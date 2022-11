USA: Spitzenrepublikaner wollen Bidens China-Verbindungen und Virusherkunft prüfen

WASHINGTON, DC - 12. MAI: Das ranghöchste Mitglied des House Oversight and Reform Committee, James Comer, Republikaner, Kentucky, spricht während einer Anhörung des House Oversight and Reform Committee. Foto: Jonathan Ernst-Pool/Getty Images

Auf dem Weg zur Mehrheit im Repräsentantenhaus am 9. November wollen die Republikaner einen regelrechten Untersuchungssturm starten. Ein führender Vertreter der Republikaner im House Oversight Committee sagte, dass Präsident Joe Biden und seine Familie sowie der Ursprung von COVID-19 zu den Untersuchungszielen gehören.

„Es sieht so aus, als würden wir in der Mehrheit sein. Es wird also wahrscheinlich einen neuen Sprecher des Repräsentantenhauses geben, und Nancy Pelosi wird den Hammer an einen Republikaner übergeben müssen“, sagte der Abgeordnete James Comer, Republikaner, in Kentucky am 9. November in der Sendung „Capitol Report“ von NTD News.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung haben die Republikaner 208 Sitze im Repräsentantenhaus errungen, berichtet die Associated Press, zehn Sitze entfernt von den 218, die nötig sind, um die Kontrolle über die untere Kammer des Kongresses zu übernehmen. Die Demokraten konnten sich 185 Sitze sichern.

„Darüber bin ich sehr froh“, sagte er. „Ich glaube, dass wir jetzt die Möglichkeit haben werden, viele der Probleme zu lösen, die wir in Amerika haben, von der Inflation über die Kriminalität bis hin zu einer Reihe anderer Herausforderungen.“

Ausgabenwut für drei Jahre

Comer wird wahrscheinlich Vorsitzender des House Oversight Committee (verkürzt für: Committee on Oversight and Reform, zu deutsch: Ausschuss für Aufsicht und Reformen) im republikanisch geführten Repräsentantenhaus werden. Er sagte, er wolle das Gremium zu dem bringen, „wofür es gedacht war“, nämlich „Verschwendung, Betrug, Missbrauch und Misswirtschaft in der Bundesregierung aufzuspüren“.

„Der Kongress hat sich drei Jahre lang im Namen von COVID auf eine Ausgabentour begeben. Die Abgeordneten beider Parteien haben den Verstand verloren, was die Ausgaben angeht. Und ein großer Teil dieser Ausgaben ist nicht zu verantworten“, sagte Comer.

„Wir wollen die Ausgaben in den Griff bekommen“, fuhr er fort. „Wir wollen auch die Leute für Fehlverhalten bei den Ausgaben zur Rechenschaft ziehen“.

Das Aufsichtsgremium wird eine Reihe von Untersuchungen einleiten, so Comer, der derzeit das ranghöchste republikanische Mitglied des Gremiums ist. Zu den aufsehenerregenden Fällen gehören die „ Machenschaften der Biden-Familie“ und die „Entstehung von COVID-19“.

Der altgediente Kongressabgeordnete verwies auf eine kürzlich durchgeführte Umfrage, die ergab, dass die Mehrheit der Amerikaner, nämlich 52 Prozent, eine Untersuchung der Vorwürfe gegen Hunter Biden für „gerechtfertigt“ hielten. Die Umfrage unter 1.000 Wahlberechtigten wurde zwischen dem 19. und 24. Oktober von USA TODAY und der Suffolk University durchgeführt.

„Die tatsächlichen Zahlen sind wahrscheinlich viel höher als das“, sagte er.

Dieses Mal, so Comer, werden die Ermittlungsziele nicht auf die Angehörigen des Präsidenten beschränkt sein.

„Am Ende werden wir öffentliche Anhörungen durchführen, wir werden dem amerikanischen Volk Fakten vorlegen, und wir werden das amerikanische Volk entscheiden lassen.“

Ursprünge von COVID-19

In Bezug auf den Ursprung von COVID-19 kündigte Comer Untersuchungen des Kongresses gegen Dr. Anthony Fauci an, den Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), den Comer beschuldigt, Informationen über die von den USA finanzierte Virusforschung in China zu vertuschen.

„Warum hat Dr. Fauci so lange gelogen, als es darum ging, dass amerikanische Steuergelder über die EcoHealth Alliance zur Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung eingesetzt wurden? Warum hat er darüber gelogen, dass im Labor in Wuhan an der Funktionserweiterung geforscht wird? Warum waren wir überhaupt in dem Labor in Wuhan? Es gibt so viele Fragen, auf die die Amerikaner eine Antwort verdienen.“

Während einer Kongressanhörung im Jahr 2021 geriet Fauci mit dem republikanischen Senator Rand Paul aneinander, der ebenfalls Arzt ist. Es ging um die Frage, ob die National Institutes of Heath, von denen Geld an Dritteinrichtungen für die umstrittene Gain-of-Function-Forschung am Fledermaus-Coronavirus bereitgestellt haben. Fauci sagte, seine Behörde finanziere keine Gain-of-Function-Forschung. Dabei gehe es grob gesagt darum, die Funktionalität eines Virus oder eines Bakteriums zu erweitern.

Fauci war verwickelt

Monate später enthüllte Dokumente zeigen aber, dass die National Institutes of Heath, von denen die NIAID ein Teil ist, der EcoHealth Alliance Geld für die Forschung in einem Spitzenlabor in Wuhan zur Verfügung gestellt habe. Wuhan ist die Stadt, wo die ersten Infektionen mit COVID-19 weltweit gemeldet wurden.

Während des Bewilligungszeitraums 2018 und 2019 führte das Virus-Labor in Wuhan Experimente durch, die ein leistungsfähigeres Muster des Fledermaus-Coronavirus erzeugten, was Experten zufolge ein Gain-of-Function-Experiment darstellt.

Comer sagte, Dr. Fauci und Dr. Francis Collins, der Leiter der National Institutes of Health, „haben die Aufsicht des Kongresses bei jedem Schritt blockiert.“

„Wir alle haben unter COVID-19 gelitten … die meisten von uns hatten Kinder in öffentlichen Schulen, die ein Jahr ihres Lebens verschwendet haben. Unsere Wirtschaft lag in Trümmern. Sie hat sich immer noch nicht erholt, wegen der vielen Entscheidungen, die während der Pandemie mit den Lockdowns und ähnlichen Dingen getroffen wurden,“ sagte er. „Das amerikanische Volk verdient Antworten, und jeder, der an irgendeiner Art von Vertuschung beteiligt war, sollte zur Rechenschaft gezogen werden.“

Die Epoch Times hat das Weiße Haus und das National Institute of Allergy and Infectious Diseases um eine Stellungnahme gebeten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Moving Toward House Majority, Top Republican Eyes Probes Into Biden’s China Ties, Virus Origins“ (redaktionelle Bearbeitung jw)