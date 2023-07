NATO-Ukraine-Rat kommt zur Gründungssitzung zusammen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht bei einer Veranstaltung am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa

NATO-Gipfel in Vilnius

Beim NATO-Gipfel in Vilnius kommt am Mittwoch als Zeichen der Annäherung an die Ukraine erstmals ein NATO-Ukraine-Rat zusammen. Zur Gründungssitzung (13:00 Uhr) werden die Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedsländer und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet. Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplant.

Der neue NATO-Ukraine-Rat solle „auf Augenhöhe“ Verhandlungen über die transatlantische Sicherheit ermöglichen, hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Juni gesagt. Auch mit Russland hatte die NATO bis zum Angriff auf die Ukraine ein solches Gesprächsformat. Selenskyj übt Druck auf das Militärbündnis aus, den Weg für die Ukraine zu einer NATO-Mitgliedschaft freizumachen. Die NATO-Spitzen knüpfen die erhoffte Beitrittszusage jedoch an eine Reihe von Bedingungen. (afp)