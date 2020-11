McEnany spricht über Wahlbetrug – „Fox News“ bricht Übertragung aus Weißem Haus ab

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, sprach am Montag von Wahlbetrug seitens der Demokraten. "Fox News" brach die Übertragung der Pressekonferenz prompt ab, es hätten Beweise gefehlt.

„Fox News“ unterbrach am Montag die Ausstrahlung eines Briefings der Trump-Kampagne und behauptete, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, habe es versäumt, Beweise vorzulegen, als sie behauptete, die Demokratische Partei lade zum Wahlbetrug ein.

„Whoa, whoa, ich denke, wir müssen uns sehr klar ausdrücken, sie beschuldigt die andere Seite, zum Betrug und illegalen Abstimmungen einzuladen“, sagte Fox News-Moderator Neil Cavuto, als der Sender das Briefing abbrach.

„Solange sie nicht mehr Details hat, um das zu untermauern, kann ich Ihnen das nicht weiter in guter Absicht zeigen. Ich möchte sichergehen – vielleicht haben sie etwas, um das zu untermauern, aber das ist eine explosive Behauptung, dass die andere Seite tatsächlich manipuliert und betrügt. Wenn sie den Beweis dafür bringt, werden wir sie natürlich wieder aufnehmen. Bisher hatte sie gleich zu Beginn gesagt: ‚Willkommen Betrug, willkommen illegale Abstimmungen‘. Nicht so schnell“, fügte Cavuto hinzu, bevor er zu den Werbespots überging.

Nur eine Partei hintertreibt Wahlüberprüfung

Bevor „Fox News“ sich aus dem Briefing zurückzog, erklärte McEnany, warum die Wahl 2020 noch lange nicht vorbei ist. Sie wechselte schließlich zum Thema der jüngsten Anschuldigungen wegen Wahlbetrugs und ging eine lange Liste von Schutzmaßnahmen zur Wahrung der Wahlintegrität durch, für deren Abschaffung die Demokraten in praktisch jedem Staat gekämpft haben.

[Es gibt] nur eine Partei in Amerika, die sich der Überprüfung von Unterschriften, Staatsbürgerschaft, Wohnsitz und Wählbarkeit widersetzte. Es gibt nur eine Partei in Amerika, die versucht, Beobachter vom Auszählraum fernzuhalten. Und diese Partei, meine Freunde, ist die Demokratische Partei“, sagte McEnany.

„Ihr nehmt diese Positionen nicht ein, weil ihr eine ehrliche Wahl wollt. Man stellt sich nicht gegen eine Überprüfung der Abstimmung, weil man eine genaue Auszählung will. Sie widersetzen sich nicht unseren Bemühungen um Sonnenlicht und Transparenz, weil Sie nichts zu verbergen haben. Sie nehmen diese Positionen ein, weil Sie den Betrug und die illegale Stimmabgabe begrüßen“, fuhr sie fort.

„Wir wollen ein Maximum an Sonnenlicht. Wir wollen ein Maximum an Transparenz. Wir wollen, dass jede legale Stimme gezählt wird und wir wollen, dass jede illegale Stimme …“, sagte McEnany, bevor Cavuto die Übertragung abbrach.

„Fox News“ reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Kritik an „Fox News“

„Fox News“ wurde in der Wahlnacht weithin kritisiert, als es den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden in Arizona zum Sieger erklärte. Einige Anrufer, darunter das Hauptquartier des Entscheidungsbüros, haben bis zum 9. November um 22:45 Uhr noch keinen Sieger für Arizona prognostiziert.

Präsident Donald Trump hat die Lücke zu Biden bei jeder der letzten Abstimmungen kontinuierlich geschlossen. Wenn der Präsident im gleichen Tempo weitermacht, würde er den Staat gewinnen, sobald alle Stimmen ausgezählt sind.

Fox News folgte damit allen anderen Nachrichtensendern, um Biden zum Wahlsieger zu erklären, bevor irgendein Bundesstaat das Endergebnis bestätigte. Die Trump-Kampagne hat in Pennsylvania, Arizona und Michigan rechtliche Anfechtungen eingeleitet, während in Georgia und Wisconsin Nachzählungen ausstehend sind.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Fox News Cuts Away From Trump Campaign Briefing, Citing Lack of Evidence for Voter Fraud Claim (Deutsche Bearbeitung von nmc)

