„Wenn den Menschen die Religionsfreiheit genommen wird, folgt bald die politische Freiheit“

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, wies am 31. Januar auf die Besorgnis über die Zwangsentnahme von Organen durch die Kommunistische Partei Chinas (KPC) hin und bezeichnete das Regime wegen seiner Menschenrechtsverletzungen als „eines der repressivsten der Welt“.

„Tibetische Buddhisten und Falun-Gong-Praktizierende werden in Zwangsarbeitslagern untergebracht und ihre Organe werden von der Kommunistischen Partei Chinas entnommen“, sagte Johnson in einer Rede auf dem International Religious Freedom Summit in Washington.

Er wies auch auf Pekings „völkermörderische Kampagne der Zwangssterilisation, Zwangsinhaftierung und Umerziehung“ gegen die Uiguren in der nordwestlichen Region Xinjiang hin.

Ein solches Regime hat seinen Bürgern auch „das Geringste an wirtschaftlichem Wohlstand und sozialer Gerechtigkeit zu bieten, und das ist keine Überraschung, denn wenn man Menschen wegen ihrer religiösen Überzeugungen einschränkt und quält, dann ist es ein tyrannisches Regime“, sagte er.

Der staatlich organisierte Organraub an Menschen für den Verkauf geriet erstmals 2006 ins internationale Rampenlicht.

Damals berichteten Informanten gegenüber internationalen Ermittlern und der Epoch Times über die gezielte Verfolgung von Inhaftierten der Glaubensgemeinschaft Falun Gong in China, die in eigens dafür vorgesehenen unterirdischen Einrichtungen festgehalten werden.

Falun Gong, auch bekannt als Falun Dafa, ist eine spirituelle Praxis mit meditativen Übungen und moralischen Lehren, die auf den Grundsätzen der Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht beruhen. In den 1990er-Jahren verbreitete sich die Praxis durch Mundpropaganda und erreichte bis zum Jahr 1999 bis zu 100 Millionen Ausübende in China.

Die Kommunistische Partei Chinas, die die Popularität dieser Praxis als Bedrohung für die Macht des kommunistischen Regimes ansah, startete im Juli 1999 eine umfassende Unterdrückungskampagne und schwor, Falun Gong und seine Anhänger auszulöschen.

Lesen Sie auch Ehemaliger Olympia-Medallist äußerte sich öffentlich über Organraub in China

Das in London ansässige China-Tribunal kam im Jahr 2019 zu dem Schluss, dass in dem Land in „erheblichem Umfang“ Zwangsorganentnahmen stattgefunden haben. Neben den Falun-Gong-Praktizierenden als Hauptzielgruppe seien auch andere unterdrückte Religionsgemeinschaften wie Tibeter und Uiguren Opfer des Organraubs.

Johnson hob in seiner Rede die Religionsfreiheit als ein grundlegendes Menschenrecht hervor.

„Amerika wurde auf dem Ideal der Religionsfreiheit und der Überzeugung gegründet, dass jeder einzelne Mensch unveräußerliche Rechte hat“, sagte er.

„Wenn den Menschen die Religionsfreiheit genommen wird, folgt bald die politische Freiheit. Wir wissen, dass dies die Lektion der Geschichte ist. James Madison sagte einmal, das Gewissen sei das heiligste aller Güter. Wenn Regierungen also nicht dein Eigentum stehlen sollten, dann sollten sie auch nicht dein Gewissen stehlen“.

Ein Gesetz, dessen Zeit gekommen ist

Auf dem Gipfeltreffen forderten mehrere derzeitige und ehemalige Funktionäre, die für religiöse Angelegenheiten in den Vereinigten Staaten zuständig sind, die Bemühungen zur Bekämpfung der grausamen Praktiken des chinesischen Regimes zu verstärken.

„Denken Sie nur darüber nach, worüber wir hier reden – Organentnahme unter Zwang. Man entnimmt jemandem die Organe und tötet ihn aller Wahrscheinlichkeit nach. Das ist absolut mittelalterlich“, sagte Sam Brownback, der von 2018 bis 2021 als Sonderbotschafter der USA für Religionsfreiheit tätig war, am 30. Januar gegenüber Epoch Times.

