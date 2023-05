Massachusetts: Mann wegen Spionage für China festgenommen

Ein New Yorker Polizeiauto fährt durch den Stadtteil Chinatown. Foto: Spencer Platt/Getty Images

Im US-Bundesstaat Massachusetts nimmt die US-Polizei einen 63-jährigen Chinesen fest. Die Behörden werfen ihm Spionageaktivitäten für China vor.

Wegen der mutmaßlichen Weitergabe von Informationen über chinesische Dissidenten in den USA an die chinesische Regierung ist ein Mann im US-Bundesstaat Massachusetts festgenommen worden. Der 63-jährige Litang Liang sei vergangene Woche wegen des Vorwurfs der Spionageaktivität für die Volksrepublik China verhaftet worden, teilte das US-Justizministerium am Montag, dem 15. Mai, mit.

Dem Ministerium zufolge hatte Liang zwischen 2018 und 2022 Informationen über Bewohner der Region Boston an chinesische Regierungsbeamte weitergegeben, darunter Dissidenten und „Organisationen mit pro-taiwanischen Tendenzen“.

Liang organisierte nach Angaben der US-Behörden außerdem einen Gegenprotest gegen pro-demokratische Dissidenten in Boston und lieferte dem chinesischen Sicherheitsministerium Namen und Fotos von Regierungsgegnern. Bei einer Verurteilung drohen Liang bis zu 15 Jahre im Gefängnis.

Die Verkündung der Festnahme Liangs erfolgte am selben Tag, an ein 78-jähriger US-Bürger in der ostchinesischen Stadt Suzhou wegen Spionage zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. (AFP/mf)