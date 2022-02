Soros fordert Regimewechsel in China

US-Milliardär Soros bezeichnete Xi Jinping als die größte Bedrohung für die „offenen Gesellschaften“ der Welt.

Wenn George Soros Schlagzeilen in den Medien macht, hat es meistens mit seinem Einfluss in Osteuropa zu tun. Diesmal hat der US-Milliardär jedoch bei einer Rede die Absetzung von Xi Jinping gefordert und China als die „größte Bedrohung“ für die offenen Gesellschaften bezeichnet.

Der Parteivorsitzende sei ein „wahrer Gläubiger des Kommunismus“, im Gegensatz zu früheren chinesischen Staatschefs. Seine Vorbilder seien „Mao Zedong und Wladimir Lenin“, sagte Soros bei einer Rede an der Hoover Institution.

China’s Xi Jinping is the greatest threat that open societies face today. The country’s roiling real estate market, falling population, and fast-spreading omicron variant might be his undoing, all during his prestige project of the Winter Olympics. https://t.co/1Pf0XEy29M pic.twitter.com/WMyWpPKg0y

— George Soros (@georgesoros) January 31, 2022