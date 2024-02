New Yorker Staatsanwältin will Trumps Immobilien beschlagnahmen, falls er die Strafe nicht zahlen kann

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James enthüllte neulich ihren Plan, die Gebäude und das Vermögen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu beschlagnahmen, falls er die Strafe in seinem zivilrechtlichen Betrugsverfahren nicht bezahlen kann.

Der ehemalige Präsident wurde vor kurzem von Richter Arthur Engoron vom Obersten Gerichtshof des Bundesstaates New York zu einer Zahlung von fast 355 Millionen Dollar und einem dreijährigen Geschäftsverbot im Bundesstaat New York verurteilt.

In einem Interview mit „ABC News“ sagte James, dass es „wirklich nicht mein Problem“ sei, wenn Trump nicht das Geld habe, um die Strafe zu zahlen. Gleichzeitig merkte sie an, dass sie bereits ein Auge auf das Trump Building in Lower Manhattan geworfen habe.

„Wenn er kein Geld hat, um das Urteil zu bezahlen, dann werden wir vor Gericht Vollstreckungsmaßnahmen beantragen und den Richter bitten, sein Vermögen zu beschlagnahmen“, sagte sie.

„Wir sind bereit, dafür zu sorgen, dass das Urteil an die New Yorker Bürger ausgezahlt wird, und ja, ich schaue jeden Tag auf die Wall Street 40“, fügte sie mit Blick auf das Trump-Gebäude hinzu.

Trumps Anwälte haben angekündigt, Berufung einzulegen. Der ehemalige Präsident und seine Anwälte haben den Fall als „politische Hexenjagd“ und das Urteil als „offensichtliche Ungerechtigkeit“ bezeichnet.

Sie behaupten, dass kein Betrug stattgefunden habe und die Staatsanwaltschaft auch keine Betrugsabsicht nachweisen konnte. Trump beruft sich darauf, dass es „keine Opfer gab, weil die Banken eine Menge Geld verdient haben“. In ihrer Stellungnahme vom Dienstag wies James solche Argumente zurück und sagte, Finanzbetrug sei kein Verbrechen ohne Opfer.

Spendenaktion sammelt fast eine halbe Million Dollar für Trump innerhalb drei Tagen

Eine GoFundMe-Kampagne, die von der Ehefrau eines prominenten Immobilieninvestors ins Leben gerufen wurde, hat mehr als 484.000 Dollar gesammelt, um die wachsenden Rechtskosten des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu decken.

Elena Cardone, die Frau des Investors Grant Cardone, rief die Spendenaktion am 16. Februar ins Leben, nachdem der Richter des Obersten Gerichtshofs von New York, Arthur Engoron, Trump und die Führungskräfte der Trump Organization zu einer Geldstrafe von 355 Millionen Dollar plus Zinsen verurteilt hatte.

„Ich stehe unerschütterlich an Präsident Donald Trumps Seite angesichts dessen, was ich als beispiellose und unfaire Behandlung durch bestimmte Justizorgane in New York betrachte“, schrieb Cardone auf der GoFundMe-Webseite.

„Die jüngsten juristischen Auseinandersetzungen, denen er sich gegenübersieht, sind nicht nur ein Angriff auf ihn, sondern auch auf die Ideale von Fairness und Rechtsstaatlichkeit, die jeder Amerikaner verdient.“

Zudem untersagte Richter Arthur Engoron dem ehemaligen Präsidenten und seinen Söhnen für drei Jahre, Geschäfte im Bundesstaat New York zu betreiben. Das Gericht hat Trump wegen Betruges verurteilt. Er habe seine Immobilienwerte absichtlich zu hoch angegeben, um sich bei Kreditgebern und Versicherern bessere Konditionen zu sichern.

Das Urteil folgte auf die Anordnung eines New Yorker Geschworenengerichts, wonach der ehemalige Präsident der Schriftstellerin E. Jean Carroll mehr als 83 Millionen Dollar Schadenersatz für seine Äußerungen zahlen muss, weil er bestritt, sie sexuell belästigt zu haben. Trump will gegen beide Urteile Berufung einlegen.

Lesen Sie auch Trump erleidet zweite juristische Niederlage im Prozess Carroll

Cardone zufolge sollte das Urteil von Richter Engoron „alle Geschäftsinhaber und Unternehmer in Angst und Schrecken versetzen“. Der ehemalige Präsident habe seine Kredite pünktlich – mit Zinsen – zurückgezahlt und „niemanden finanziell geschadet“.

Die Spendenaktion sei nicht nur ein Rechtsfonds, sondern auch ein Aufruf zur Verteidigung aller Unternehmen und von Trump, sagte sie.

„Es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Es geht darum zu zeigen: Wenn einer von uns ins Visier genommen wird, weil er sich für die Werte einsetzt, die Amerika groß gemacht haben, steht er nicht alleine da. Wir stehen an seiner Seite, Schulter an Schulter. Wir sind bereit zu unterstützen, zu verteidigen und das System zu bekämpfen, das die Grundlagen unserer Republik zu untergraben droht.“

Die GoFundMe-Kampagne zielt darauf ab, die 355 Millionen Dollar an Bußgeldern für Trump aufzubringen. Bis zum Morgen des 19. Februar waren bereits mehr als 9.600 Spenden, jeweils in einer Höhe von 5 bis 10.000 Dollar eingegangen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “GoFundMe for Trump’s Legal Fees Raises Nearly a Half-Million Dollars in 3 Days“ und ‘I look at 40 Wall Street each and every day,’ NY Attorney General Letitia James said, referring to Trump Building in Lower Manhattan. (deutsche Bearbeitung nh)