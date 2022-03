Niederlande und Frankreich heben fast alle Corona-Maßnahmen auf

Place du Capitole in Toulouse, Frankreich.Symbolbild. Foto: VALENTINE CHAPUIS/AFP via Getty Images)

Die Niederlande haben die Aufhebung der verbliebenen Corona-Maßnahmen angekündigt. „Es gibt eine Reihe von Dingen, die ab dem nächsten Mittwoch gelockert werden“, sagte Gesundheitsminister Ernst Kuipers am Dienstag in Den Haag. Unter anderem sollen die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und die Kontrollen vor dem Einlass zu Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wegfallen. Wer in die Niederlande einreise, müsse keinen digitalen Corona-Pass mehr vorlegen.

Die Regierung will laut Kuipers auch die Empfehlung zur Arbeit im Homeoffice aufheben. Die Infektionszahlen waren in den Niederlanden zuletzt deutlich gesunken und auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen blieb niedrig.

Auch Frankreich lockert seine Corona-Beschränkungen weitgehend. Seit Montag entfällt in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens die Maskenpflicht. Ausgenommen sind lediglich öffentliche Verkehrsmittel und medizinische Einrichtungen. Auch das Vorlegen eines Impfpasses ist nicht mehr nötig. Die Maskenpflicht entfällt offiziell auch am Arbeitsplatz.

In Kinos, Cafés, Museen und Restaurants müssen keine Impfpässe mehr vorgelegt werden. In Krankenhäusern und Altenheimen wird allerdings noch ein Gesundheitspass verlangt, der unter anderem aus einem negativen Corona-Test bestehen kann. Notfälle sind davon ausgenommen. (afp/dl)