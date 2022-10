Xis „Säuberung“ der Führungsgremien: Wird China irrationaler?

Foto-Shooting mit den Medien in der Großen Halle des Volkes in Peking. Die Mitglieder des neuen Ständigen Ausschusses des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas: Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Can Qi und Li Xi am 23. Oktober 2022. Foto: Kevin Frayer/Getty Images