Auch auf internationaler Ebene hat die Reaktion auf die Missstände zugenommen.

Das Europäische Parlament, das im Jahr 2022 das Regime wegen dieser Praxis verurteilte, hat im Januar eine weitere Resolution verabschiedet, in der es die Verfolgung von Falun Gong verurteilt und eine internationale Untersuchung der Unterdrückungskampagne fordert.

Lesen Sie auch EU-Parlament fordert China auf, die Verfolgung von Falun Gong sofort zu beenden

Ein Dutzend Menschenrechtsexperten, die den Vereinten Nationen angehören, haben sich schockiert und bestürzt über Berichte über die Zwangsentnahme von Organen bei Minderheiten geäußert und dabei Falun-Gong-Praktizierende, Uiguren, Tibeter, Muslime und inhaftierte Christen als gefährdete Gruppen genannt.

Im US-Repräsentantenhaus wurde im März 2023 mit 413 zu 2 Stimmen ein Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem Zwangsentnahmen von Organen unter Strafe gestellt werden sollen. Und Texas verabschiedete im Juni 2023 ein Gesetz, das es Krankenversicherungen verbietet, Organtransplantationen mit Organen aus China zu finanzieren.

Der Abgeordnete Chris Smith, der die Gesetzesvorlage gegen die Organentnahme im Repräsentantenhaus eingebracht hat, sagte, er sei „sehr frustriert“ darüber, dass die Vorlage seit fast einem Jahr ohne Abstimmung im Senat liege.

„Es ist ein Gesetzentwurf, dessen Zeit gekommen ist“, sagte Smith gegenüber Epoch Times auf dem Gipfel am 30. Januar.

Aus dem Organraub in China ist eine milliardenschwere Transplantationsindustrie hervorgegangen. Das Regime hat sogar Krankenhäuser für die Durchführung von Organtransplantationen an hochrangigen Beamten bestimmt.

Ein ehemaliger stellvertretender chinesischer Kulturminister, der im Alter von 87 Jahren starb, hatte sich in „seinem Körper so viele Organe ersetzen lassen“, dass er einmal scherzte, dass „viele Teile nicht mehr seine eigenen seien“, hieß es in einem inzwischen gelöschten Nachruf.

Lesen Sie auch Nachruf geht viral: Verstorbener KP-Funktionär ließ sich fast jedes Organ austauschen

„Wenn Xi Jinping morgen eine neue Leber braucht, bekommt er einen Falun-Gong-Praktizierenden oder einen anderen, vielleicht einen Uiguren“, sagte Smith und bezog sich dabei auf den chinesischen kommunistischen Führer.

„Ich meine, ist das nicht ungeheuerlich – genau die Leute, die er verfolgt, werden zur Quelle von Organen? Das ist wie in Nazideutschland.“

Einen Tag, nachdem das Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf von Smith angenommen hatte, schickte die chinesische Botschaft eine wütende E-Mail an das Büro des Kongressabgeordneten, in der sie behauptete, dass die Zwangsentnahme von Organen eine „Farce“ sei.

Es war, so erinnerte sich Smith, „ganz klar eine große Lüge“. Vor etwa einem Jahr war Smith selbst im Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen.

Als er in seinem Krankenhausbett lag, wurde ihm der Unterschied zwischen ihm und den unzähligen politischen Gefangenen in China bewusst, die Gefahr laufen, dass ihnen ihre Organe entnommen werden.

„In meinem Fall heilen sie mich, in ihrem Fall stehlen sie ihre Organe“, sagte er. „Es hat mich wütend und traurig zugleich gemacht: Wie können sie es wagen, das einem anderen Menschen anzutun?“

Die damit verbundenen tödlichen Folgen sind einer der Gründe, warum Smith diesen Gesetzentwurf durchbringen will.

„Wir werden dieses Gesetz durchbringen, und das meine ich ernst. Es ist eine Frage des Wann und nicht des Ob“, sagte er. „Ich gebe niemals ein Gesetz auf, und dieses Gesetz ist so wichtig.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Speaker Johnson Calls Out CCP’s Forced Organ Harvesting From Falun Gong Practitioners, Tibetans“. (deutsche Bearbeitung nh)