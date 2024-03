Russland: Wir werden uns nicht in die US-Wahlen einmischen

„Wir haben uns nie in die Wahlen in den Vereinigten Staaten eingemischt“, sagte Dmitri Peskow am Mittwoch, 6. März. „Und wir haben auch diesmal nicht vor, uns einzumischen.“

Peskow äußerte sich während eines Vortrags vor Studenten bei einem Weltjugendfestival, nicht weit von der russischen Kurstadt Sotschi.

US-Geheimdienste attestieren Wahleinmischung

Die Behauptung des Kreml-Sprechers, Russland habe sich nie in US-Wahlen eingemischt, widerspricht der Auffassung der US-Geheimdienste.

In einer Analyse vom Oktober 2023 stellten diese fest, dass Russland Kampagnen zur Untergrabung demokratischer Prozesse in mindestens elf Wahlen in neun Ländern, darunter auch in den USA, geführt hat.

In der Analyse, die an mehr als 100 Länder übermittelt wurde, wird behauptet, dass Moskau Spione, soziale Medien und russische Staatsmedien einsetzt, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität demokratischer Wahlen auf der ganzen Welt zu untergraben.

„Das ist ein globales Phänomen“, heißt es in der Bewertung. „Unsere Informationen deuten darauf hin, dass hochrangige russische Regierungsbeamte, einschließlich des Kremls, in dieser Art von Einflussnahme einen Wert sehen und sie als effektiv erachten.“

Russischer Botschafter kritisiert „antirussische Panikmache“