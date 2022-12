San Francisco rudert zurück – Abgeordnete stoppen Polizeieinsatz von „Killer-Robotern“

Foto: MICHAEL MATHES/AFP via Getty Images

Polizisten in Cleveland, Ohio präsentieren ihr Polizeiequipment, darunter auch einen Roboter. Foto: MICHAEL MATHES/AFP via Getty Images

Der Einsatz von „Killer-Robotern“ hat in San Francisco für massive Proteste gesorgt. Nun hat der zuständige Aufsichtsrat der Regierung seine Entscheidung vorerst rückgängig gemacht. Ob das tatsächlich so bleibt, da haben offenbar andere auch noch ein Wörtchen mitzureden.

Abgeordnete in San Francisco haben am 6. Dezember den Einsatz von ferngesteuerten Polizeirobotern, die auch zum Töten eingesetzt werden können, verboten. Damit haben sie eine frühere Entscheidung in dieser Angelegenheit rückgängig gemacht.

Das zuständige Aufsichtsgremium der Regierung von San Francisco (Board of Supervisors) stimmte am Dienstag mit 8:3 Stimmen dafür…

