US-Präsident Trump und First Lady nach Positivtest in Quarantäne

Dass sich Trump mit seiner Frau in Quarantäne begeben würden, hatte der US-Präsident bereits kurz zuvor bekannt gegeben. Untersuchungsergebnisse lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Allerdings war Trumps enge Mitarbeiterin Hope Hicks bereits positiv auf das neuartige Virus getestet worden.

US-Präsident Donald Trump ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Dies teilte er selbst am Donnerstagabend (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Auch bei seiner Ehefrau Melania wurde das neuartige Virus festgestellt. „Wir werden unseren Quarantäne- und Genesungsprozess unverzüglich beginnen. Wir kommen zusammen da durch!“, twitterte Trump.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Die First Lady twitterte als Antwort: „Wie zu viele Amerikaner in diesem Jahr sind @potus & ich zu Hause unter Quarantäne, nachdem wir positiv auf COVID-19 getestet wurden. Wir fühlen uns gut & ich habe alle anstehenden Termine verschoben. Bitte sorgen Sie dafür, dass sie sicher sind & wir werden das alle gemeinsam durchstehen.“

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020