Niederlande: EU-Gelder sollen „freiwillige Schließung“ von „Stickstoffbetrieben“ erleichtern

Foto: SEM VAN DER WAL/ANP/AFP via Getty Images

Werden die niederländischen Bauern weiter gegen die auferlegte Klimapolitik protestieren? Hier ein Foto vom vergangenen Juli. Foto: SEM VAN DER WAL/ANP/AFP via Getty Images

Rund 1,5 Milliarden Euro genehmigt die EU der niederländischen Regierung. Damit soll der Aufkauf und die anschließende Schließung von rund 3.000 besonders umweltschädlichen Landwirtschaftsbetrieben vorangetrieben werden.

Die EU-Kommission hat zwei Aufkaufprogramme für landwirtschaftliche Betriebe im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro für die Niederlande genehmigt.

