aus Staaten ablehnen, in denen Betrug stattgefunden hat, so Unterstützer dieser Strategie. House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) und andere Kritiker erklären, Pence habe eine engere Rolle. Ein entsprechender Bericht dazu in der „New York Times“ wurde von Trump als „Fake News“ infrage gestellt.

„Die Wahl am 3. November war in den umstrittenen Bundesstaaten korrupt und vor allem nicht verfassungskonform, da in großem Umfang Änderungen an den Wahlregeln und -vorschriften vorgenommen wurden, die lokale Richter und Politiker diktierten und nicht von den staatlichen Abgeordneten kamen. Das bedeutet, dass sie illegal war“, so der amtierende Präsident in einer Erklärung am 5. Januar.

„Unser Vizepräsident hat laut US-Verfassung mehrere Möglichkeiten. Er kann die Ergebnisse für ungültig erklären oder sie zur Änderung und Bestätigung an die Staaten zurückschicken. Er kann auch die illegalen und korrupten Ergebnisse für ungültig erklären und sie an das Repräsentantenhaus zur Auszählung einer Stimme für einen Staat schicken“, fügte er hinzu.

Auch in anderen Staaten finden Kundgebungen zur Unterstützung von Donald Trump statt, darunter in Tokio:

A pro-Trump #StopTheSteal march is being held right now in Tokyo. Hours before the #January6th march takes place in America, these people are holding their own event supporting the claim that Trump actually won the 2020 election. pic.twitter.com/6CNobnlzHk — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 6, 2021

