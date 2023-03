Mit 70 noch fahrtauglich? Die EU will regelmäßig prüfen lassen

Die EU fordert strengere Regeln beim Autofahren. Nach dem neuen Gesetzentwurf sollen Senioren ab 70 Jahren künftig ihre Fahrtauglichkeit nachweisen.

Ein neues Ziel der Europäischen Union besteht darin, die Anzahl der Verkehrstoten zu reduzieren. Bis 2030 soll die Anzahl um die Hälfte reduziert, bis 2050 soll es sogar gar keine Verkehrstote mehr geben.

So lautet nach „Zero-COVID“ und „Zero-Pollution“ nun das Motto „Zero Straßenverkehrstote“. Im letzten Jahr haben laut einer Pressemitteilung der EU-Kommission rund 20.000 ihr Leben auf EU-Straßen verloren.

Die geplante Führerscheinreform lege unter anderem fest, dass ältere Menschen ab 70 regelmäßig ihre Fahrtauglichkeit nachweisen müssen, wie der „Merkur“ berichtete. Bisher ist es in Deutschland so, dass man nach Bestehen der Führerscheinprüfung bis auf Lebensende eine Fahrerlaubnis erhält. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, in denen die Führerscheinbehörde die Fahrtauglichkeit mit einem Gutachter überprüfen lassen kann.

Senioren können bisher auch jederzeit freiwillig den Führerschein abgeben oder sich von einem Gutachter testen lassen. Das machen aber die wenigsten. Wer will schon zugeben, dass er nicht mehr fahrtauglich ist? Deshalb will die EU den regelmäßigen Check bei Rentnern ab 70 jetzt für alle EU-Mitgliedstaaten einführen.

In Schweden oder den Niederlanden ist es für Menschen ab 70 Jahren bereits verpflichtend, an einer ärztlichen Überprüfung der Fahrtauglichkeit teilzunehmen. In Spanien liegt diese Altersgrenze bei 45 Jahren.

Laut Gesetzentwurf der Europäischen Kommission sollen mit der Reform gleichzeitig die Laufzeiten der Führerscheine verändert werden. EU-weit seien diese dann 15 Jahre gültig anstatt bisher zehn Jahre. Für Rentner ab 70 soll die 15-jährige Gültigkeit nicht gelten, ihre Führerscheine sollen nur noch fünf Jahre gültig sein.

Ferner schlägt die EU-Kommission die Einführung eines digitalen Führerscheins vor. Wie dieser aussehen könnte und welche Vorteile er hätte, schreibt die Kommission am 5. März in einem Twitter-Beitrag:

„Die EU wird die erste Region weltweit sein, die einen grenzüberschreitenden Führerschein hat: Dieser wird über ein Mobiltelefon zugänglich sein und in der gesamten EU anerkannt werden.“

Auf diese Weise sei es viel einfacher, einen Führerschein auf EU-Ebene zu ersetzen, zu erneuern oder umzutauschen.

The EU will be the first region worldwide to have a driving licence that works across borders:

🔹 it will be accessible through a mobile phone, and

🔹 would be recognised throughout the EU.

This would make it easier to replace, renew or exchange a driving licence at EU level.

— European Commission (@EU_Commission) March 5, 2023