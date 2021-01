Kongressabgeordnete Greene will Antrag zur Amtsenthebung von Biden einreichen

Eine neu gewählte Kongressabgeordnete aus Georgia sagt, dass sie einen Antrag zur Anklage gegen den designierten Präsidenten Joe Biden am 21. Januar einreichen werde.

„Am 21. Januar werde ich einen Antrag zur Anklage von Joe Biden wegen Machtmissbrauch einreichen“, sagte US-Repräsentantin Marjorie Taylor Greene gegenüber der Epoch Times.

Sie beschuldigt Biden der Vorenthaltung ausländischer Hilfe für die Ukraine. Er habe das Land unter Druck gesetzt, um einen Deal mit seinem Sohn Hunter Biden abzuschließen.

„Als er Vizepräsident der Vereinigten Staaten war, missbrauchte er die Macht seines Amtes“, sagte die Republikanerin. Im Grunde hätte Joe Biden die Auslandshilfe im Wert von einer Milliarde US-Dollar für die Ukraine zurückgehalten, „bis er einen Deal für seinen Sohn Hunter Biden mit einem ukrainischen Energieunternehmen bekommen hatte“.

Der Anklagetext werde sich einerseits auf „weitreichende Beweise“ konzentrieren, die durch Hunter Bidens Laptop ans Licht kamen, andererseits werden die Aussagen vom ehemaligen Geschäftspartner Hunter Bidens, Tony Bobulinski, erörtert. Bobulinski sagte aus, dass die Familie Biden „Geschäfte mit chinesischen Energieunternehmen, mit dem kommunistischen China“ machte.

Greene glaubt, dass sie genug Unterstützung für ein Amtsenthebungsverfahren im Repräsentantenhaus bekommen kann, weil „es eine große Unterstützung unter den republikanischen Wählern gibt und das amerikanische Volk […] die Nase voll von Korruption“ habe.

„Wir können nicht einen Mann im Amt, im mächtigsten Sitz unseres Landes und wohl der Welt haben, der bereit ist, Amerika zu verkaufen, seine Position zu verkaufen, nur damit sein Sohn Hunter Biden einen Gehaltsscheck bekommen kann“, fügte Greene hinzu.

Sie sprach mit Epoch Times auch über das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump.

„Nancy Pelosi hat die Messlatte für eine Amtsenthebung gesenkt, im Grunde in den Keller, durch das, was sie gestern tat“, sagte Greene. Sie bezeichnete die Aktion der Sprecherin des Repräsentantenhauses als eine Art „letzte Show einer vier Jahre andauernden Hexenjagd“ gegen Präsident Trump. „Präsident Trump war keiner Verbrechen schuldig und sie haben ihn zweimal angeklagt“, sagte Greene.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus, zusammen mit zehn Republikanern, stimmten dafür, Trump zum zweiten Mal anzuklagen. Die Abstimmung am 13. Januar ging mit 232 für das Verfahren und mit 197 Stimmen dagegen aus. In der Anklage heißt es, dass der Präsident einen Aufstand angestiftet habe, welcher zu den Unruhen am 6. Januar im US-Kapitol führte.

„Sie haben ihn angeklagt, als er seinen Anhängern bei der Kundgebung vor dem Weißen Haus sagte, sie sollten friedlich und patriotisch zum Kapitol marschieren“, sagte Greene.

„Die Demokraten sind diejenigen, die sich der Anstiftung zur Gewalt in diesem Land schuldig gemacht haben, und sie sollten dafür zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte die Republikanerin.

„Sie unterstützen Gewalt, Antifa, BLM (Black Lives Matter), gewalttätige Ausschreitungen, die im vergangenen Jahr Schäden in Milliardenhöhe verursachten, Städte niederbrannten, Polizisten angriffen, Städte besetzten, Geschäfte, Lebensgrundlagen von Menschen ruinierten und Polizeireviere übernahmen“, führte die Kongressabgeordnete aus.

Greene drückte auch ihr Erstaunen über die Republikaner aus, die zwar von Trump profitiert haben, aber anschließend für ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn stimmten. „Republikaner im ganzen Land nehmen das zur Kenntnis“, sagte Greene im Gespräch.

(Mit Material von The Epoch Times USA/sza)