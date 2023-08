Russische UFO-Studie enthüllt: „Physikalisch unfassbare Manöver“

Die Investigativjournalisten Jeremy Corbell und George Knapp legten dem US-Kongress eidesstattliche Belege vor. Darin wird klar: Auch Russland ist in die UFO-Thematik involviert. Die Dokumente enthüllen geheime Luftkämpfe und die technologische Überlegenheit der außerirdischen Flugobjekte.

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Podcast von Podcaster angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um den Podcast anzuhören.

Nach der jüngsten UFO-Anhörung von drei hochrangigen Zeugen im US-Senat kommen nun weitere Informationen ans Licht. Nicht nur die USA sind in dieser Angelegenheit involviert. Auch Russland soll hier in der Vergangenheit immer wieder aktiv geworden sein.

Aus geheimen russischen Dokumenten geht jetzt hervor, dass russische Kampfflugzeuge bis 1993 mindestens 45 Mal UFOs angegriffen, sie „gejagt und sogar auf sie geschossen“ haben. Diese Dokumente liegen dem Enthüllungsjournalisten George Knapp vor, wie „Fox News“ berichtet.

Überdies gibt es noch weitaus mehr Informationen. George Knapp und der Enthüllungsjournalist Jeremy Corbell unterbreiteten diese dem UFO-Aufsichtsausschuss vor der Anhörung am 26. Juli.

Informationen unter dem Radar

In einem Brief schrieb Knapp: „Seit 1969 vertritt unser Militär den Standpunkt, dass UFOs keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen und es nicht wert sind, weiter untersucht zu werden. Diese ablehnende Haltung steht in direktem Widerspruch zu dem, was Dokumente, Berichte und interne Memos enthüllen.“

Bei der Anhörung lag der Fokus auf den drei explosiven Zeugenaussagen von David Grusch und den Navy-Piloten Ryan Graves und David Fravor. Gleichzeitig flüsterte im Hintergrund Corbell dem ehemaligen Generalinspekteur der Intelligence Community von Präsident Barack Obama, Charles McCullough, etwas zu. George Knapp hörte dem zu und lächelte. Die Informationen, die Knapp und Corbell dem UFO-Aufsichtsausschuss vorlegten, sind jedoch mindestens genauso brisant wie die Aussagen der drei Zeugen.

Knapp berichtet seit 1987 über UFOs und Corbell ist zu einer Anlaufstelle für UFO-Whistleblower geworden. Knapp habe 1989 zum ersten Mal Gerüchte über abgestürzte UFOs, „seltsame Materialien und Reverse-Engineering-Programme, die in der Wüste von Nevada von Geheimdienstmitarbeitern und Rüstungsunternehmen durchgeführt werden“, gehört.

Geheime Luftkämpfe

Die russische Studie über UFOs war laut Knapp „wahrscheinlich die größte jemals durchgeführte UFO-Untersuchung“. Diese umfasste Tausende Akten aus Interviews mit Militärangehörigen. Der Direktor des Programms berichtete Knapp von den Einsätzen russischer Kampfflugzeuge im Zusammenhang mit UFOs.

„Bei den meisten Vorfällen schossen die UFOs mit unglaublicher Geschwindigkeit davon, aber bei drei Vorfällen wurden die russischen Kampfflugzeuge abgeschossen und stürzten ab. Zwei der Piloten wurden getötet“, schrieb Knapp in dem Brief. „Danach gab das Verteidigungsministerium eine landesweite Anweisung heraus, dass sie die UFOs verlassen sollten. Denn laut einem hochrangigen Beamten der Luftverteidigung ‚könnten sie unglaubliche Fähigkeiten zur Vergeltung haben.‘“

Somit brachte er diese Informationen zurück in die USA. Jahrzehntelang war das Thema UFOs und Außerirdische ein Tabuthema. Es hätte den Lebensunterhalt und die Karriere einer Person ruinieren können.

Im Jahr 2004 entdeckte der Navy-Pilot Fravor das sogenannte „Tic Tac“-UFO. Er beschrieb es als einen „riesigen fliegenden Propantank“. Dieser sei „allem, was wir damals hatten, heute haben oder in den nächsten zehn Jahren entwickeln wollen, weit überlegen“. Er beschrieb die physikalisch unfassbaren Manöver des Objekts und sein Fehlen von Antriebssystemen und Steuerflächen wie Flügeln oder Motoren.

Dazu gibt es eine mehr als 100-seitige wissenschaftliche Analyse, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Diese beschreibt die technischen Details und Leistungen, die die Zuständigen während der „Tic Tac“-UFO-Ereignisserie beobachtet und dokumentiert hatten.

Keine Vertuschung durch die Regierung mehr

Die Klassifizierung von UFO-bezogenen Aufzeichnungen und eine angebliche jahrzehntelange Vertuschung durch die US-Regierung waren die Grundlage für die Anhörung im Senat. Der Air Force-Veteran Grusch sagte aus, dass die Regierung seit den 1930er-Jahren „absolut“ über UFO-Technologie und „Biologie“ nicht menschlichen Ursprungs verfüge. Zugleich kenne sie die genauen Orte, an denen diese aufbewahrt sind.

Corbell schrieb in seinem Brief an den Kongress, dass sich das „UFO-Thema zu einem wichtigen Thema von globaler Bedeutung entwickelt“. In den ersten beiden Sätzen seines Briefes schrieb er konkret:

UFOs sind real. Das ist eine objektive Wahrheit – keine subjektive Realität. Und UFOs – was auch immer sie darstellen – sind mindestens seit dem Beginn der aufgezeichneten Geschichte präsent und Teil der menschlichen Existenz.“

Das Problem, so Corbell in seinem Brief, ist, dass UFOs „bewiesen haben, dass sie ungestraft in unserem Luftraum operieren können“ und dies praktisch jeden Tag geschieht.

„Am alarmierendsten ist, dass UFOs beobachtet, dokumentiert und oft von bestätigenden Multiplattform-Verteidigungssensoren und -Zielsystemen erfasst werden. Die Objekte zeigten dabei die Fähigkeit, unsere fortschrittlichsten militärischen Waffen zu überholen, auszumanövrieren und zu übertreffen. Ebenso übertreffen sie jedes andere bekannte, technologisch fortgeschrittene terrestrische Militärinventar und die Bestände der Privatindustrie.“

Der Abgeordnete Tim Burchett, der sich an die Spitze des Kampfes für UFO-Transparenz gestellt hat, sagte während der Anhörung: „Wir können einer Regierung nicht vertrauen, die ihren Bürgern nicht vertraut.“