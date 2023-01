Justiz beantragt Aufhebung der Immunität von zwei weiteren EU-Abgeordneten

Vor dem Hintergrund der Korruptionsaffäre im EU-Parlament hat die belgische Justiz die Aufhebung der Immunität von zwei Abgeordneten des Europäischen Parlaments beantragt.

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola leitete ein Eilverfahren zur Aufhebung der Immunität von zwei Politikern ein, wie das Parlament am Montag mitteilte. „Es wird keine Straffreiheit geben“, schrieb Metsola im Onlinedienst Twitter.

Die Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre im EU-Parlament:

EP President launches procedure for two waivers of immunity@EP_President Metsola has launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two Members of the European Parliament, following a request from the Belgian judicial authorities.

— EP PressService (@EuroParlPress) January 2, 2023